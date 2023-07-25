Мастерская управления «Сенеж» запустила второй международный поток программы «Женщина-лидер»

В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» началось обучение второго международного потока образовательной программы «Женщина-лидер». Впервые за время реализации программы в ней смогли принять участие не только соотечественницы, проживающие за рубежом, но и гражданки других стран – в числе 175 участниц есть девушки, живущие в 22 странах мира.

К занятиям на программе по женскому лидерству приступили представители предпринимательницы, руководители общественных и некоммерческих организаций, представительницы федеральных органов исполнительной власти и региональных властей, представители законодательных органов власти федерального уровня и субъектов РФ, руководители различного уровня компаний государственного и частного сектора.

Программа «Женщина-лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации. Второй международный поток программы организован в партнерстве с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

«Образовательная программа «Женщина – лидер» уже зарекомендовала себя востребованной площадкой, способствующей развитию личностных и управленческих компетенций, созданию сообщества неравнодушных женщин, ориентированных на решение конкретных задач. Разные форматы работы программы позволяют слушательницам за короткое время ознакомиться с лучшими теориями и практиками, передовыми инструментами персонального и командного лидерства, изучить принципы социального проектирования, разработать общественно значимые инициативы и приступить к их реализации. Уверена, что участие в образовательной программе «Женщина – лидер», собравшей активных и целеустремленных женщин из Европы, Азии и Латинской Америки, послужит их дальнейшему продвижению, вовлечению в поиск ответов на вызовы современности, а также развитию новых международных проектов», – обратилась в приветственном письме к слушательницам программы председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В мае 2021 года в ходе выступления на II Женском форуме в Кемерове она предложила сделать образовательную программу «Женщина-лидер» международной. В прошлом году прошел первый международный поток, выпускницами которого стала 171 женщина из 19 стран мира и 47 регионов России.

В этом потоке программы впервые могли принять участие не только соотечественницы из-за рубежа, но и гражданки иностранных государств. Всего в рамках заявочной кампании было подано больше 1100 анкет, что стало рекордом за всё время работы программы с 2020 года. Обучение будет проходить в смешанном формате порядка четырех месяцев. Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», обратил внимание на то, что платформа поставила в этом году несколько рекордов.

«С 2018 года участниками 26 наших проектов стали больше 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира. Я смело могу сказать, что аналогов президентской платформе в мире нет. Если говорить о флагманском конкурсе «Лидеры России» – здесь количество заявок на участие уже перевалило за один миллион. Ещё один рекорд, который «Лидеры» поставили в этом году: существенно выросло число участвующих женщин. В прошлом сезоне среди конкурсантов их было 29%, а в этом году – 36%. Есть регионы, где доля женщин превысила и 50%. Активно работает на международном направлении и наш образовательный центр: Мастерская управления «Сенеж». Уже во второй раз программа «Женщина-лидер» объединит активных девушек не только из России, но и из других стран», – сказал Агафонов.

Программа «Женщина-лидер» ориентирована на раскрытие и развитие лидерского потенциала, компетенций и навыков современного человека. Главными условиями участия в программе были возраст 25-55 лет, текущий непрерывный опыт управленческой работы от 2 лет, заинтересованность в развитии собственного лидерского потенциала и в создании реального социального проекта, направленного на решение социально-значимых задач в стране. Новый поток зачисленных на программу слушательниц является очень сильным – они уже имеют достаточный опыт руководящей работы, многие сейчас ведут активную общественную деятельность, реализуют социальные проекты.

В новом потоке программы «Женщина-лидер» 126 человек проживают в России – они представляют 37 регионов страны. Две трети слушательниц (86 человек) нового потока программы «Женщина-лидер» уже принимали участие в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей», большинство – в конкурсе «Лидеры России». Среди участниц представительницы конкурсов «ТопБЛОГ», «Мастера гостеприимства», соревнований по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», конкурса «Флагманы образования», международного инженерного чемпионата «CASE-IN», и других проектов платформы.





