До начала выставки «Россия» в Москве осталось 100 дней

В ноябре в Москве начнется международная выставка-форум «Россия» на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), на ней будут представлены все 89 субъектов Российской Федерации.

Выставка откроется ровно через 100 дней, 4 ноября, участниками станут российские регионы, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Субъекты России будут представлены в павильоне № 75. Ульяновская область планирует разместить на стенде кабину самолета и часть фюзеляжа самолета Ил-76 в натуральную величину. Якутия продемонстрирует интерактивный сканер с мамонтенком Юка. На экспозиции Иркутской области можно будет совершить полет на симуляторе новейшего российского лайнера МС-21 или побывать в батискафе «Мир».

На период проведения выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Выставка станет площадкой крупнейших мероприятий страны.

В Дни регионов каждый субъект презентует свои достижения в различных сферах, продемонстрирует выступления творческих коллективов и свои гастрономические особенности.

Деловая программа будет состоять из нескольких блоков, в рамках которых лидеры отраслей экономики и главы регионов России представят самые значимые достижения последних лет.

Общество «Знание» проведет просветительский марафон «Знание.Первые», торжественную церемонию награждения лауреатов просветительской премии «Знание.Премия», театрализованное представление и новогодний карнавал «Знание.Елка».

Особое внимание будет уделено детской программе. Она будет включать интерактивные мероприятия, квесты, мастер-классы и викторины. В экскурсионной программе разработано шесть тематических маршрутов: «Искусство», «Общество», «Технологии», «Энергетика», «Экология», «Профессии».

Мероприятие учреждено указом президента Владимира Путина, оно продлится до 12 апреля 2024 года.