Посол Германии в России объявил об отбытии на родину

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил об отбытии на родину в связи с окончанием командировки

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что покидает Москву после четырех лет в этой должности в связи с окончанием командировки.

Немецкий дипломат заявил, что через несколько дней покинет Москву после четырех лет работы в России. По его словам, это были совершенно необычные четыре года, они были увлекательными, разочаровывающими, счастливыми и печальными, но при этом никогда не были скучными, передает ТАСС.

Напомним, 21 июня Россия выдала агреман – предварительное согласие на прием – новому послу Германии в Москве графу Александру Ламбсдорфу, предки которого служили Российской империи. Политолог Артем Соколов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал основные задачи нового посла Германии в России.