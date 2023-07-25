Заслуженный юрист России объяснил суть понятия «легитимность власти»

Доктор юридических наук Владимир Плигин объяснил суть понятия «легитимность власти»

Легитимность власти опирается на получение помощи гражданами страны, поддержание социального порядка, безопасности, укрепление ценностей, веру в традиции и вовлечение граждан в общественно-политическую жизнь страны, заявил доктор юридических наук Владимир Плигин на онлайн-встрече с экспертами НОМ.

Ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, сопредседатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук Владимир Плигин на онлайн-встрече с экспертами НОМ отметил, что в традиционных обществах, построенных на государственной модели организации, государство выполняет ряд системных функций, к важнейшим из которых относятся поддержание безопасности (внутренней и внешней), создание механизмов, обеспечивающих минимальные стандарты жизни человека (систему пенсионного обеспечения, гарантии в случае безработицы, страхование), а также обеспечение легитимности власти, сообщается на сайте НОМ.

Свое выступление эксперт посвятил разъяснению понятия «легитимность» в политическом, социальном и философском измерении. «В основе понятия «легитимность» лежит, прежде всего, понятие о доверии. Для того чтобы можно было говорить о том, что власть легитимна, необходимо, чтобы у субъекта управляющего и управляемого совпадали ощущения. Управляющий субъект должен понимать, что имеет право на власть, а управляемый в свою очередь выражает с этим согласие», – объяснил суть легитимности юрист.

О кризисе легитимности приходится говорить тогда, когда в связке субъектов возникают сомнения. Плигин обратился к истории революций, когда сомнения ограничивали власть и во многом порождали социальный, политический и экономический кризис.

«Легитимность власти во многом опирается на получение помощи гражданами страны, поддержание социального порядка, безопасности, укрепление ценностей, веру в традиции и вовлечение граждан в общественно-политическую жизнь страны», – сообщил доктор юридических наук.

По словам Плигина, часто термин «легитимность» подменяется термином «легальность», имеющим совсем иной смысл – «соответствие правовым нормам». Легитимность власти во многом обуславливается легитимностью ее институтов. «Если общество не доверяет им, возникает угроза несоблюдения установленных государством правил», – отметил эксперт.

По мнению Плигина, сообщество экспертов и наблюдателей – это «связующие звенья между властью и обществом, которые, участвуя в избирательном процессе, формируют между ними обоюдное доверие».

Эксперт подчеркнул, что «легитимность» – явление, постоянно изменяющееся во времени, над достижением легитимности необходимо постоянно работать. Так, например, немаловажное значение в этом вопросе, убежден Плигин, имеет и разоблачение недостоверной информации в Сети, авторы которой стремятся к тому, чтобы люди доверяли альтернативной реальности.

«Правовое просвещение избирателей, разъяснение новаций избирательного законодательства, разбор проблемных ситуаций с точки зрения права – деятельность, которая в конечном итоге повышает доверие к институту выборов в стране и которой призваны заниматься эксперты», – заключил Плигин.