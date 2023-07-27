Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».8 комментариев
Путин заявил о поддержке КНДР действий России в СВО
Северокорейское руководство солидарно с российским по теме спецоперации на Украине говорится в поздравлении президента России Владимира Путина по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.
«Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Запад пытается препятствовать установлению «подлинно многополярного, справедливого миропорядка», который основан на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств, подчеркнул глава российского государства.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в эту страну обменялся с лидером КНДР Ким Чен Ыном по вопросам глобальной и региональной безопасности.