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Премьера фильма о Херсонесе состоится в День крещения Руси
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В рамках празднования Дня крещения Руси 28 июля при поддержке Патриаршего совета по культуре состоится всероссийская премьера нового фильма о Херсонесе Таврическом «Родина моей Родины», которая пройдет сразу в нескольких форматах. Участниками праздничного показа-акции станут площадка обновленного музея заповедника «Херсонес-Таврический», практически все телеканалы Республики Крым и Севастополя, а также исторические парки «Россия-Моя история» по всей стране. Суммарная аудитория премьеры предположительно составит более пяти млн зрителей.
Это первая картина о древнем городе, соединившая многовековую историю с 3D-реконструкцией древней архитектуры и быта, актерской игры, анимации с экспертизой российских ученых мирового уровня. Так благодаря уникальной работе российских документалистов стало возможным увидеть собственными глазами трагедию и возрождение обители минувших веков. Использование самых последних научных и компьютерных достижений, а также работа продюсерской группы делают фильм о Херсонесе новым шагом в документально-историческом кино, говорится на сайте фонда «Моя история».
Уникальность премьеры в том, что в ней использованы съемки новейших археологических находок, которые были обнаружены археологами в рамках раскопок (не имеющих аналогов в мире по масштабу), финансируемых фондом «Моя история». Найденные ценности еще нескоро окажутся в экспозиционных фондах после научной и инвентарной обработки и реставраций, но именно благодаря фильму увидеть первыми сокровища корсунской земли смогут миллионы зрителей по всей стране.
В подготовке проекта участвовали десятки экспертов: историки, поисковики, реконструкторы, писатели, костюмеры, композиторы и музыканты. Тысячи документальных свидетельств и научных разработок вошли в основу материалов проекта.
Взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины
В Киеве, Киевской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и соцсети.
С южной и юго-западной стороны Киева были «слышны разрывы и наблюдалась работа ПВО». Также сообщалось о взрывах в Черкассах и Кировограде, передает RT со ссылкой на сообщения в соцсетях.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» атаковали столицу Украины.
В ночь на вторник воздушная тревога звучала в половине областей страны. После этого тревогу отменили, но объявили вновь через некоторое время в ряде областей. Позднее тревога была отменена на всей территории Украины, передает ТАСС.
Напомним, российские военные нанесли серии ударов по портовой инфраструктуре Украины. Сначала удары наносились по Одессе и Николаеву, затем прилет был зафиксирован на Дунае.
Британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee нашли у берегов Сочи
Британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee обнаружили в пяти километрах от берега Сочи
Экипаж вылетевшего из Сочи лайнера обнаружил в водах Черного моря британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee, сообщают Telegram-каналы.
Дрон был обнаружен экипажем самолета, который следовал по маршруту Сочи – Новороссийск. Беспилотник находился в море, в пяти километрах от берега в районе села Зубовая Щель, пишет Лента.ру со ссылкой на Mash.
Сотрудники оперативных служб уже достали беспилотник из воды и передали его на экспертизу.
Стало известно о скоплении войск ВСУ в Снигиревке для форсирования Днепра
Глава района Барбашов: Украинские войска накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра
Вооруженные силы Украины накапливают войска в Снигиревке для форсирования реки Днепр, заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
Он указал, что украинские военные накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра. По словам Барбашова, Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, что говорит о подготовке к форсирование речной преграды.
Он также добавил, что эти сведения уже переданы командованию Российской армии, передает РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо счел бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста.
В Китае сменили пропустившего форум АСЕАН в Джакарте главу МИД страны
Синьхуа: Парламент Китая снял Цинь Гана с должности главы МИД, Ван И снова занял этот пост
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Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) снял с должности главы МИД КНР Цинь Гана, вновь назначив на нее главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии, члена Политбюро Ван И, сообщает Синьхуа.
По данным агентства, соответствующее решение было принято на 4-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва, проходящец в пекинском Доме народных собраний, передает ТАСС.
Напомним, 30 декабря посол Китая в США Цинь Ган был назначен на должность главы МИД Китая.
По данным агентства Bloomberg, в последний раз Цинь Гана видели на публике 25 июня, когда он провел встречу с официальными лицами из России, Вьетнама и Шри-Ланки.
Там же с Цинь Ганом должен был встретиться госсекретарь США Энтони Блинкен. Отвечая на вопрос журналистов, о том, почему на форуме АСЕАН не было главы МИД Китая, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти не владеют информацией о причинах исчезновения из публичного пространства главы Цинь Гана.
Официально МИД КНР объяснил, что Цинь Ган не поехал в Джакарту на министерский форум АСЕАН «из-за проблем со здоровьем».
Пожарный самолет упал во время тушения огня в Греции
Пожарный самолет упал во время тушения огня на греческом острове Эвбея
Пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на острове Эвбея, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
Отмечается, что на данный момент над местом падения летает вертолет, чтобы увидеть, что произошло, передает РИА «Новости».
По данным газеты «Этнос», самолет греческий, им управляли два пилота. Самолет пропал с радаров и был замечен патрульным вертолетом. Сперва самолет сбросил воду, а затем упал в труднодоступном месте, поэтому пожарным и полиции трудно добраться до места происшествия.
Напомним, Россию необходимо попросить прислать самолеты-амфибии Бе-200, без них потушить пожары в Греции невозможно, заявил бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос.
Посла Венгрии вызвали в МИД Румынии из-за «неадекватных» заявлений Орбана
Выступление Орбана в городе Бэиле-Тушнад привело к вызову посла Венгрии в МИД Румынии
МИД Румынии вызвал посла Венгрии из-за «неадекватных публичных заявлений» венгерского премьер-министра Виктора Орбана, сообщило внешнеполитическое ведомство.
В субботу Орбан выступил в летнем лагере в румынском городе Бэиле-Тушнад. Как рассказал Орбан, Румыния направила ему уведомление о том, что следует и не следует говорить. Как заверил Орбан, его румынскому коллеге при посещении Венгрии таких указаний давать не будут. При этом Орбан сделал ряд заявлений, которые, по мнению венгерских СМИ, обязательно станут предметом обсуждения между дипломатическими ведомствами двух стран.
МИД Румынии заявил, что Бухарест не раз призывал представителей Венгрии «к сдержанности» в ходе выступлений во время частных визитов в Румынию. МИД «выразил недоумение» в связи с тем, что Орбан упомянул «аспекты, переданные устно, по дипломатическим каналам, постоянно предпочитаемым румынской стороной». МИД осудил «неадекватные публичные заявления» Орбана, которые не отвечают целям развития «прагматичных, конструктивных отношений добрососедства и сотрудничества», передает ТАСС.
Напомним, осенью жест премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в поддержку венгерской сборной по футболу обернулся международным скандалом. Весной между Будапештом и Бухарестом произошла ссора, вызванная заявлениями президента Венгрии Каталины Новак в Трансильвании.
США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»
США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.
При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.
Эксперты: Украина использует гражданские суда для атаки на российские корабли в Черном море
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Безэкипажные катера вооруженных сил Украины, попытавшиеся атаковать корабль Черноморского флота «Сергей Котов», вероятно, были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря, считают эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».
«Перед нами новое свидетельство того, что Украина использует гражданские суда для выполнения боевых задач. … Точно так же, как … на суше ВСУ используют гражданские грузовики для перевозки боеприпасов», – сообщили эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», комментируя попытку двух безэкипажных катеров ВСУ атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов».
По мнению экспертов, безэкипажные катера были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря.
Они, в частности, обратили внимание на то, что «Сергей Котов» находился в 370 км от Севастополя. «Это значит, что от Одессы он находился на еще большем расстоянии. Столь малые катера технически не способны самостоятельно пройти сотни миль по открытому морю», – добавили авторы канала.
Ранее Минобороны сообщило, что корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в ночь на вторник штатным оружием уничтожил два пытавшихся его атаковать безэкипажных катера вооруженных сил Украины.
Минобороны объявило об освобождении Сергеевки при наступлении ВС России
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Поселок городского типа Сергеевка освобожден российскими военными, сообщило Министерство обороны России в четверг.
Российские подразделения 15-й мотострелковой бригады в ходе успешной контратаки на Краснолиманском направлении освободили Сергеевку, сообщается в Telegram-канале ведомства.
На этом направлении российские силы продвинулись до четырех километров по фронту. В глубину боевых порядков ВСУ продвижение составило до двух километров.
У Серебрянского лесничества продвижение составило полтора километра вглубь украинской обороны. Подразделения 234-го десантно-штурмового полка под командованием гвардии полковника Васильева отразили атаку ВСУ и перешли в контратаку.
Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ у поселков Невское, Нововодяное (ЛНР) и Торское (ДНР). У поселка Терны (ДНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. У этого населенного пункта и у Новолюбовки (ЛНР) уничтожены склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны.
Всего украинская сторона потеряла на этом направлении до 190 человек, шесть боевых бронированных машин, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две САУ «Гвоздика», американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении за сутки отразила четыре атаки ВСУ у поселка Старомайорское в ДНР. У поселка Новоивановка (Запорожская область) поражена живая сила и техника 110-й бригады территориальной обороны.
На Донецком направлении Южная группировка войск отразила восемь атак украинских военных у поселков Белогоровка (ЛНР), Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка (ДНР).
Поражены подразделения 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны у поселков Григоровка и Константиновка (ДНР).
У Григоровки и Спорного (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения украинской нацгвардии.
Украинская сторона на этом направлении за последние сутки потеряла свыше 280 человек, три танка, пять боевых бронированных машин, польскую САУ Krab, две гаубицы «Мста-Б», три САУ «Гвоздика» и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
У поселка Дорожнянка (Запорожская область) пресечена деятельность трех украинских ДРГ. У Малой Токмачки и города Орехов (Запорожская область) уничтожены склады боеприпасов и топлива 33-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.
Украинские военные потеряли на этом направлении до 140 бойцов, танк, четыре боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М777, британскую гаубицу FH-70, два орудия Д-20 и гаубицу «Гиацинт-С».
«Западная» группировка на Купянском направлении поразила живую силу и технику 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны у поселков Молчаново, Петропавловка, Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР).
ВСУ потеряли до 35 бойцов, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20 и американскую станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 человек, 10 машин и САУ «Акация».
За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 122 районах. У поселка Вязовок (Черкасская область) уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемных боевиков.
У поселка Чуднов (Житомирская область) уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных киевскому режиму с Запада.
У поселков Первомайское и Торское (ДНР) поражены пункты управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ. ПВО у Новодаровки (Запорожская область) сбила в воздухе украинский Ми-24.
За сутки перехвачено 10 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожено 22 беспилотника у населенных пунктов Лисичанск, Попасная (ЛНР), Петровское, Лозовое (ДНР), Энергодар, Зеленый Гай, Балочки и Сладкая Балка (Запорожская область).
С начала СВО уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5258 беспилотников, 426 ЗРК, 10 889 танков и других боевых бронированных машин, 1139 машин РСЗО, 5604 орудия полевой артиллерии и минометов.
WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение
WSJ: Застопорившееся украинское наступление ставит Байдена в непростое политическое положение
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Медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды Вашингтона на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных политиков.
Потенциальная тупиковая ситуация на Украине может стать проверкой заявленной президентом США Джо Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь, чтобы киевский режим мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может сказаться на способности Запада поставлять оружие Киеву, пишет The Wall Street Journal.
«Легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», – сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, в то же время добавив, что у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие Киеву.
Отказ от поддержки Украины и допущение хотя бы частичной победы России «стало бы провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», – считает Хербст.
Издание также отмечает, что по мере приближения выборов президента США у российского лидера Владимира Путина появляется больше стимулов переиграть Запад, поскольку двое главных претендентов от Республиканской партии – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис – уже заявили, что могут ограничить военную поддержку Украины.
Тем временем стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке киевскому режиму дополнительной военной помощь на сумму до 400 млн долларов, в комплект поставки войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения.
Россия договорилась построить для Индии 120 электропоездов
«Трансмашхолдинг» и индийская Rail Vikas Nigam Limited договорились произвести 120 электропоездов дальнего следования
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«Трансмашхолдинг» и дочернее предприятие индийских железных дорог – компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение, говорится в сообщении российского холдинга.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение ТМХ, соглашение предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет реализовывать проект, предполагающий поставку и последующее сервисное обслуживание поездов Vande Bharat для нужд железных дорог Индии. При этом индийская сторона будет владеть 25%, российская – 75% создаваемого СП.
Как пишет издание, ТМХ и RVNL получили право произвести 120 16-вагонных электропоездов дальнего следования со спальными местами Vande Bharat на 1,7 млрд долларов по результатам тендера предприятия «Индийские железные дороги».
Электрички должны быть выпущены на территории Индии в городе Латур в течение пяти лет с момента подписания договора. Последующее сервисное обслуживание техники должно осуществляться в течение 35 лет. Следующим этапом реализации проекта должно стать подписание контракта с «Индийскими железными дорогами».
Ранее Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии: товарооборот стран за пять месяцев текущего года достиг 27,1 млрд долларов.
В Пентагоне сообщили о повреждении российским истребителем беспилотника США
Российский истребитель на прошлой неделе якобы пролетел над американским беспилотником на опасном расстоянии и повредил его тепловой ловушкой.
Об этом заявили в Центральном командовании ВС США, передает ТАСС.
Пострадавший американский дрон MQ-9 выполнял миссию по противодействию ИГ (группировка «Исламское государство» признана террористической организацией и запрещена в России), когда получил повреждения. Но он смог вернуться на базу.
Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов отмечал опасное сближение беспилотника MQ-9 с российскими самолетами.
Бундесвер раскритиковал вооруженные силы Украины
Bild и бундесвер обвинили украинских офицеров в отсутствии успехов у солдат ВСУ после обучения на Западе
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Вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки, говорится в докладе представителей бундесвера с пометкой «только для служебного пользования».
В докладе говорится, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя». В результате возникает угроза попадания по своим, передает ТАСС со ссылкой на Bild.
Также бундесвер упрекнул ВСУ за отсутствие элементов ведения боя, позволяющих добиться огневого превосходства в решающий момент. По мнению немецких военных, если так действовать, то не помогут ни обучение на Западе, ни техническое или численное превосходство.
Проблема, по мнению авторов документа, заключается не в ошибках конкретных людей, а в «украинской боевой доктрине». Подчеркивается, что чем больше опыта военный получил в ВСУ, чем выше его звание, тем меньше он усваивает принципы пройденного на Западе обучения.
По версии немецких военных, молодые украинские солдаты, которые усваивают материал, возвращаясь на Украину, исполняют приказы офицеров, которые не в состоянии действовать по западному образцу.
Bild, ссылаясь на доклад, пишет, что «украинские офицеры перечеркивают успехи», достигнутые солдатами при обучении на Западе. Издание указывает, что бундесвер в докладе крайне критически оценивает ВСУ. Как пишет Bild, в результате контрнаступление украинской армии «до сих пор идет скорее медленно».
Напомним, СМИ сообщали, что на Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что «мужество и находчивость» украинцев компенсируют этот дефицит, однако эти надежды не оправдались.
Киев решил создать новый зерновой коридор с помощью F-16
Глава МИД Украины Кулеба: Киев может воспользоваться поставками F-16 для запуска «защищенного» коридора экспорта зерна
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Киев может воспользоваться поставками американских истребителей F-16 для запуска нового «защищенного» коридора экспорта украинского зерна на глобальные рынки, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил в эфире телеканала France 24, что если у Украины будут F-16, то она якобы не будет зависеть от России в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. По его словам, чем скорее Украина получит истребители, тем скорее сможет запустить новый «защищенный» коридор, передает ТАСС.
Он также выступил с утверждением, что вопрос с поставками истребителей якобы «уже решен», однако на реализацию этих планов потребуется время. Кулеба также сообщил, что Украина продолжит добиваться поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, однако выразил понимание позиции Вашингтона по этой теме.
Ранее Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили невозможность возвращения к зерновой сделке невыполнением зафиксированных в соглашении условий России. При этом в Совфеде выразили сомнение по поводу способности поставок истребителей F-16 Украине повлиять на ход СВО.
Судно с российскими арктическими экспедициями село на мель у Земли Франца-Иосифа
Судно «Михаил Сомов» село на мель у Земли Франца-Иосифа
В ГУ МЧС России по Архангельской области сообщили, что научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель возле архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море.
Отмечается, что угрозы затопления корабля и разлива топлива нет, передает ТАСС.
Судно направлялось для обеспечения северного завоза, на его борту почти 800 тонн грузов. Из Архангельска оно вышло 4 июля. В ходе рейса планируется восстановить работу автоматических метеорологических станций. Всего на борту находится 91 человек.
Кроме членов экипажа, на «Сомове» находятся несколько экспедиций, среди них отряд Арктического плавучего университета – 17 человек из десяти научно-образовательных организаций Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми.