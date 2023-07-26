Постпред Эритреи в ООН назвала зерновую сделку прикрытием Запада для обвинений в адрес России

Постпред Эритреи в ООН Тесфамариам: Запад в ситуации с зерновой сделкой использовал Африку, чтобы обвинить Россию

Запад в ситуации с зерновой сделкой использовал африканские государства в качестве повода для обвинений в адрес Москвы, заявила постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам.

По ее мнению, западные страны изначально не планировали помогать африканским государствам, несмотря на декларируемые цели «продуктовой сделки». Тесфамариам уверена, что помощь Африке была всего лишь прикрытием, чтобы обвинять русских, передает РИА «Новости».



Тесфамариам добавила, что ее совершенно не удивило, что африканские страны почти ничего не получили из поставок в рамках черноморской инициативы. По ее словам, западные страны «устраивают показуху», используя имя Африки.

Постпред Эритреи при ООН также заявила, что спецоперация России случилась в результате многих лет провоцирования России, Украину же в данной ситуации Запад пустил на убой.

«Нам с самого начала было понятно, кто виновен. Это не Россия. … Мы не поддерживали политику, которая была использована для давления на Россию. Они подталкивали Москву на действия. В нашем понимании спецоперация была упреждающим актом защиты своей безопасности», – подчеркнула Тесфамариам.

Именно по этой причине, по ее словам, Эритрея решила голосовать против резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей операцию России в марте 2022 года.

Ранее Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.