ПФКИ объявил о начале приема заявок на новый конкурс

Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале приема заявок на новый конкурс

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) начал заявочную кампанию первого грантового конкурса 2024 года для поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Заявки до 31 августа через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные (кроме казенных) организации, а также ИП. Средства распределят между авторами самых ярких проектов, срок реализации которых, согласно правилам, должен начинаться не раньше 15 января 2024 года и завершаться не позднее 30 июня 2025-го.

Итоги конкурса подведут не позднее 21 декабря этого года, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

А 25 июля, в 10.30 по Москве на ресурсах ПФКИ пройдет вебинар, где разъяснят особенности заполнения конкурсных заявок. Спикером станет гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

«Между завершением заявочной кампании спецконкурса 2023 года и новым отбором, уже 2024 года, прошло немного времени. Безусловно, конкурс открывает новые возможности для творческих команд: за два года работы мы видели совершенно разные проекты, с отличными друг от друга финансовыми запросами и концепциями – от съемок документальных фильмов до открытия детских школ рукоделия, от создания креативных резиденций в регионах до постановок знаковых спектаклей ведущими труппами страны. Примеров все больше», – заметил Карманов.

Заявки должны соответствовать девяти тематическим направлениям: «Я горжусь», «Нация созидателей», «Место силы», «Великое русское слово», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе», сфокусированное на интеграции новых российских регионов в историко-культурную жизнь страны.

Методика подготовки к участию в грантовом конкурсе остается прежней. Творческой команде нужно изучить документы и обучающие медиафайлы, перед оформлением и подачей проекта рекомендуется ознакомиться с размещенными на сайте документами: положением о конкурсе, методическими материалами, чек-листом, также важно просмотреть цикл видеолекций «Короче, гранты» и прослушать серию аудиоподкастов для заявителей. Материалы для подготовки выложены на сайте Фонда, в аккаунтах в соцсетях «В Контакте» и в RuTube.