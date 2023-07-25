США собрались поставить Киеву боеприпасы широкого спектра и дроны для наблюдения

Сенатор: Атаки на Москву – акт бессильной злобы украинской власти

Сенатор Джабаров: Атаки на Москву – акт бессильной злобы украинской власти

ВСУ пытаются хоть как-то «укусить» Россию в целом и Москву в частности. Все это акт бессильной злобы украинской власти, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее в Минобороны сообщили о предотвращении украинской террористической атаки на столичный регион. Противник использовал два беспилотника.

«Мы в очередной раз убедились, что небо Москвы надежно защищено. Даже если прорываются отдельные беспилотники, то при помощи средств радиоэлектронной борьбы их выводят из строя», – сказал Владимир Джабаров, первый зампред Совфеда по международным делам.

«Украинские власти в бессильной злобе пытаются «укусить» нас любой ценой. Тем самым они отвлекают внимание своих граждан и партнеров от реального положения дел на фронте. Россия, бесспорно, не оставит без ответа эти атаки», – указывает сенатор.

«Когда мы видим, как радуются этому инциденту в Сети, нужно реагировать максимально спокойно, ведь прекрасно известно, что против нас работает целая машина западной и украинской пропаганды. Главное, что правда все же за нами», – заключил парламентарий.

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала случившееся актом международного терроризма. Ранее в Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два беспилотника были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, отметили в ведомстве.

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Мэр города Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что около 4.00 были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Как пояснил глава города, серьезных разрушений нет.

В экстренных службах отметили, что один из БПЛА «попал в задание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв». В результате выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах высотки. Столичный дептранс сообщил, что движение по проспекту Лихачева перекрыто. Напомним, также сообщалось, что обломки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте.

Это уже не первая попытка Украины атаковать российскую столицу. Так, в начале июля была пресечена атака ВСУ на Новую Москву. Были сбиты четыре беспилотника, еще один упал в районе Кубинки. Сенатор Константин Долгов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что атаками на Москву Украина пытается создать видимость «перемоги».

Кроме того, в июне была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку на объекты в Московской области с помощью трех беспилотников. В результате эффективной работы российской системы РЭБ все запущенные дроны потеряли управление и потерпели крушение. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследовал противник и что еще может сделать столичный регион для противодействия замыслам противника.

Аналогичный инцидент был и в конце мая. Тогда несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова.