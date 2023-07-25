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Посол Германии в России объявил об отбытии на родину
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил об отбытии на родину в связи с окончанием командировки
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Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что покидает Москву после четырех лет в этой должности в связи с окончанием командировки.
Немецкий дипломат заявил, что через несколько дней покинет Москву после четырех лет работы в России. По его словам, это были совершенно необычные четыре года, они были увлекательными, разочаровывающими, счастливыми и печальными, но при этом никогда не были скучными, передает ТАСС.
Напомним, 21 июня Россия выдала агреман – предварительное согласие на прием – новому послу Германии в Москве графу Александру Ламбсдорфу, предки которого служили Российской империи. Политолог Артем Соколов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал основные задачи нового посла Германии в России.
Командир «Ленинградского полка» Вашунин погиб в зоне СВО
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Командир «Ленинградского полка», состоящего из мобилизованных жителей Петербурга и регионов северо-запада России, полковник Евгений Вашунин умер после серьезного ранения, полученного при выполнении долга в зоне специальной военной операции (СВО).
Соболезнования родным и близким Вашунина выразил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. «Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий «Ленинградским полком». Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине», – приводит его слова ТАСС.
По словам Бельского, 14 июля Вашунин принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков, движение отряда было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на помощь, Вашунин скончался.
Вашунин представлен к званию Героя России посмертно.
Взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины
В Киеве, Киевской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и соцсети.
С южной и юго-западной стороны Киева были «слышны разрывы и наблюдалась работа ПВО». Также сообщалось о взрывах в Черкассах и Кировограде, передает RT со ссылкой на сообщения в соцсетях.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» атаковали столицу Украины.
В ночь на вторник воздушная тревога звучала в половине областей страны. После этого тревогу отменили, но объявили вновь через некоторое время в ряде областей. Позднее тревога была отменена на всей территории Украины, передает ТАСС.
Напомним, российские военные нанесли серии ударов по портовой инфраструктуре Украины. Сначала удары наносились по Одессе и Николаеву, затем прилет был зафиксирован на Дунае.
Британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee нашли у берегов Сочи
Британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee обнаружили в пяти километрах от берега Сочи
Экипаж вылетевшего из Сочи лайнера обнаружил в водах Черного моря британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee, сообщают Telegram-каналы.
Дрон был обнаружен экипажем самолета, который следовал по маршруту Сочи – Новороссийск. Беспилотник находился в море, в пяти километрах от берега в районе села Зубовая Щель, пишет Лента.ру со ссылкой на Mash.
Сотрудники оперативных служб уже достали беспилотник из воды и передали его на экспертизу.
Стало известно о скоплении войск ВСУ в Снигиревке для форсирования Днепра
Глава района Барбашов: Украинские войска накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра
Вооруженные силы Украины накапливают войска в Снигиревке для форсирования реки Днепр, заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
Он указал, что украинские военные накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра. По словам Барбашова, Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, что говорит о подготовке к форсирование речной преграды.
Он также добавил, что эти сведения уже переданы командованию Российской армии, передает РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо счел бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста.
Исинбаеву предложили исключить из состава центрального штаба ОНФ
ОНФ предлагает проголосовать по вопросу об исключении олимпийской чемпионки Исинбаевой из центрального штаба движения
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«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) планирует исключить из состава центрального штаба двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, говорится в разосланных материалах для голосования членам центрального штаба.
Вопрос об исключении Исинбаевой будет рассмотрен путем голосования в ходе внеочередного заседания центрального штаба ОНФ 25 июля в заочном формате, передает ТАСС.
В понедельник Исинбаева сообщила, что в сентябре возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для ее отстранения от выполнения своих обязанностей. В своем блоге Исинбаева заявила, что все ее воинские звания, полученные во время выступлений за ЦСКА, якобы являются номинальными.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что жесткая реакция спортивной общественности на заявления Исинбаевой понятна. При этом он призвал не забывать о заслугах спортсменки, в честь которой «столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг».
В Китае сменили пропустившего форум АСЕАН в Джакарте главу МИД страны
Синьхуа: Парламент Китая снял Цинь Гана с должности главы МИД, Ван И снова занял этот пост
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Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) снял с должности главы МИД КНР Цинь Гана, вновь назначив на нее главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии, члена Политбюро Ван И, сообщает Синьхуа.
По данным агентства, соответствующее решение было принято на 4-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва, проходящец в пекинском Доме народных собраний, передает ТАСС.
Напомним, 30 декабря посол Китая в США Цинь Ган был назначен на должность главы МИД Китая.
По данным агентства Bloomberg, в последний раз Цинь Гана видели на публике 25 июня, когда он провел встречу с официальными лицами из России, Вьетнама и Шри-Ланки.
Там же с Цинь Ганом должен был встретиться госсекретарь США Энтони Блинкен. Отвечая на вопрос журналистов, о том, почему на форуме АСЕАН не было главы МИД Китая, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти не владеют информацией о причинах исчезновения из публичного пространства главы Цинь Гана.
Официально МИД КНР объяснил, что Цинь Ган не поехал в Джакарту на министерский форум АСЕАН «из-за проблем со здоровьем».
Посла Венгрии вызвали в МИД Румынии из-за «неадекватных» заявлений Орбана
Выступление Орбана в городе Бэиле-Тушнад привело к вызову посла Венгрии в МИД Румынии
МИД Румынии вызвал посла Венгрии из-за «неадекватных публичных заявлений» венгерского премьер-министра Виктора Орбана, сообщило внешнеполитическое ведомство.
В субботу Орбан выступил в летнем лагере в румынском городе Бэиле-Тушнад. Как рассказал Орбан, Румыния направила ему уведомление о том, что следует и не следует говорить. Как заверил Орбан, его румынскому коллеге при посещении Венгрии таких указаний давать не будут. При этом Орбан сделал ряд заявлений, которые, по мнению венгерских СМИ, обязательно станут предметом обсуждения между дипломатическими ведомствами двух стран.
МИД Румынии заявил, что Бухарест не раз призывал представителей Венгрии «к сдержанности» в ходе выступлений во время частных визитов в Румынию. МИД «выразил недоумение» в связи с тем, что Орбан упомянул «аспекты, переданные устно, по дипломатическим каналам, постоянно предпочитаемым румынской стороной». МИД осудил «неадекватные публичные заявления» Орбана, которые не отвечают целям развития «прагматичных, конструктивных отношений добрососедства и сотрудничества», передает ТАСС.
Напомним, осенью жест премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в поддержку венгерской сборной по футболу обернулся международным скандалом. Весной между Будапештом и Бухарестом произошла ссора, вызванная заявлениями президента Венгрии Каталины Новак в Трансильвании.
США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»
США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.
При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.
Пожарный самолет упал во время тушения огня в Греции
Пожарный самолет упал во время тушения огня на греческом острове Эвбея
Пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на острове Эвбея, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
Отмечается, что на данный момент над местом падения летает вертолет, чтобы увидеть, что произошло, передает РИА «Новости».
По данным газеты «Этнос», самолет греческий, им управляли два пилота. Самолет пропал с радаров и был замечен патрульным вертолетом. Сперва самолет сбросил воду, а затем упал в труднодоступном месте, поэтому пожарным и полиции трудно добраться до места происшествия.
Напомним, Россию необходимо попросить прислать самолеты-амфибии Бе-200, без них потушить пожары в Греции невозможно, заявил бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос.
Эксперты: Украина использует гражданские суда для атаки на российские корабли в Черном море
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Безэкипажные катера вооруженных сил Украины, попытавшиеся атаковать корабль Черноморского флота «Сергей Котов», вероятно, были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря, считают эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».
«Перед нами новое свидетельство того, что Украина использует гражданские суда для выполнения боевых задач. … Точно так же, как … на суше ВСУ используют гражданские грузовики для перевозки боеприпасов», – сообщили эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», комментируя попытку двух безэкипажных катеров ВСУ атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов».
По мнению экспертов, безэкипажные катера были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря.
Они, в частности, обратили внимание на то, что «Сергей Котов» находился в 370 км от Севастополя. «Это значит, что от Одессы он находился на еще большем расстоянии. Столь малые катера технически не способны самостоятельно пройти сотни миль по открытому морю», – добавили авторы канала.
Ранее Минобороны сообщило, что корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в ночь на вторник штатным оружием уничтожил два пытавшихся его атаковать безэкипажных катера вооруженных сил Украины.
В Закарпатье грузовик с песком обвалил стратегический мост
Мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины, сообщил начальник управления информационной деятельности областной государственной администрации Роман Молдавчук, его слова приводит украинское издание ТСН.ua.
Молдавчук уточнил, что три человека были госпитализированы. Предварительно, мост обвалился из-за того, что грузовик, который вез по нему песок, был перегружен, сам же мост имеет ограничения по весу, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание «Страна», мост имеет стратегическое значение, поскольку через него есть выходы к границе с четырьмя странами ЕС. Издание сообщает, что мост был в плохом состоянии с 2021 года. Его должны были отремонтировать по программе «Большая стройка» в течение двух лет.
В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль предупреждал СНБО о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве.
WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение
WSJ: Застопорившееся украинское наступление ставит Байдена в непростое политическое положение
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Медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды Вашингтона на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных политиков.
Потенциальная тупиковая ситуация на Украине может стать проверкой заявленной президентом США Джо Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь, чтобы киевский режим мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может сказаться на способности Запада поставлять оружие Киеву, пишет The Wall Street Journal.
«Легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», – сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, в то же время добавив, что у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие Киеву.
Отказ от поддержки Украины и допущение хотя бы частичной победы России «стало бы провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», – считает Хербст.
Издание также отмечает, что по мере приближения выборов президента США у российского лидера Владимира Путина появляется больше стимулов переиграть Запад, поскольку двое главных претендентов от Республиканской партии – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис – уже заявили, что могут ограничить военную поддержку Украины.
Тем временем стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке киевскому режиму дополнительной военной помощь на сумму до 400 млн долларов, в комплект поставки войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения.
Россия договорилась построить для Индии 120 электропоездов
«Трансмашхолдинг» и индийская Rail Vikas Nigam Limited договорились произвести 120 электропоездов дальнего следования
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«Трансмашхолдинг» и дочернее предприятие индийских железных дорог – компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение, говорится в сообщении российского холдинга.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение ТМХ, соглашение предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет реализовывать проект, предполагающий поставку и последующее сервисное обслуживание поездов Vande Bharat для нужд железных дорог Индии. При этом индийская сторона будет владеть 25%, российская – 75% создаваемого СП.
Как пишет издание, ТМХ и RVNL получили право произвести 120 16-вагонных электропоездов дальнего следования со спальными местами Vande Bharat на 1,7 млрд долларов по результатам тендера предприятия «Индийские железные дороги».
Электрички должны быть выпущены на территории Индии в городе Латур в течение пяти лет с момента подписания договора. Последующее сервисное обслуживание техники должно осуществляться в течение 35 лет. Следующим этапом реализации проекта должно стать подписание контракта с «Индийскими железными дорогами».
Ранее Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии: товарооборот стран за пять месяцев текущего года достиг 27,1 млрд долларов.
Бундесвер раскритиковал вооруженные силы Украины
Bild и бундесвер обвинили украинских офицеров в отсутствии успехов у солдат ВСУ после обучения на Западе
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Вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки, говорится в докладе представителей бундесвера с пометкой «только для служебного пользования».
В докладе говорится, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя». В результате возникает угроза попадания по своим, передает ТАСС со ссылкой на Bild.
Также бундесвер упрекнул ВСУ за отсутствие элементов ведения боя, позволяющих добиться огневого превосходства в решающий момент. По мнению немецких военных, если так действовать, то не помогут ни обучение на Западе, ни техническое или численное превосходство.
Проблема, по мнению авторов документа, заключается не в ошибках конкретных людей, а в «украинской боевой доктрине». Подчеркивается, что чем больше опыта военный получил в ВСУ, чем выше его звание, тем меньше он усваивает принципы пройденного на Западе обучения.
По версии немецких военных, молодые украинские солдаты, которые усваивают материал, возвращаясь на Украину, исполняют приказы офицеров, которые не в состоянии действовать по западному образцу.
Bild, ссылаясь на доклад, пишет, что «украинские офицеры перечеркивают успехи», достигнутые солдатами при обучении на Западе. Издание указывает, что бундесвер в докладе крайне критически оценивает ВСУ. Как пишет Bild, в результате контрнаступление украинской армии «до сих пор идет скорее медленно».
Напомним, СМИ сообщали, что на Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что «мужество и находчивость» украинцев компенсируют этот дефицит, однако эти надежды не оправдались.
Генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом
Генерал французской армии Делавард назвал попытки «контрнаступления» вооруженных сил Украины драматическим провалом
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Генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делавард назвал попытки «контрнаступления» вооруженных сил Украины (ВСУ) драматическим провалом.
Делавард заявил в видеоинтервью, поступившем в ТАСС, что для Украины это драматический провал. При этом он выразил уверенность, что от этой затеи можно было ожидать только провала, так как невозможно добиться успеха в контрнаступлении, когда соотношение сил от трех к одному до пяти к одному, когда русские хорошо укрепили свою оборону, когда очевидно превосходство России в артиллерии и авиации.
Генерал также констатировал, что НАТО проиграла даже коммуникационную войну, пытаясь убедить весь мир в том, что Россия уязвима и пропадет под гнетом санкций. Делавард признал, что такая стратегия провалилась, так как каждый день весь мир, наоборот, все сильнее сплачивается вокруг России и продолжает с ней торговать, а не осуждает ее. Тем временем санкции бумерангом возвращаются на Глобальный Запад, отметил офицер.
Генерал также назвал Вильнюсский саммит НАТО провальным. По его словам, на мероприятии было сделано много очень длинных заявлений, от которых хочется спать. Делавард считает, что эти длинные заявления говорят лишь о том, что Запад пытается скрыть отсутствие реальных инициатив за длинными речами.
Ранее во вторник бундесвер обвинил украинских офицеров в отсутствии успехов у ВСУ после обучения на Западе. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление «отстает» от намеченного графика.