Путин назвал заботу Запада об Африке пустыми разговорами

  • ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота
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    Максимальный урон Украине нанесут удары России по нестандартным целям
    Военный эксперт: ВСУ намерены увеличить силу удара на прежних направлениях
    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск
    Появилось видео уничтожения танков Leopard «Ланцетами»
    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России
    Осуждены причастные к гибели российских военных в СВО агенты Украины
    В упавшем на Алтае Ми-8 были туристы, вертолет полностью выгорел
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    24 комментария
    Новости
    13:49Умерла народная артистка РСФСР Нина Дробышева

    Народная артистка РСФСР, старейшая актриса Театра им. Моссовета Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

    13:45Работника посольства Украины в Сеуле задержали за пьяную драку в баре

    Сотрудник украинского посольства в Южной Корее устроил в местном баре потасовку, его задержали, сообщают украинские СМИ.

    13:40Эксперт: Россия может выиграть от инвестиций в кадровый потенциал Африки

    Форум Россия – Африка, который посетят представители руководства большинства стран континента, станет платформой, на которой Москва может поднять важнейшие вопросы по укреплению сотрудничества, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.

    13:38ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота

    Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    13:34Очевидец рассказал, как вертолет на Алтае задел бетонный столб

    Упавший в республике Алтай Ми-8 перед посадкой увидел на площадке другой вертолет, после чего попытался приземлиться на поле, сообщил очевидец происшествия.

    13:31Путин предложил открыть в Африке школы с изучением русского языка

    Президент Владимир Путин предложил рассмотреть возможность открытия в африканских странах школ с преподаванием предметов на русском языке.

    13:27Исинбаеву исключили из состава центрального штаба «Народного фронта»

    Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева исключена из состава центрального штаба «Народного фронта», решение приняли заочным голосованием, сообщил источник в движении.

    13:24Военный эксперт: ВСУ намерены увеличить силу удара на прежних направлениях

    Противник рассчитывает добиться успехов контрнаступления к концу сентября, как того требуют западные страны. Но, учитывая текущие реалии и позиции подразделений ВС РФ, это успех ВСУ маловероятен. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военный эксперт Борис Рожин. Ранее американские СМИ сообщили, что Украина начала «основной удар своего контрнаступления».

    13:23Путин оценил значение коридора Север – Юг

    Международный транспортный коридор Север – Юг даст возможность установить удобные поставки российских товаров на Африканский континент и африканской продукции на российский рынок, заявил президент Владимир Путин на саммите Россия – Африка.

    13:15Путин призвал перейти в расчетах с Африкой на национальные валюты

    Необходимо активнее переходить в расчеты на национальные валюты со африканскими странами, в том числе на рубль, заявил президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка.

    13:14Путин назвал заботу Запада об Африке пустыми разговорами

    Президент Владимир Путин заявил, что не понимает, почему Запад не позволял безвозмездно отправить удобрения, назвал заботу об Африке с их стороны пустыми разговорами.

    13:12Путин предложил странам Африки расширить торгпредства

    Российская сторона может увеличить сеть торгпредств в африканских странах, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    13:08СК раскрыл поставившую 100 тыс. нелегальных мигрантов в Москву группировку

    В Москве и Московской области прошли обыски и рейды по делу о незаконной постановке на учет не менее 100 тыс. нелегальных мигрантов, сообщили в Следственном комитете.

    13:01Путин заявил о планах России запустить индустриальную зону у Суэцкого канала

    Российская сторона намерена в скором времени провести запуск индустриальной зоны у Суэцкого канала в Египте, сообщил президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка.

    12:59Украинская саблистка Харлан отказалась пожать руку россиянке Смирновой

    Украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

    27 июля 2023, 13:14

    Путин назвал заботу Запада об Африке пустыми разговорами

    Путин назвал заботу Запада об Африке пустыми разговорами
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин заявил, что не понимает, почему Запад не позволял безвозмездно отправить удобрения, назвал заботу об Африке с их стороны пустыми разговорами.

    «Хорошо, кто-то не хочет, чтобы Россия, как некоторые говорят, обогащалась и направляла деньги на военные цели. Но это же безвозмездная передача. Нет, не выпускают. Несмотря на пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка».

    Президент России добавил, что, получив технологии, африканские страны могут сами стать производителями продовольствия и даже стать экспортером.

    «В принципе, мы убеждены, что при применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия. А со стороны России будет только поддержка, уверяю вас», – сказал Путин. При этом он отметил, что Россия прикладывает максимум усилий для предотвращения глобального продовольственной кризиса.

    Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.

    27 июля 2023, 07:02
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    Николаевское подполье сообщило подробности о российских ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    @ Cover Images/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины, сообщил активист подполья.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее говорил об одном попадании – по гостинице «Ингул», в которой базировались иностранные наемники, а также украинские военнослужащие. Однако источник РИА «Новости» сообщил о трех аналогичных базах, которые были ликвидированы в результате российских ударов.

    В частности, прилет был зафиксирован по курорту Коблево, расположенному в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковом. По информации активиста подполья, с началом СВО туда заселили иностранных наемников и «нациков с Западной Украины».

    Еще одно попадание произошло в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел» в том же районе на черноморском побережье Николаевской области. По словам источника, дорогу к месту разбитого расположения боевиков перекрыли, но разбирать завалы не решились, поскольку опасались нового прилета. Ждали, как сообщил активист, несколько часов, в результате чего число жертв возросло в разы.

    Трупы, по его словам, вывозили в тентовых грузовиках на протяжении двух дней, их отправляли в Одессу. Причем, как рассказали в подполье, «с упаковкой трупов никто не заморачивался», тела складывали, «как мешки с картошкой, друг на друга».

    Говоря об ударе по расположению наемников в гостинице «Ингул» 20 июля, источник сообщил, что туда «прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО». Завалы, по его словам, тоже разбирали долго.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

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    26 июля 2023, 16:35
    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ

    SVT: Украина оказалась не готова к противостоянию с беспилотниками «Ланцет»

    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия уязвима для ударов российских беспилотников «Ланцет», заявил обозреватель Эрик Нурдберг в своем материале для издания SVT.

    «Ланцет» стал одной из главных угроз для Украины во время контрнаступления, заявил Нурдберг в статье для SVT, передает РИА «Новости».

    Этот беспилотник позволяет бить вглубь украинской территории, где находятся ракетные комплексы и комплексы РЛС. У киевского режима же нет систем ПВО, которые могут сбивать такие дроны.

    Ранее источник сообщил, что ВС России уничтожили под Херсоном с помощью «Ланцетов» три американских 155-миллиметровых гаубицы М777.

    Коментарии (37)
    26 июля 2023, 17:15
    Опубликована записка Жириновского о виновниках развала авиапрома РФ в 1990-е

    Вице-спикер Госдумы Чернышов опубликовал записку Жириновского о виновных в развале российского авиапрома в 1990-е

    Опубликована записка Жириновского о виновниках развала авиапрома РФ в 1990-е
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в своей записке писал, что США активно саботировали российскую авиапромышленность в 1990-е годы, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

    В своем Telegram-канале Чернышов процитировал записку, в которой говорится, что в 1990-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Рабочую заметку Жириновский писал для правительственного часа с министром транспорта в 2019 году.

    «В 90-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Сейчас он восстанавливается, но где расследование, кто конкретно соучастники развала и как они наказаны?»? – писал Жириновский.

    По словам Чернышова, уничтожение советской авиапромышленности является для него личной и семейной трагедией, потому что его отец много лет собирал советские широкофюзеляжные лайнеры Ил-86 и Ил-96. Также он добавил, что Россия не сможет двигаться вперед, если не сделает выводов из случившегося в 1990-е.

    Ранее Чернышов опубликовал записи Жириновского, в которых тот говорит, что в 2025 году необходимо ожидать объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум к 2040 году.

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    26 июля 2023, 20:25
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве, причины пока не известны, сообщили очевидцы.

    Они рассказали ТАСС, что взрывная волна ощущалась на северо-западе украинской столицы.

    Воздушная тревога в Киеве длится уже два часа, в настоящее время она объявлена на всей территории страны.

    Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в западной части Украины в среду вечером произошли взрывы. Кроме того, поступили сообщения о взрывах в Днепропетровской и Кировоградской областях.

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    26 июля 2023, 17:56
    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке

    Россия решила не выступать на Совбезе ООН из-за отказа допустить докладчика по преследованию УПЦ

    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия отказалась от выступления на Совбезе ООН по зерновой сделке, так как председательство Британии заблокировало выступление докладчика епископа Гедеона по ситуации вокруг канонической УПЦ, заявил первый заместитель российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский.

    Россия отказалась выступать в знак протеста против попытки Британии отсечь докладчика Гедеона, кандидат полностью соответствует критериям Организации, заявил Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что епископ обладает компетенцией по вопросу повестки заседания.

    В среду в СБ ООН проходит два заседания по Украине, первое созвано по запросу России из-за преследований УПЦ. Позднее пройдет запрошенное киевским режимом заседание по зерновой сделке.

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    26 июля 2023, 21:45
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появился немецкоязычный юмористический ролик, он высмеивает траты Берлина на помощь ВСУ.

    В ролике солдаты НАТО заходят в дом к немецкой семье и выносят все ценные вещи, вынимая даже сережки из ушей женщины и объясняя это нуждами Украины. Женщина в форме на стену вешает портрет президента Украины Владимира Зеленского, а затем заставляет семью приветствовать его в манере фашисткой Германии – «хайль, Зеленский», передает РИА «Новости».

    «Ваш дом в НАТО? Смиритесь с НАТО в вашем доме», – таким финальным слоганом заканчивается ролик. В видео обращают внимание на то, что Германия передала Украине 2 млрд евро.

    Ранее Кильский институт мировой экономики в Германии сообщил, что Запад весной поставил Киеву значительно меньше военной техники, чем обещал, уровень западных обязательств по поддержке Украины также снизился по сравнению с предыдущими периодами.

    Коментарии (25)
    27 июля 2023, 02:03
    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск

    Судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России, объявлена в розыск

    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск
    @ icc-cpi.int

    Tекст: Ольга Никитина

    Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск МВД России.

    В базе уголовного розыска МВД сказано, что японка Томоко Аканэ разыскивается по статье УК РФ. По какой именно, не уточняется, передает ТАСС.

    Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

    Как рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, прокурор МУС принял решение об «ордере» на арест президента России в результате давления со стороны англосаксов. Данный «документ», по словам главы российского внешнеполитического ведомства, «состряпан» в обход всех процедур и с небывалой скоростью.

    Коментарии (34)
    26 июля 2023, 16:11
    Кремль назвал причину сокращения числа участников саммита Россия – Африка

    Песков: Число участников саммита Россия – Африка сократилось из-за графика некоторых лидеров

    Кремль назвал причину сокращения числа участников саммита Россия – Африка
    @ Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество участников саммита Россия – Африка сократилось из-за рабочего графика некоторых лидеров, при этом определенную роль в этом сыграло и давление Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Говоря о стартующем в четверг саммите Россия – Африка, представитель Кремля сказал: «Что касается сокращения количества глав государств, которые приехали туда, да, действительно, за последнее время это произошло», передает ТАСС. Песков добавил, что во многом это связано с рабочими планами глав государств.

    Он добавил также, что имеет место наглое вмешательство США, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и попытки оказать давление на руководство этих стран, с тем чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме.

    Ранее Нигер отказался от участия в саммите Россия – Африка.

    Коментарии (15)
    27 июля 2023, 03:04
    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия сравняет Львов с землей

    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Если мы (США – прим. ВЗГЛЯД) решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет?» – спросил Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted и сам же ответил на этот вопрос, выразив уверенность в том, что город «легко сравняют с землей».

    Украинских военных, по мнению Макгрегора, «разнесут в пух и прах», если ВСУ не предоставят мощную противовоздушную и противоракетную оборону, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (11)
    26 июля 2023, 15:42
    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении

    ВС России отбили наступление трех батальонов с танками на Ореховском направлении

    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с утра в среду продолжили наступление на Ореховском направлении, в нем участвовали три батальона, усиленные танками, все атаки отбиты, сообщило Минобороны России.

    Атаки удалось отбить благодаря профессиональным действиям подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боя были уничтожены 22 украинских танка, 10 БМП, одна боевая бронированная машина, ВСУ потеряли более 100 военнослужащих.

    До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВС России отразили начавшуюся утром атаку ВСУ у поселка Работино в Запорожской области.

    Коментарии (8)
    26 июля 2023, 15:19
    Российские войска отбили масштабную атаку ВСУ в Запорожской области

    Рогов: Силы России отбили атаку ВСУ в Запорожской области, уничтожено более 30 единиц техники

    Российские войска отбили масштабную атаку ВСУ в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения отразили начавшуюся утром атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, уничтожив около 30 единиц бронетехники противника, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, атаку ВСУ отбили, противник временно вклинился в три точки нашей обороны, но в Работино зайти не смог, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что на 14.00 мск речь идет об уничтожении свыше 30 единиц бронетехники, две трети из них – это танки, при этом ВСУ наступали в две волны и бросили в атаку больше 100 единиц техники.

    По его словам, в данный момент на этом участке линии соприкосновения тишина, ВСУ откатились, наши их накрывают артиллерийским огнем – не дают провести эвакуацию.

    Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что ВСУ за прошедшие сутки предприняли 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

    Коментарии (8)
    26 июля 2023, 23:39
    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины

    Зеленский заявил о попаданиях на территории Украины после серии взрывов

    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что после серии взрывов по стране зафиксировано несколько попаданий.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что «есть несколько попаданий». Других подробностей он не привел.

    В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над территорией региона была сбита ракета. Из-за падения обломков произошел пожар, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о мощном взрыве в Киеве. Кроме того, взрывы раздались в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой областях.

    Воздушная тревога, действовавшая по всей стране вечером среды, к 23.30 мск отменена. Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.

    Коментарии (9)
    26 июля 2023, 15:56
    ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении
    ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские силы продвинулись на несколько километров на Краснолиманском направлении у поселка Сергеевка в ЛНР, сообщило министерство обороны России в среду.

    Продвижение здесь составило до трех километров по фронту и 2,7 километра вглубь обороны ВСУ, указало министерство в своем Telegram-канале.

    У поселков Червоная Диброва и Райгородка (ЛНР) и Серебрянского лесничества отражены четыре атаки ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике у населенных пунктов Нововодяное (ЛНР), Торское, Ямполовка и Григоровка (ДНР).

    На Донецком направлении отражены четыре атаки ВСУ у Белогоровки, Северного, Марьинки и Водяного (ДНР). Поражены подразделения ВСУ у поселков Богдановка, Спорное и Авдеевка (ДНР).

    У Дылеевки и Авдеевки (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. За сутки украинская сторона на этом направлении потеряла до 210 человек, семь боевых бронированных машин, две американские артиллерийские системы М777, три польских САУ Krab, орудия Д-20 и Д-30 и американскую гаубицу М119.

    У поселка Терны (ДНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. У населенного пункта Новолюбовка (ЛНР) уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

    За сутки украинская сторона на этом направлении потеряла до 190 человек, пять боевых бронированных машин, гаубицы Д-20 и Д-30, три САУ «Гвоздика», и американскую станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в направлении поселка Никольское (Запорожская область).

    Коментарии (14)
    27 июля 2023, 08:48
    В порту Одессы повредили оборудование грузового терминала

    Командование «Юг»: В одном из портов Одесской области повреждено оборудование грузового терминала

    В порту Одессы повредили оборудование грузового терминала
    @ State Emergency Service of <br>Ukraine in Odesa region/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производственное оборудование повреждено в одном из портов Одесской области на юге Украины, сообщили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.

    Согласно сообщению командования, было повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов. Кроме того, зафиксирован взрыв в административном здании в порту, передает ТАСС.

    При этом там не стали уточнять, об инфраструктуре какого именно порта идет речь.

    Ранее в Одесской области поразили важный объект инфраструктуры.

    Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.

    Коментарии (11)
    26 июля 2023, 21:18
    В Конгрессе США объявили про обнаружение внеземных биотехнологий в местах аварий НЛО

    В Конгрессе США прошли первые слушания о существовании НЛО и контактах с ними

    В Конгрессе США объявили про обнаружение внеземных биотехнологий в местах аварий НЛО
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Нечеловеческие биотехнологии были обнаружены на предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами, заявил экс-агент ЦРУ Дэвид Груш на первых публичных слушаниях в Конгрессе США о существовании НЛО и контактах с ними.

    При этом Груш подчеркнул, что говорить об этом подробнее на открытых слушаниях он не может. Под присягой он также заявил, что знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США, передает Lenta.Ru.

    Груш подчеркнул, что он, а также другие сотрудники ЦРУ сталкивались с НЛО. Кроме него в слушаниях участвовали бывший адмирал Дэвид Фрейвор и военный пилот в отставке Райан Грейвз. По словам последнего, в 2014 году во время учений недалеко от Вирджинии он столкнулся с неопознанным темным объектом с прозрачной сферой. Грейвз подчеркнул, что похожее явление наблюдали более 30 человек из его группы.

    Кроме того, по его словам, правительство США готовит репрессии против самого Груша и его коллег за правду об НЛО.

    Ранее Груш заявил, что американские власти в рамках секретной военной программы получили космические корабли внеземного происхождения.

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