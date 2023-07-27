  • Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    «Адское лето» в Европе сыграет в пользу России
    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту
    Вассерман разъяснил доклад об НЛО на публичных слушаниях в Конгрессе США
    Шойгу посетил дом Ким Ир Сена
    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на корабле ЧФ РФ
    Россия запросила заседание СБ ООН по украинскому гостерроризму
    Московский подросток планировал взорвать газопровод
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    25 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    26 комментариев
    Новости
    18:56Россия запросила заседание СБ ООН по украинскому гостерроризму

    Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов, оно пройдет 31 июля, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    18:48Путин наградил погибшего военкора Журавлева орденом Мужества

    Военный корреспондент Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества посмертно, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    18:40Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков

    Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

    18:32Шойгу посетил дом Ким Ир Сена в КНДР

    Военная делегация России под руководством министра обороны Сергея Шойгу посетила дом-музей Ким Ир Сена в городе Мангендэ в КНДР.

    18:23Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой

    После скандала на чемпионате мира по фехтованию российской саблистке Анне Смирновой и ее семье в социальных сетях поступают угрозы смерти с Украины.

    18:07Глава АвтоВАЗа рассказал о планах по поставкам машин в Африку

    Североафриканские государства могут стать основными направлениями для экспорта российских автомобилей АвтоВАЗа в 2024 году, заявил президент компании Максим Соколов.

    17:59Прокурорам поручено усилить надзор за приставами из-за жалоб на коллекторов

    Российским прокурорам поручили усилить надзор за судебными приставами на фоне роста нарушений со стороны коллекторов, которых должна контролировать ФССП, сообщила Генеральная прокуратура России.

    17:52Глава АвтоВАЗа анонсировал начало продаж Lada X-Cross 5 в этом году

    Продажи нового российского автомобиля модели Lada X-Cross 5 ожидаются до конца года, заявил в четверг руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов.

    17:44Генсек ООН рассказал о состоянии президента Нигера

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что президент Нигера Мохамед Базум в порядке, но сама ситуация в стране серьезная.

    17:38Вассерман разъяснил доклад об НЛО на публичных слушаниях в Конгрессе США

    Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не доверяет американцам, которые рассказывают о неопознанных летающих объектах и инопланетянах. Об этом он заявил газете ВЗГЛЯД, комментируя первые открытые слушания об НЛО в США, на которых стало известно об авариях инопланетных кораблей и обнаруженных биоматериалах представителей внеземных цивилизаций.

    17:36ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска

    ФСБ и полиция задержали жителя Брянска, который собирался выехать на Украину и воевать против российских войск, против него возбуждено уголовное дело за госизмену, сообщило региональное УФСБ.

    17:29На фестивале «Архстояние» представили арт-объект «Умнохранилище»

    Открытая интернет-энциклопедия РУВИКИ совместно с архитекторами фестиваля «Архстояние» представила новый арт-объект. «Умнохранилище» расположено на территории парка Никола-Ленивец и станет частью фестиваля в 2023 году, а затем останется на территории парка до конца года.

    17:23Московский подросток планировал взорвать газопровод

    Несовершеннолетнего молодого человека из столицы заподозрили в подготовке теракта, а именно взрыва газопровода, заведено уголовное дело, сообщила старший помощник главы московского ГСУ СК Юлия Иванова.

    17:15Путин: Россия выступает за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом

    Российская сторона выступает за сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами ведущих региональных организаций Африки.

    17:07Украинских спортсменов решили пригласить на «Игры дружбы» в Россию

    Украинские спортсмены будут приглашены для участия во Всемирных играх дружбы, им будет обеспечена безопасность, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

    27 июля 2023, 18:40

    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков

    Американский журналист Херш: В рамках зерновой сделки в Европу с Украины провозили запрещенные товары

    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

    Журналист со ссылкой на американского чиновника заявил, что экспорт наркотиков и нефти осуществлялся из Одессы и других украинских портов, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    27 июля 2023, 07:02
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    Николаевское подполье сообщило подробности о российских ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    @ Cover Images/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины, сообщил активист подполья.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее говорил об одном попадании – по гостинице «Ингул», в которой базировались иностранные наемники, а также украинские военнослужащие. Однако источник РИА «Новости» сообщил о трех аналогичных базах, которые были ликвидированы в результате российских ударов.

    В частности, прилет был зафиксирован по курорту Коблево, расположенному в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковом. По информации активиста подполья, с началом СВО туда заселили иностранных наемников и «нациков с Западной Украины».

    Еще одно попадание произошло в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел» в том же районе на черноморском побережье Николаевской области. По словам источника, дорогу к месту разбитого расположения боевиков перекрыли, но разбирать завалы не решились, поскольку опасались нового прилета. Ждали, как сообщил активист, несколько часов, в результате чего число жертв возросло в разы.

    Трупы, по его словам, вывозили в тентовых грузовиках на протяжении двух дней, их отправляли в Одессу. Причем, как рассказали в подполье, «с упаковкой трупов никто не заморачивался», тела складывали, «как мешки с картошкой, друг на друга».

    Говоря об ударе по расположению наемников в гостинице «Ингул» 20 июля, источник сообщил, что туда «прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО». Завалы, по его словам, тоже разбирали долго.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

    Коментарии (36)
    26 июля 2023, 20:25
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве, причины пока не известны, сообщили очевидцы.

    Они рассказали ТАСС, что взрывная волна ощущалась на северо-западе украинской столицы.

    Воздушная тревога в Киеве длится уже два часа, в настоящее время она объявлена на всей территории страны.

    Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в западной части Украины в среду вечером произошли взрывы. Кроме того, поступили сообщения о взрывах в Днепропетровской и Кировоградской областях.

    Коментарии (24)
    26 июля 2023, 21:45
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появился немецкоязычный юмористический ролик, он высмеивает траты Берлина на помощь ВСУ.

    В ролике солдаты НАТО заходят в дом к немецкой семье и выносят все ценные вещи, вынимая даже сережки из ушей женщины и объясняя это нуждами Украины. Женщина в форме на стену вешает портрет президента Украины Владимира Зеленского, а затем заставляет семью приветствовать его в манере фашисткой Германии – «хайль, Зеленский», передает РИА «Новости».

    «Ваш дом в НАТО? Смиритесь с НАТО в вашем доме», – таким финальным слоганом заканчивается ролик. В видео обращают внимание на то, что Германия передала Украине 2 млрд евро.

    Ранее Кильский институт мировой экономики в Германии сообщил, что Запад весной поставил Киеву значительно меньше военной техники, чем обещал, уровень западных обязательств по поддержке Украины также снизился по сравнению с предыдущими периодами.

    Коментарии (25)
    27 июля 2023, 03:04
    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия сравняет Львов с землей

    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Если мы (США – прим. ВЗГЛЯД) решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет?» – спросил Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted и сам же ответил на этот вопрос, выразив уверенность в том, что город «легко сравняют с землей».

    Украинских военных, по мнению Макгрегора, «разнесут в пух и прах», если ВСУ не предоставят мощную противовоздушную и противоракетную оборону, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (11)
    26 июля 2023, 23:39
    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины

    Зеленский заявил о попаданиях на территории Украины после серии взрывов

    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что после серии взрывов по стране зафиксировано несколько попаданий.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что «есть несколько попаданий». Других подробностей он не привел.

    В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над территорией региона была сбита ракета. Из-за падения обломков произошел пожар, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о мощном взрыве в Киеве. Кроме того, взрывы раздались в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой областях.

    Воздушная тревога, действовавшая по всей стране вечером среды, к 23.30 мск отменена. Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.

    Коментарии (9)
    27 июля 2023, 07:32
    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ

    NYT: Украина начала основную фазу контрнаступления

    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина начала «основной удар своего контрнаступления», пишут американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. Сообщается, что в бой брошены тысячи украинских военнослужащих, которые находились в резерве.

    По информации The New York Times, многие из военных, которые вступили в бой, обучались на Западе.

    Источники газеты говорят, что в случае успеха новая операция будет продолжаться от одной до трех недель, передает РИА «Новости».

    Газета The Washington Post в свою очередь пишет, что «цель таких шагов» украинского руководства пока «неясна». Неназванный американский чиновник сказал изданию, что нет уверенности в том, что действия украинской стороны являются важным шагом.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что впервые за несколько недель ВСУ начали атаковать не «пушечным мясом», а подразделениями с бронетехникой, но в итоге им пришлось отступить.

    Коментарии (21)
    27 июля 2023, 13:38
    ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота

    ФСБ пресекла попытку теракта Киева на несущим высокоточное ракетное оружие корабле Черноморского флота

    ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    В рамках проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота России, у которого обнаружены две самодельные бомбы мощностью 1 кг тротила, передает ТАСС.

    Мужчина планировал совершить теракт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение. Ранее ФСБ предотвратила готовившийся россиянкой по заданию спецслужб Украины теракт в городе Углич Ярославской области.

    Коментарии (32)
    27 июля 2023, 10:17
    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки

    ФСБ обнаружила следы взрывчатки на борту сухогруза ВМО River, следовавшего через Керченский пролив

    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатых веществ в трюме иностранного сухогруза, следовавшего через один из портов Украины и Керченский пролив в Ростов-на-Дону, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Сотрудники ФСБ 26 июля обнаружили очередное иностранное гражданское судно, которое могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на Украину, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС.

    Следы взрывчатки – динитротолуола и тротила – были найдены в трюме и на поверхности спасательной шлюпки сухогруза ВМО River, который следовал из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону, где на судно должны были загрузить зерно. По данным ФСБ, с начала лета сухогруз дважды заходил в украинский порт Рени в Одесской области.

    После обнаружения следов взрывчатки судну запрещен проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.

    Ранее на борту иностранного сухогруза, следовавшего из турецкого порта в Ростов-на-Дону за зерном, также были обнаружены следы взрывчатки, при этом в мае судно находилось в украинском порту Килия.

    Коментарии (9)
    27 июля 2023, 14:29
    ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    Минобороны: Российские силы нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные за последние сутки нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности по аэродромам и пунктам управления и дислокации Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, удары были нанесены по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Евросоюза и США, сообщает Минобороны в Telegram.

    Оборонное ведомство отмечает, что все назначенные объекты были поражены.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили украинский взвод, разместившийся вдоль лесополосы на Невельском направлении (ДНР).

    Коментарии (8)
    27 июля 2023, 16:40
    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту

    Судьи дисквалифицировали на 60 дней отказавшуюся пожать руку россиянке украинскую саблистку Харлан

    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту
    @ Tadashi Miyamoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

    Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что FIE отклонила протест, а ФФР добивается отмены результата поединка между россиянкой и украинкой из-за того, что последняя нарушила регламент и не пожала сопернице руку. По его словам, в результате Харлан получила черную карту, передает РИА «Новости».

    Согласно регламенту FIE, в случае получения черной карты спортсмен будет исключен из соревнований до конца турнира, а также дисквалифицирован на 60 дней.

    Ранее Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю.

    После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.

    Коментарии (11)
    27 июля 2023, 00:07
    Появилось видео уничтожения танков Leopard «Ланцетами» в Запорожской области

    ВС России уничтожили несколько танков Leopard боеприпасами «Ланцет» в Запорожской области

    Появилось видео уничтожения танков Leopard «Ланцетами» в Запорожской области
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети опубликовано видео из Запорожской области, где российскими беспилотными барражирующими боеприпасами «Ланцет» были уничтожены поставленные западными странами украинским националистам танки Leopard.

    Кадры публикует РИА «Новости».

    Также операторы дрона засняли отражение бойцами 58-й армии Южного военного округа атаки ВСУ в районе села Работино.

    Газета ВЗГЛЯД писала о резком обострении обстановки на линии фронта в Запорожской области и переходе ВСУ ко второму этапу контрнаступления.

    Коментарии (20)
    27 июля 2023, 12:08
    Осуждены причастные к гибели российских военных в СВО агенты Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор двум работавшим на украинскую разведку агентам, задержанным в 2022 году по подозрению в шпионаже, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Обвиняемых приговорили к 15 годам колонии строгого режима каждого, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Их задержали в прошлом году, по версии следствия, они шпионили на украинскую сторону. Также они причастны к гибели российских военных и уничтожению военной техники в зоне СВО.

    ФСБ не раскрыла имен осужденных и суд, вынесший приговор.

    Коментарии (4)
    26 июля 2023, 22:45
    Захарова: Запад породил киевского террористического монстра
    Захарова: Запад породил киевского террористического монстра
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Ольга Никитина

    Ответственность за появление бесноватого чудовища под названием киевский режим лежит на тех, кто на протяжении лет игнорировал его преступления, хотя был обязан призвать их к ответу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по поводу убийства в зоне СВО российского военкора Ростислава Журавлева и ранения его коллег из кассетного оружия, которое поставляет американская сторона. Спикер российского внешнеполитического ведомства отметила, что Азуле «выдавила из себя беззубый комментарий», в котором «она «сожалеет» о «смерти» российского корреспондента», будто речь идет об обычном некрологе.

    После этого, продолжила представитель МИД России, украинская сторона в привычной для себя экстремистской манере распространила ноту от имени некоего «украинского медиасообщества», в которой расправа над Журавлевым не только оправдывается, но и содержатся новые угрозы в адрес представителей СМИ. В заявлении сказано, что «российские медиаорганизации и их сотрудники... должны понести справедливое наказание за свои действия», процитировала Захарова.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что Запад несет ответственность за то, что породил террористического монстра, будь то действием или бездействием. И прикрываться иезуитскими отписками теперь не получится, заключила Захарова.

    Ранее Захарова назвала реакцию Запада на гибель Журавлева ожидаемо чудовищной.

    Коментарии (11)
    27 июля 2023, 15:36
    ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области

    Рогов заявил о срыве попытки ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области

    ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка украинских войск закрепиться северо-восточнее села Работино в Запорожской области сорвана, украинские боевики разбиты и отступили, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ в результате безуспешной атаки потеряли до пяти бронемашин, часть которых уничтожены «Ланцетами», активные боестолкновения сейчас не ведутся, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

    До этого в Сети появилось видео из Запорожской области, где «Ланцетами» были уничтожены поставленные западными странами украинским националистам танки Leopard.

    Коментарии (0)
    26 июля 2023, 23:01
    В Госдепе признали отсутствие перспектив коллапса российской экономики

    Координатор санкционной политики Госдепа О’Брайен: США не предвидят коллапса экономики России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона не видит предпосылок для коллапса российской экономики, заявил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О’Брайен.

    О’Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил, что в начале спецоперации российская экономика входила в десятку крупнейших в мире.

    «Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики]», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что темпы роста ВВП России в 2023 году ускорялись от месяца к месяцу, есть все основания полагать, что по итогам года рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Также российский лидер подчеркивал, что нелегитимные санкции, игнорирование принципа равенства стран и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон международной системе.

    Коментарии (3)
    Главное
    ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска
    Херш: США уже не делают прогнозы по контрнаступлению Украины
    Украинских спортсменов решили пригласить на «Игры дружбы» в Россию
    Эксперт: Смена власти в Нигере может способствовать сближению страны с Россией
    ВС России нанесли удары по аэродромам ВСУ
    Исинбаеву исключили из состава центрального штаба «Народного фронта»
    Путин предоставил российское гражданство хоккеисту из США Менеллу

    Россия решила стать крупнейшим в мире экспортером свинины

    Россия не только избавилась от импортной зависимости по свинине, но и активно наращивает ее экспорт. Высокие темпы роста экспорта в первом полугодии обещают рекордный показатель в 2023 году. Следующая амбициозная цель России – войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины в мире. При каком условии она будет достижима? Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку

    «Африканским проблемам – африканские решения». Россия придерживается этого принципа еще с советских времен, однако другие великие державы, включая бывшие метрополии из Европы, продолжают рассматривать Африку как арену для борьбы друг с другом. В чем заключаются особенности этого противостояния и как Россия могла бы реализовать свой потенциал в сотрудничестве со странами континента? Подробности

    Перейти в раздел

    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

    • «Альтернатива для Германии» стала первой

      Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за восстановление отношений с Россией и за противодействие миграции, стала самой популярной в ФРГ: ее рейтинг достиг 22%. На этом фоне Фридрих Мерц, возглавляющий партию ХДС, допустил сотрудничество с «Альтернативой». Это вызвало такой скандал, что он отказался от своих слов. Но вряд ли надолго.

    • У ВСУ проблема с ремонтом техники

      После опустошения своих арсеналов страны НАТО планируют сосредоточиться на ремонте той техники, которая была поставлена в войска Украины ранее. Проблема с «логистическим плечом» до сих пор не решена и стала для ВСУ по-настоящему критичной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............