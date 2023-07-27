Путин предложил странам Африки расширить торгпредства и межправкомиссии

Tекст: Алексей Дегтярев

«Готовы расширять сеть работающих в Африке российских торговых представительств, увеличивать штаты экономических союзников, а также по вопросам сельского хозяйства, образования, науки и информационно-коммуникационных технологий», – цитирует президента ТАСС.

По его словам, нужно нарастить количество российских атташе и специалистов, а также межправительственных комиссий. Такие комиссии у России пока есть с каждой третьей страной континента, всего их 18.

Москва предлагает всем заинтересованным и пока не охваченным государствам Африки подумать над формированием таких структур, указал российский лидер.

«В различной степени проработки сейчас находятся более 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 государствах Африки», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Общая мощность таких проектов составляет около 3,7 гигаватта, добавил он.

Глава государства уточнил, что широкий спектр услуг в Африке оказывает «Русгидро», она проектирует и поставляет оборудование, модернизирует и строит новые объекты генерации «под ключ».

«Газпром, «Роснефть», «Лукойл», «Зарубежнефть» – это наши компании, которые занимаются освоением нефтегазовых месторождений в Алжире, Египте, Камеруне, Нигерии, Республике Конго», – добавил президент.