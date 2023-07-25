НАСА лишилось связи с МКС из-за обесточивания ЦУП в Хьюстоне

Глава программы МКС в НАСА: Проблемы с электричеством в ЦУП в Хьюстоне и потеря связи со станцией не угрожали экипажу

МКС и находящийся на орбите экипаж не подвергались опасности из-за проблем с электроснабжением в Центре Управления полетами в Хьюстоне, в результате которых была утрачена связь с Международной космической станцией (МКС), сообщил руководитель программы в НАСА Джоэль Монталбано.

Монталбано сообщил, что во вторник утром в ЦУП Хьюстона возникли проблемы с электропитанием, в результате которых НАСА потеряло возможность осуществлять управление Международной космической станцией, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных. Он уточнил, что проблема была не на станции, это произошло полностью на Земле, передает РИА «Новости».

По его словам, в течение 20 минут после обнаружения проблемы Американскому космическому агентству удалось связаться с экипажем через российские системы и объяснить им происходящее. Монталбано заверил, что станция и экипаж не подвергались опасности.

По его словам, в течение 90 минут ЦУП был переведен на резервные системы и сейчас находится на связи со станцией. «В течение дня сегодня мы будем изучать, что произошло и, надеюсь, что к концу дня мы будем работать в штатном режиме», – сказал представитель НАСА, выразив благодарность всем партнерам НАСА по МКС.

Напомним, 30 июня глава Роскосмоса Юрий Борисов обсудил с президентом России Владимиром Путиным судьбу МКС.