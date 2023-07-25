Премьера фильма о Херсонесе состоится в День крещения Руси

В рамках празднования Дня крещения Руси 28 июля при поддержке Патриаршего совета по культуре состоится всероссийская премьера нового фильма о Херсонесе Таврическом «Родина моей Родины», которая пройдет сразу в нескольких форматах. Участниками праздничного показа-акции станут площадка обновленного музея заповедника «Херсонес-Таврический», практически все телеканалы Республики Крым и Севастополя, а также исторические парки «Россия-Моя история» по всей стране. Суммарная аудитория премьеры предположительно составит более пяти млн зрителей.

Это первая картина о древнем городе, соединившая многовековую историю с 3D-реконструкцией древней архитектуры и быта, актерской игры, анимации с экспертизой российских ученых мирового уровня. Так благодаря уникальной работе российских документалистов стало возможным увидеть собственными глазами трагедию и возрождение обители минувших веков. Использование самых последних научных и компьютерных достижений, а также работа продюсерской группы делают фильм о Херсонесе новым шагом в документально-историческом кино, говорится на сайте фонда «Моя история».

Уникальность премьеры в том, что в ней использованы съемки новейших археологических находок, которые были обнаружены археологами в рамках раскопок (не имеющих аналогов в мире по масштабу), финансируемых фондом «Моя история». Найденные ценности еще нескоро окажутся в экспозиционных фондах после научной и инвентарной обработки и реставраций, но именно благодаря фильму увидеть первыми сокровища корсунской земли смогут миллионы зрителей по всей стране.

В подготовке проекта участвовали десятки экспертов: историки, поисковики, реконструкторы, писатели, костюмеры, композиторы и музыканты. Тысячи документальных свидетельств и научных разработок вошли в основу материалов проекта.