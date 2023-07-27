Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».9 комментариев
«Русскоязычный культурный продукт» запрещен в Черновцах
Горсовет украинских Черновцов запретил «русскоязычный культурный продукт»
Депутаты городского совета в украинских Черновцах проголосовали за запрет использования «русскоязычного культурного продукта», сообщают местные СМИ.
Из 42 депутатов запрет поддержал 31. В связи с запретом в городе запрещены «культурные блага и ценности», которые были созданы или используются «с задействованием русского языка», передает ТАСС.
Напомним, в июле Киевский горсовет запретил публичную демонстрацию и исполнение русскоязычной музыки и книг, а также проведение концертов на русском языке.