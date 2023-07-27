Путин назвал заботу Запада об Африке пустыми разговорами

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Хорошо, кто-то не хочет, чтобы Россия, как некоторые говорят, обогащалась и направляла деньги на военные цели. Но это же безвозмездная передача. Нет, не выпускают. Несмотря на пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка».

Президент России добавил, что, получив технологии, африканские страны могут сами стать производителями продовольствия и даже стать экспортером.

«В принципе, мы убеждены, что при применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия. А со стороны России будет только поддержка, уверяю вас», – сказал Путин. При этом он отметил, что Россия прикладывает максимум усилий для предотвращения глобального продовольственной кризиса.

Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.