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Украинских спортсменов решили пригласить на «Игры дружбы» в Россию
Глава Минспорта России Матыцин заявил о намерении пригласить украинских спортсменов для участия в «Играх дружбы»
Украинские спортсмены будут приглашены для участия во Всемирных играх дружбы, им будет обеспечена безопасность, заявил министр спорта России Олег Матыцин.
Министр спорта также отметил, что украинские спортсмены получат все равные соревновательные права участия в «Играх дружбы», передает РИА «Новости». Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
В программе игр будут представлены 27 видов спорта, такие как баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика и другие. Также пройдут соревнования по пляжному футболу, спортивному программированию, акробатическому рок-н-роллу и другим дисциплинам.