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В центре Донецка после обстрела загорелась крыша спорткомплекса
В центре Донецка после обстрела загорелась крыша спортивного комплекса «Олимпийский»
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У донецкого спортивного комплекса «Олимпийский» произошло возгорание крыши, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Возгорание произошло после обстрелов со стороны украинских военных, сообщил Кулемзин, передает ТАСС.
Ранее во вторник он сообщал, что в ходе украинского обстрела в Донецке получил повреждения пассажирский автобус.
Экономист указал на последствия российского удара по украинскому порту на Дунае
Экономист Лизан: Россия лишает Украину возможности экспортировать зерно обходными путями
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Если ВС России будут на системной основе бить по украинским портам на Дунае, это приведет к остановке судоходства на этом участке. При этом у Украины на кону стоит вопрос об альтернативных маршрутах вывоза зерна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине подтвердили удар по одному из портов на Дунае.
«Дунайские порты, если сравнивать с одесскими, достаточно компактно расположены. В связи с этим системное нанесение подобных ударов по этой инфраструктуре может привести к ее полному выходу из строя», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Однако одиночный прилет не окажет серьезного влияния на судоходство. Дунай – крупная река, которая довольно резко переходит в территориальные воды Румынии. А учитывая, что мы наносим удары аккуратно и точечно, проход кораблей может лишь сократиться», – считает эксперт.
«После того, как зерновая сделка прекратила свое существование, украинский сельскохозяйственный экспорт снизился вдвое. Зеленскому потребовались новые маршруты для вывоза зерна. И Дунай тут стал лучшим из вариантов. Если Украина потеряет этот канал, то экспорт сократится еще больше», – акцентирует собеседник.
Резюмируя, Лизан пришел к выводу, что Россия наносит удары не только из-за военной целесообразности таких действий, но и для того, чтобы Украина не смогла вывозить свое зерно обходными путями.
Напомним, что в ночь на понедельник была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, в результате ударов были поражены краны, которые обеспечивают работу порта, ангар для сельскохозяйственной продукции, а также ряд складов для иных грузов.
Военный обозреватель Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о городе Рени Одесской области. Там находится один из дунайских портов Украины и нефтяные резервуары.
Ранее российские войска нанесли мощные удары по югу Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ уточнили, что взрывы прогремели в городе Измаил.
Взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины
В Киеве, Киевской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и соцсети.
С южной и юго-западной стороны Киева были «слышны разрывы и наблюдалась работа ПВО». Также сообщалось о взрывах в Черкассах и Кировограде, передает RT со ссылкой на сообщения в соцсетях.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» атаковали столицу Украины.
В ночь на вторник воздушная тревога звучала в половине областей страны. После этого тревогу отменили, но объявили вновь через некоторое время в ряде областей. Позднее тревога была отменена на всей территории Украины, передает ТАСС.
Напомним, российские военные нанесли серии ударов по портовой инфраструктуре Украины. Сначала удары наносились по Одессе и Николаеву, затем прилет был зафиксирован на Дунае.
Стало известно о скоплении войск ВСУ в Снигиревке для форсирования Днепра
Глава района Барбашов: Украинские войска накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра
Вооруженные силы Украины накапливают войска в Снигиревке для форсирования реки Днепр, заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
Он указал, что украинские военные накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра. По словам Барбашова, Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, что говорит о подготовке к форсирование речной преграды.
Он также добавил, что эти сведения уже переданы командованию Российской армии, передает РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо счел бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста.
США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»
США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.
При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.
В Закарпатье грузовик с песком обвалил стратегический мост
Мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины, сообщил начальник управления информационной деятельности областной государственной администрации Роман Молдавчук, его слова приводит украинское издание ТСН.ua.
Молдавчук уточнил, что три человека были госпитализированы. Предварительно, мост обвалился из-за того, что грузовик, который вез по нему песок, был перегружен, сам же мост имеет ограничения по весу, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание «Страна», мост имеет стратегическое значение, поскольку через него есть выходы к границе с четырьмя странами ЕС. Издание сообщает, что мост был в плохом состоянии с 2021 года. Его должны были отремонтировать по программе «Большая стройка» в течение двух лет.
В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль предупреждал СНБО о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве.
Москва предупредила о жестком ответе на атаку украинских дронов
МИД России: Киев использует террористические методы и занимается запугиванием мирного населения
Киевский режим, осуществляя атаки беспилотниками на Москву, использует террористические методы и занимается запугиванием гражданского населения, заявили в МИД.
Атаки дронов, как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, не имели никакого военного смысла.
Москва решительно осудила это очередное преступление киевского режима и призвала мир дать ему оценку.
За наглыми действиями украинских неонацистов, продолжает МИД России, стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации.
Внешнеполитическое ведомство предупредило также, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.
Напомним, Минобороны в понедельник сообщило о пресечении попытки киевского режима устроить террористическую атаку в Москве с применением двух дронов. Беспилотники были нейтрализованы. Москва назвала действия украинских властей международным терроризмом.
Бундесвер раскритиковал вооруженные силы Украины
Bild и бундесвер обвинили украинских офицеров в отсутствии успехов у солдат ВСУ после обучения на Западе
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Вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки, говорится в докладе представителей бундесвера с пометкой «только для служебного пользования».
В докладе говорится, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя». В результате возникает угроза попадания по своим, передает ТАСС со ссылкой на Bild.
Также бундесвер упрекнул ВСУ за отсутствие элементов ведения боя, позволяющих добиться огневого превосходства в решающий момент. По мнению немецких военных, если так действовать, то не помогут ни обучение на Западе, ни техническое или численное превосходство.
Проблема, по мнению авторов документа, заключается не в ошибках конкретных людей, а в «украинской боевой доктрине». Подчеркивается, что чем больше опыта военный получил в ВСУ, чем выше его звание, тем меньше он усваивает принципы пройденного на Западе обучения.
По версии немецких военных, молодые украинские солдаты, которые усваивают материал, возвращаясь на Украину, исполняют приказы офицеров, которые не в состоянии действовать по западному образцу.
Bild, ссылаясь на доклад, пишет, что «украинские офицеры перечеркивают успехи», достигнутые солдатами при обучении на Западе. Издание указывает, что бундесвер в докладе крайне критически оценивает ВСУ. Как пишет Bild, в результате контрнаступление украинской армии «до сих пор идет скорее медленно».
Напомним, СМИ сообщали, что на Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что «мужество и находчивость» украинцев компенсируют этот дефицит, однако эти надежды не оправдались.
Эксперты: Украина использует гражданские суда для атаки на российские корабли в Черном море
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Безэкипажные катера вооруженных сил Украины, попытавшиеся атаковать корабль Черноморского флота «Сергей Котов», вероятно, были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря, считают эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».
«Перед нами новое свидетельство того, что Украина использует гражданские суда для выполнения боевых задач. … Точно так же, как … на суше ВСУ используют гражданские грузовики для перевозки боеприпасов», – сообщили эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», комментируя попытку двух безэкипажных катеров ВСУ атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов».
По мнению экспертов, безэкипажные катера были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря.
Они, в частности, обратили внимание на то, что «Сергей Котов» находился в 370 км от Севастополя. «Это значит, что от Одессы он находился на еще большем расстоянии. Столь малые катера технически не способны самостоятельно пройти сотни миль по открытому морю», – добавили авторы канала.
Ранее Минобороны сообщило, что корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в ночь на вторник штатным оружием уничтожил два пытавшихся его атаковать безэкипажных катера вооруженных сил Украины.
Корабль ЧФ «Сергей Котов» уничтожил два безэкипажных катера ВСУ
Корабль ЧФ «Сергей Котов» уничтожил два безэкипажных катера ВСУ, пытавших атаковать его в 370 км от Севастополя
Корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в ночь на вторник штатным оружием уничтожил два пытавшихся его атаковать безэкипажных катера вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.
По данным Минобороны, украинские военные в ночь на вторник предприняли безуспешную попытку атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми беспилотными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота.
Российские силы отразили атаку, и оба беспилотных катера ВСУ были уничтожены. Пострадавших нет.
Корабль «Сергей Котов» продолжает выполнение задач по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.
WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение
WSJ: Застопорившееся украинское наступление ставит Байдена в непростое политическое положение
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Медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды Вашингтона на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных политиков.
Потенциальная тупиковая ситуация на Украине может стать проверкой заявленной президентом США Джо Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь, чтобы киевский режим мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может сказаться на способности Запада поставлять оружие Киеву, пишет The Wall Street Journal.
«Легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», – сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, в то же время добавив, что у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие Киеву.
Отказ от поддержки Украины и допущение хотя бы частичной победы России «стало бы провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», – считает Хербст.
Издание также отмечает, что по мере приближения выборов президента США у российского лидера Владимира Путина появляется больше стимулов переиграть Запад, поскольку двое главных претендентов от Республиканской партии – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис – уже заявили, что могут ограничить военную поддержку Украины.
Тем временем стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке киевскому режиму дополнительной военной помощь на сумму до 400 млн долларов, в комплект поставки войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения.
Полковник Макгрегор заявил о разъяренном Зеленском из-за больших потерь ВСУ
Полковник Макгрегор: Зеленский разъярен и обескуражен из-за больших потерь ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский зол и обескуражен из-за низкого боевого духа в вооруженных силах Украины и больших потерь на фронте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, украинское военное руководство в отчаянии, а сами ВСУ – на грани распада. Макгрегор также уверен, что боевой дух среди украинских военных «слаб как никогда», передает RT.
В этой связи, добавил полковник, Зеленский разъярен и обескуражен.
Ранее Макгрегор заявил, что Зеленский «находится на грани», поскольку его лидерство ставится под сомнение, а дезертирство в ВСУ стало массовым.
Зеленский объявил о планах начать переговоры о вступлении в ЕС
Зеленский сообщил о намерении Украины начать в 2023 году переговоры о вступлении в ЕС
В 2023 году Украина планирует начать переговоры о вступлении в ЕС, Киев к этому полностью готов, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заверил, что украинская сторона «выполняет то, что необходимо», а также предпринимает все возможные усилия для того, чтобы «готовность ЕС» оказалась «также полной именно в этом году», передает ТАСС.
Напомним, Евросоюз не смог подготовить реалистичный план приема Украины в ЕС. Европейские дипломаты сообщали, что не ожидают расширения Евросоюза в ближайшие десять лет.
Украина заявила об «отставании от графика» контрнаступления
Министр обороны Украины Резников не увидел причин переживать из-за слишком медленного контрнаступления
Как утверждает министр обороны Украины Алексей Резников, украинское контрнаступление отстает от намеченного графика, но он «не переживает» по этому поводу, поскольку наступление якобы идет по плану.
Резников посетовал на нехватку боеприпасов, артиллерии и систем ПВО, а также отметил очень длинную линию фронта и российские минные поля, через которые «очень сложно» пройти. По его словам, боевые действия – это «не компьютерная игра». Резников сказал, что украинским войскам нужно «медленно готовить коридоры для реального наступательного движения». По версии министра, такая активность в разных местах запутает россиян, мешая им узнать, где будет главное направление удара, передает CNN.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин констатировал провал контрнаступления ВСУ и отметил, что безвозвратные потери украинских войск с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.
В Варшаве заявили о возросшем недовольстве поляков украинскими беженцами
Глава Польской крестьянской партии Косиняк-Камыш: Поляков начинает раздражать наглость украинцев
Киев ведет прагматичную игру в отношении Варшавы, а поляки начали понимать, что никакой благодарности от украинцев за оказанную им помощь не последовало, заявил глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.
По словам Косиняк-Камыша, среди поляков все чаще наблюдается раздражение в отношении украинцев, которые нагло пользуются щедростью местных жителей. Политик отмечает, что похожим образом по отношению к Польше себя ведет и киевский режим.
«Люди взбешены, поскольку ситуация выходит за границы разумного. Нервничают из-за того, что люди приезжают за помощью в 500 злотых, а потом возвращающихся на Украину. Также много говорят о больницах и получении медпомощи в Польше, приоритете в очередях», – заявил политик, передает RT.
Он возмутился тому, что украинцы не выражают благодарность за оказываемую им помощь и не дают ничего взамен. «Я вижу, что у украинской стороны нет понимания ситуации, в которой оказалась Польша. Оказанная помощь … осталась безответной. … Все отчетливее видно, что со стороны Киева ведется прагматичная игра интересов», – заявил глава партии.
Польша считается одним из самых близких и энергичных союзников Украины. Варшава неизменно поддерживает наиболее радикальные шаги киевского режима, однако в последнее время среди поляков набирает популярность антиукраинская сила, где даже заявляют, что хотят хороших отношений с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что происходит.
Рар: Бундесвер критикой ВСУ пытается назначить виновных в провале контрнаступления
Германский политолог Рар: В бундесвере пытаются назначить виновных за провал контрнаступления ВСУ
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Западные военачальники были уверены, что после обучения бойцов ВСУ на их полигонах украинская армия одержит победу на поле боя. Этого не произошло, теперь они пытаются придумать объяснения провалу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее бундесвер раскритиковал вооруженные силы Украины за отсутствие успехов после обучения на Западе.
«В Германии ищут причины и объяснения, почему в рамках украинского контрнаступления до сих пор нет очевидных успехов. И естественно, Берлин пытается назначить виновных. Все были твердо уверены в том, что натовское оружие поможет ВСУ одержать победу уже к лету. Как мы видим, этого не произошло», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Вместе с тем и у самих украинцев есть большие вопросы к бундесверу. В частности, они жалуются на старомодные подходы немецких военных к обучению. А также на то, что, например, им не разрешают тренироваться с дронами. Для использования беспилотников нужно получить специальное разрешение от местных властей, а бюрократия здесь очень неповоротливая», – отметил он.
«Однако я полагаю, что Германия и страны Восточной Европы продолжат обучение украинских солдат на своей территории. Берлин вообще во многом принял точку зрения Польши и прибалтов о том, что Украина – их форпост против России, а значит, украинцев нужно во всем поддерживать. Пока есть оружие, его готовы поставлять», – рассуждает собеседник.
«Германия даже готова строить завод по производству боеприпасов на Западной Украине. Компания Rheinmetall ведет переговоры об этом через немецкое правительство с украинскими властями. Хотя во многом это скорее вопрос бизнеса. А в Польше создается совместная немецко-польская база для технического обслуживания танков Leopard. Таким образом, немецкий ВПК закрепляется теперь на востоке», – добавил Рар.
Ранее представители бундесвера подготовили доклад с пометкой «только для служебного пользования», в котором говорится, что вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки. Об этом пишет немецкая газета Bild.
В документах отмечается, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя». В результате возникает угроза попадания по своим. Также бундесвер упрекнул ВСУ за отсутствие элементов ведения боя, позволяющих добиться огневого превосходства в решающий момент. По мнению немецких военных, если так действовать, то не помогут ни обучение на Западе, ни техническое или численное превосходство.
Проблема, по мнению авторов документа, заключается не в ошибках конкретных людей, а в «украинской боевой доктрине». Подчеркивается, что чем больше опыта военный получил в ВСУ, чем выше его звание, тем меньше он усваивает принципы пройденного на Западе обучения. По версии немецких военных, молодые украинские солдаты, которые усваивают материал, возвращаясь на Украину, исполняют приказы офицеров, которые не в состоянии действовать по западному образцу.
Bild, ссылаясь на доклад, пишет, что «украинские офицеры перечеркивают успехи», достигнутые солдатами при обучении на Западе. Издание указывает, что бундесвер в докладе крайне критически оценивает ВСУ, в результате контрнаступление украинской армии «до сих пор идет скорее медленно».