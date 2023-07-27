Путин заявил о поддержке КНДР действий России в СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

«Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Запад пытается препятствовать установлению «подлинно многополярного, справедливого миропорядка», который основан на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств, подчеркнул глава российского государства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в эту страну обменялся с лидером КНДР Ким Чен Ыном по вопросам глобальной и региональной безопасности.