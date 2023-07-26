Путин назвал Африку одним из полюсов многополярного мира

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Цифровой рубль возвращает финансовую справедливость в быту и в геополитике

Цифровой рубль решает массу финансовых проблем Александр Кряжев/РИА Новости
Цифровой рубль получил правовое оформление: Владимир Путин подписал соответствующий закон, который начинает действовать с 1 августа этого года. Однако пугаться «непонятной» новой формы валюты не стоит. Она не заменит привычные формы оплаты, а только сделает повседневные финансовые операции дешевле, безопаснее и удобнее. Более того, цифровой рубль принесет пользу бюджету и бизнесу и даже поможет в противостоянии с долларом. Как это будет работать?  Подробности...
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Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

Корабли Черноморского флота готовятся отражать атаки противника Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Африка усилит российские возможности в космосе

ЮАР. Глава Южно-Африканского национального космического агентства (SANSA) Хумбулани Мудау, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов (в центре), гендиректор «Систем прецизионного приборостроения» Юрий Рой (слева направо) рядом со новым российским комплексом обнаружения космического мусора Б. Готгельф/Роскосмос Медиа/ТАСС
В рамках масштабного саммита Россия – Африка ожидается подписание специального соглашения о сотрудничестве с африканскими странами в области космоса. Более того, Россия даже готова создавать с ними совместную орбитальную станцию. Какие еще космические проекты с Африкой рассматриваются и уже создаются и почему это может иметь для российского космоса ключевое значение? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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В Африке идет борьба за будущее человечества

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Не обидится ли на нас Африка за разрыв зерновой сделки? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков? Не обидится, не обернется – следует из новой статьи Владимира Путина. Подробности...

Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

Алексей Чеснаков
Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры
Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

У гражданства России не должно быть двух сортов

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Законопроект, предлагающий «уравнять» россиян, получивших гражданство по рождению и по законной процедуре, довел ситуацию до абсурда: два сорта гражданства уравнялись нормой о том, что и в том и в другом случае гражданства можно лишить, не спрашивая самого гражданина. Подробности...
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«Альтернатива для Германии» стала первой

У ВСУ проблема с ремонтом техники

Украина отправит зерновозы на прорыв

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Украинские беспилотники попытались атаковать Москву

В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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Президенты России и Белоруссии посетили Кронштадт

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кому более выгодно экономическое сотрудничество России и Африки?
  • Африке

  • России

  • В равной степени обеим сторонам

  • Затрудняюсь ответить
Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
  • Высокая

  • Средняя

  • Низкая

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
  • Да

  • Нет

  • У меня нет знакомых релокантов
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    Путин назвал Африку одним из полюсов многополярного мира

    		   
    26 июля 2023, 09:34
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям проходящего в Петербурге экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», отметив роль Африканского континента как одного из полюсов формирующегося многополярного мира.

    «Сегодня Африка все увереннее заявляет о себе в качестве одного из полюсов многополярного мира», – подчеркнул российский лидер в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

    Он указал, что в Африке набирают силу позитивные изменения в производстве и сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре и ТЭК, в здравоохранении и образовании, в других областях.

    Путин также отметил, что Москва поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. Президент подчеркнул, что в последние годы сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень. «Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата», – говорится в послании президента.

    Напомним, статья Путина, написанная в преддверии второго саммита Россия – Африка, была опубликована во множестве крупнейших африканских СМИ и широко разошлась по Африканскому континенту. В статье Путин уделил внимание истории отношений Советского Союза и России со странами Африки, подчеркнув, что Москва всегда поддерживала африканские народы в борьбе за освобождение от колониализма.

    Ушаков: Визит Путина на саммит G20 в Индию не исключен
    Помощник президента Ушаков: Визит Путина на саммит G20 в Индию не исключен
    		   
    25 июля 2023, 19:54
    Фото: REUTERS
    Текст: Алексей Дегтярев

    Возможность поездки президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индии не исключается, хотя формат участия российского лидера на этом мероприятии не определен, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    «По «Двадцатке» [формат] пока не ясен, приглашение мы получили», – цитирует Ушакова ТАСС. При этом он утвердительно ответил на вопрос, не исключается ли визит российского лидера в Индию.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос об очном участии президента Путина в саммите G20 в Индии еще не решен.

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    Песков: Тема ЧВК «Вагнер» звучала на переговорах Путина и Лукашенко

    25 июля 2023, 13:40

    Текст: Алина Власенко

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках двухдневных переговоров обсуждали в том числе вопросы, связанные с ЧВК «Вагнер», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Говоря о прошедшей встрече лидеров, Песков уточнил, что перечень основных тем для обсуждения очертили сами главы государств на первой встрече в Санкт-Петербурге. По его словам, «прозвучала и тема группы «Вагнер», … тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешние угрозы по периметру наших стран».

    Песков также уточнил, что конкретных договоренностей по итогам встречи президентов России и Белоруссии не было, поскольку встреча проводилась для сверки часов и обмена мнениями, передает ТАСС.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Минск «начали напрягать «вагнеровцы», поскольку они хотят идти на Варшаву.

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    Путин заявил о росте зарплат и уменьшении безработицы в России
    		   
    25 июля 2023, 18:29
    Фото: Баранов Владимир/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Безработица в стране начала уменьшаться, она дошла до показателя в 3,2%, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Безработица – мы тоже с вами хорошо это знаем – тоже снижается, сейчас она 3,2%. При этом реальные заработные впервые с 2018 года выросли двухзначными темпами в апреле более чем на 10%. Еще раз, как всегда подчеркиваю, это среднее значение, и в разных случаях по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится, но тем не менее в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, это хороший в целом результат, он превосходит ожидания и предварительные расчеты.

    В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин докладывал главе государства Владимиру Путину, что безработица находится на исторически низком уровне около 3%.

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    Путин: Рост ВВП в 2023 году может перекрыть снижение 2022 года
    Путин: Рост ВВП России в 2023 году может полностью перекрыть прошлогоднее снижение

    25 июля 2023, 18:37

    Текст: Антон Никитин

    Темпы роста ВВП России в 2023 году ускорялись от месяца к месяцу, есть все основания полагать, что в 2023 году рост полностью перекроет прошлогоднее снижение, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по экономике.

    Глава государства отметил, что если за весь 2022 год ВВП России сократился на 2,1%, то за январь–май 2023 года он вырос на 0,6%, причем от месяца к месяцу темпы ускорялись: до 5,4% по итогам мая. Он допустил, что по итогам 2023 года ВВП прибавит более 2% и, таким образом, полностью отыграет прошлогоднее снижение, передает ТАСС.

    Напомним, в середине июня президент Путин в своем выступлении на ПМЭФ говорил, что по итогам года рост ВВП России ожидается на уровне 1,5-2%.

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    Путин заявил о сокращении дефицита федерального бюджета
    		   
    25 июля 2023, 18:06
    Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Дефицит федерального бюджета России с января по июнь составил 2,6 трлн рублей, это 1,6% от ожидаемого ВВП за год, при этом ранее он прогнозировался на уровне 2% ВВП, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Позитивная экономическая динамика – это залог устойчивости государственных финансов. Во втором квартале сократился дефицит федерального бюджета: он составил – если это не так, то (глава Минфина) Антон Германович (Силуанов) меня поправит, – 510 млрд рублей, а в целом за январь–июнь – 2,6 трлн рублей. Это 1,6% от ожидаемого ВВП за год. Напомню, что изначально при составлении бюджета прогнозировался дефицит в 2% ВВП», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин поручил правительству своевременно индексировать зарплаты специалистов бюджетной сферы.


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    Путин поручил сохранить ценовую стабильность экономики
    Президент Путин: Инфляция в России сейчас умеренная, но есть признаки ее ускорения, важно сохранить ценовую стабильность

    25 июля 2023, 17:57

    Текст: Антон Никитин

    Инфляция в России сейчас умеренная, но есть признаки ее ускорения, важно сохранить ценовую стабильность экономики, заявил глава государства Владимир Путин на совещании с правительством.

    Президент отметил, что одним из основных рисков для социально-экономического развития страны, несмотря на ряд позитивных показателей в экономике, является рост инфляции, передает ТАСС.

    «Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса», – сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения.

    По его словам, ведущая роль здесь отводится правительству, которое должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, «расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее».

    В прошлую пятницу ЦБ отметил, что наблюдающиеся темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Регулятор отметил усиление устойчивого инфляционного давления в экономике и рост инфляционных ожиданий.

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    Ушаков анонсировал поездку Путина в Китай
    Помощник президента Ушаков анонсировал поездку Путина в Китай в октябре
    		   
    25 июля 2023, 19:39
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина планируется на октябрь, когда в КНР будет проходить форум «Один пояс – один путь», сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    Представитель Кремля подтвердил, что Путин получил приглашение в Китай и намерен поехать туда в октябре, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что одной из тем на повестке дня в рамках визита станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, также будет обсуждаться международная обстановка.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что Китай ожидает приезд президента России Владимира Путина в октябре 2023 года,

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    Путин поручил своевременно индексировать зарплаты бюджетникам

    25 июля 2023, 17:50

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству своевременно индексировать зарплаты специалистов бюджетной сферы.

    «Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин начал проводить совещание по экономике.

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    Путин начал совещание по экономическим вопросам

    25 июля 2023, 17:43

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.

    Мероприятие проходит в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал трудную и насыщенную рабочую неделю у президента.

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    Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту Россия – Африка

    25 июля 2023, 12:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин ведет активную подготовку к саммиту Россия – Африка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У президента во вторник продолжаются рабочие встречи, у него также проходит активная подготовка к саммиту Россия – Африка в Петербурге, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин на полях саммита проведет множество двусторонних встреч. У главы государства до конца недели ожидаются «чрезвычайно загруженные дни», подчеркнул представитель Кремля.

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    Ушаков сообщил о планах встречи Путина с лидерами африканских стран по Украине
    Помощник президента Ушаков сообщил о запланированной встрече Путина с лидерами африканских стран по теме Украины

    25 июля 2023, 19:17

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин 28 июля проведет в Петербурге встречу с африканскими лидерами по теме Украины, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Состоится рабочий обед для группы лидеров африканских государств по украинской теме, передает ТАСС.

    Отмечается, что продолжится обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса.

    Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы. Идет речь о переговорах и дипломатии, а также есть призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон.

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    Ушаков анонсировал встречи Путина с каждым африканским лидером
    Помощник президента Ушаков анонсировал отдельные встречи Путина с каждым африканским лидером

    25 июля 2023, 18:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе саммита Россия – Африка проведет отдельные встречи с каждым лидером африканских стран, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    На саммите ожидаются многочисленные двусторонние встречи, Путин намерен провести встречи с каждым лидером африканских государств, указал Ушаков, передает ТАСС.

    По его словам, в мероприятии ожидается участие руководителей 17 стран из Африки.

    Ушаков среди собеседников Путина указал президента Египта, руководителей Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, ЦАР, Ливии, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Конго.

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    Ушаков: Путин на саммите Россия – Африка озвучит некоторые инициативы Москвы
    Помощник президента Ушаков: Путин на саммите Россия – Африка озвучит некоторые инициативы Москвы

    25 июля 2023, 18:52

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на саммите Россия – Африка даст оценку современной системе международных отношений и озвучит некоторые инициативы, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    По его словам, Путин в том числе даст оценку формированию нового мирового порядка, в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств, сообщает ТАСС.

    Ушаков добавил, что основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития отношений между Россией и Африкой с упором на российское содействие национальному суверенному развитию африканских стран, обеспечению справедливого доступа к продовольствию, удобрениям, современным технологиям, энергоресурсам.

    На ваш взгляд

     
    Кому более выгодно экономическое сотрудничество России и Африки?





    Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин ведет активную подготовку к саммиту Россия – Африка.

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    Ушаков: Визит Путина в Турцию пока не определен по срокам
    Помощник президента Ушаков: Визит Путина в Турцию пока не определен по срокам

    25 июля 2023, 19:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Поездка российского президента Владимира Путина в Турцию значится в планах у обеих сторон, но Москва и Анкара пока не определились со сроками, заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

    В планах у турецкой и российской стороны есть визит Путина в Турцию, но о конкретных датах и конкретных сроках они еще не договаривались, заявил Ушаков, передает ТАСС.

    Он пояснил, что упоминался август, также звучали и другие варианты, но «к этой работе еще не приступили». Ушаков отметил, что Путин обещал президенту Турции Таийпу Эрдогану приехать в эту страну.

    Также помощник президента добавил, что в ходе визита или в ходе предстоящих переговоров по телефону главы государств «вполне естественно» могут затронуть зерновую сделку.

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    Ушаков: Участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи будет полноценным
    Помощник президента Ушаков: Участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи будет полноценным

    25 июля 2023, 20:27

    Текст: Вера Басилая

    Видеоконференция в контексте предстоящего саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) предусматривает полноценное участие президента России Владимира Путина во всех обсуждениях, которые запланированы, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    Он отметил, что достигнута договоренность о том, что президент России примет участие по ряду соображений в формате видео-конференц-связи, а представлять делегацию в ЮАР будет глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

    Ушаков подчеркнул, что все три дня саммита Путин будет иметь возможность вести дискуссию с участниками встречи, что будет не формальным, а субстантивным участием президента.

    Ранее Песков заявил, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видео-конференц-связи.

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