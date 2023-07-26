Путин назвал Африку одним из полюсов многополярного мира

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям проходящего в Петербурге экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», отметив роль Африканского континента как одного из полюсов формирующегося многополярного мира.

«Сегодня Африка все увереннее заявляет о себе в качестве одного из полюсов многополярного мира», – подчеркнул российский лидер в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.



Он указал, что в Африке набирают силу позитивные изменения в производстве и сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре и ТЭК, в здравоохранении и образовании, в других областях.

Путин также отметил, что Москва поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. Президент подчеркнул, что в последние годы сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень. «Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата», – говорится в послании президента.

Напомним, статья Путина, написанная в преддверии второго саммита Россия – Африка, была опубликована во множестве крупнейших африканских СМИ и широко разошлась по Африканскому континенту. В статье Путин уделил внимание истории отношений Советского Союза и России со странами Африки, подчеркнув, что Москва всегда поддерживала африканские народы в борьбе за освобождение от колониализма.