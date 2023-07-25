США собрались поставить Киеву боеприпасы широкого спектра и дроны для наблюдения

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25 июля, вторник | Последнее обновление — 08:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Взрывы прозвучали на Украине
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Каждое лето, особенно в рыболовецкую страду, Умба полна, как Ялта в лучшие советские годы. Все гостиницы и турбазы перенабиты, палатки рассыпались по сопкам и по берегу моря, всюду, куда только можно подъехать, стоит народ. Ждет рыбу.
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Отчаянное поведение польских и прибалтийских элит в конфликте России и Запада демонстрирует степень их внутренней неуверенности в правомочности собственного существования.
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Технически мы увидели разговор президента с министром транспорта Савельевым, в ходе которого Путин упрекнул действующего министра в том, что раньше закупалось много западных самолетов. Но это была концептуальная речь, которая отделила жизнь России «до» от «после».
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В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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США собрались поставить Киеву боеприпасы широкого спектра и дроны для наблюдения
AP: США поставят Украине военную помощь на 400 млн долларов, в том числе ракеты для РСЗО HIMARS и ПТРК Javelin
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Администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке киевскому режиму дополнительной военной помощь на сумму до 400 млн долларов, в комплект поставки войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения, сообщает Associated Press.
Пакет помощи включает широкий спектр боеприпасов, в том числе ракеты для РСЗО HIMARS и NASAMS, а также ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin. Кроме того, Киев получит артиллерийские снаряды для гаубиц и 32 бронемашины Stryker, минометы, ракеты Hydra-70 и 28 млн патронов к стрелковому оружию, передает «Интерфакс».
Одновременно американские власти приняли решение об отправке на Украину беспилотников Hornet, которые используются для сбора разведывательной информации, сообщает Associated Press.
Конгресс США ранее одобрил выделение на помощь Украине около 113 млрд долларов. При этом глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол заявил, что украинское правительство напрямую получает только 20% всего объема помощи США в размере 113 млрд долларов.
Экономист указал на последствия российского удара по украинскому порту на Дунае
Экономист Лизан: Россия лишает Украину возможности экспортировать зерно обходными путями
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Если ВС России будут на системной основе бить по украинским портам на Дунае, это приведет к остановке судоходства на этом участке. При этом у Украины на кону стоит вопрос об альтернативных маршрутах вывоза зерна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине подтвердили удар по одному из портов на Дунае.
«Дунайские порты, если сравнивать с одесскими, достаточно компактно расположены. В связи с этим системное нанесение подобных ударов по этой инфраструктуре может привести к ее полному выходу из строя», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Однако одиночный прилет не окажет серьезного влияния на судоходство. Дунай – крупная река, которая довольно резко переходит в территориальные воды Румынии. А учитывая, что мы наносим удары аккуратно и точечно, проход кораблей может лишь сократиться», – считает эксперт.
«После того, как зерновая сделка прекратила свое существование, украинский сельскохозяйственный экспорт снизился вдвое. Зеленскому потребовались новые маршруты для вывоза зерна. И Дунай тут стал лучшим из вариантов. Если Украина потеряет этот канал, то экспорт сократится еще больше», – акцентирует собеседник.
Резюмируя, Лизан пришел к выводу, что Россия наносит удары не только из-за военной целесообразности таких действий, но и для того, чтобы Украина не смогла вывозить свое зерно обходными путями.
Напомним, что в ночь на понедельник была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, в результате ударов были поражены краны, которые обеспечивают работу порта, ангар для сельскохозяйственной продукции, а также ряд складов для иных грузов.
Военный обозреватель Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о городе Рени Одесской области. Там находится один из дунайских портов Украины и нефтяные резервуары.
Ранее российские войска нанесли мощные удары по югу Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ уточнили, что взрывы прогремели в городе Измаил.
Военкоры показали, как украинцы убивают своих раненых
Военные корреспонденты опубликовали видео штурма бригадой «Север-Z» укрепленных позиций украинских националистов.
В украинских окопах шел контактный бой, в ходе которого солдат ВСУ бросил гранату вблизи своего раненого соотечественника, лишив его шансов на выживание, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», публикуя видео боя.
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления стали массово сдаваться в плен, происходят «взводные» сдачи. Как рассказывал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, украинское командование отказывается эвакуировать раненых, боевикам запрещен отход назад – действуют заградотряды. Украинские военнослужащие оказываются «загнанными в угол» и сдаются.
Рогов рассказал о новой подлой тактике ВСУ
Рогов заявил об использовании ВСУ для атак коридора для вывоза тел украинских солдат
Украинские войска используют подлую тактику на линии фронта в Запорожской области: запрашивают коридор для эвакуации тел погибших сослуживцев, а сами при этом пытаются атаковать, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска предприняли уже три подобных попытки атак, используя коридор для эвакуации тел солдат ВСУ, но все они успеха не имели и были пресечены ВС России, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов заявлял, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля.
До этого Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ.
Путин увеличил предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Путин повысил на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
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Президент Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания ниже офицерских.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон коснется россиян в званиях солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличен с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет, передает РИА «Новости».
Одновременно повышен предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров он составит 65 лет вместо 60, для младших офицеров – 60 лет вместо 55, а для имеющих иные звания – 55 лет вместо 45. При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.
Документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку.
Украинские военные стали массово сдаваться в плен на Запорожском направлении
Врио губернатора Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении начали сдаваться в плен группами до взвода
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий в эфире канала «Россия 24» сообщил, что такая картина наблюдается примерно последний месяц. Сдаются, по его словам, не один-два человека, как это было в весенний период, а целыми подразделениями.
«Ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в понедельник командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сообщал, что за день удалось взять в плен 31 бойца вооруженных сил Украины, некоторые сдаются сами, другие попадают в плен в результате боевых действий.
Взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины
В Киеве, Киевской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и соцсети.
С южной и юго-западной стороны Киева были «слышны разрывы и наблюдалась работа ПВО». Также сообщалось о взрывах в Черкассах и Кировограде, передает RT со ссылкой на сообщения в соцсетях.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» атаковали столицу Украины.
В ночь на вторник воздушная тревога звучала в половине областей страны. После этого тревогу отменили, но объявили вновь через некоторое время в ряде областей. Позднее тревога была отменена на всей территории Украины, передает ТАСС.
Напомним, российские военные нанесли серии ударов по портовой инфраструктуре Украины. Сначала удары наносились по Одессе и Николаеву, затем прилет был зафиксирован на Дунае.
В Закарпатье грузовик с песком обвалил стратегический мост
Мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины, сообщил начальник управления информационной деятельности областной государственной администрации Роман Молдавчук, его слова приводит украинское издание ТСН.ua.
Молдавчук уточнил, что три человека были госпитализированы. Предварительно, мост обвалился из-за того, что грузовик, который вез по нему песок, был перегружен, сам же мост имеет ограничения по весу, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание «Страна», мост имеет стратегическое значение, поскольку через него есть выходы к границе с четырьмя странами ЕС. Издание сообщает, что мост был в плохом состоянии с 2021 года. Его должны были отремонтировать по программе «Большая стройка» в течение двух лет.
В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль предупреждал СНБО о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве.
Трамп потребовал от Европы выделить Украине 100 млрд долларов
Трамп потребовал от европейских стран оказать Киеву помощь на 100 млрд долларов
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Европейские страны должны выделить Киеву около 100 млрд долларов, чтобы помощь от США и Европы стала равнозначной, считает бывший президент США Дональд Трамп.
Отвечая на вопрос ведущей Fox News, решит ли он в случае переизбрания «остановить идущие в Киев денежные потоки», Трамп заявил, что сможет «добиться урегулирования войны».
Так, по словам бывшего американского лидера, он бы потребовал, чтобы европейские страны выделили Украине 100 млрд долларов, поскольку сейчас они «делают очень мало», передает ТАСС.
«Почему мы потратили 150 млрд долларов, а они – 20 миллиардов» – посетовал Трамп, добавив, что экономики стран ЕС, если их сложить, почти совпадают по объему с экономикой США.
Конгресс США ранее одобрил выделение на помощь Украине около 113 млрд долларов. При этом глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол заявил, что украинское правительство напрямую получает только 20% всего объема помощи США в размере 113 млрд долларов.
Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на атаки Украины
Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на киевские удары по гражданским объектам
Москве следует выбирать нестандартные цели для ударов возмездия после атак киевского режима по гражданским целям, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Причиной атаки киевского режима по гражданским объектам в России Медведев назвал отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Такие информационные победы, по словам зампреда Совбеза, вызывают радость в украинском обществе, где растет «градус напряжения», пишет Медведев в Telegram.
В ответ он призвал выбирать нестандартные цели для российских ударов. По его словам, атаковать следует не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы, но и места, где этого пока не ждут и где эффект будет очень весомым.
Ранее Медведев заявил, что террористы понимают только язык силы, действовать против них нужно «негуманными методами».
Собянин рассказал о последствиях атаки дронов на Москву
Собянин сообщил о выбитых окнах в доме на Комсомольском проспекте после атаки беспилотника
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти столицы помогут жителям Комсомольского проспекта, где после атаки беспилотника выбило несколько окон, максимально быстро устранить последствия.
Градоначальник написал в Telegram, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбило несколько окон, и пообещал, что столичные власти помогут жителям максимально быстро устранить все последствия.
Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала утреннюю атаку украинских дронов на Москву актом международного терроризма.
США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»
США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.
При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.
Москва предупредила о жестком ответе на атаку украинских дронов
МИД России: Киев использует террористические методы и занимается запугиванием мирного населения
Киевский режим, осуществляя атаки беспилотниками на Москву, использует террористические методы и занимается запугиванием гражданского населения, заявили в МИД.
Атаки дронов, как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, не имели никакого военного смысла.
Москва решительно осудила это очередное преступление киевского режима и призвала мир дать ему оценку.
За наглыми действиями украинских неонацистов, продолжает МИД России, стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации.
Внешнеполитическое ведомство предупредило также, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.
Напомним, Минобороны в понедельник сообщило о пресечении попытки киевского режима устроить террористическую атаку в Москве с применением двух дронов. Беспилотники были нейтрализованы. Москва назвала действия украинских властей международным терроризмом.
Названо нужное число специалистов для производства вооружений
Вице-премьер Мантуров: ОПК нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов для производства вооружения
Предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов для развертывания производства вооружений и специальной военной техники, сообщил вице-премьер России Денис Мантуров на Совете при полномочном представителе президента в Приволжском федеральном округе.
Министр промышленности и торговли отметил, что 16 тыс. специалистов нужны с учетом развертываемых мощностей, речь идет о рабочем персонале и о технических специалистах и инженерных кадрах, передает ТАСС.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о многократном увеличении выпуска вооружений по сравнению с 2022 годом.
В Кремле отреагировали на новую атаку БПЛА на Москву
Кремль: Все атаки БПЛА на Москву нейтрализованы системой ПВО
Меры противовоздушной защиты Москвы принимаются, о чем свидетельствует нейтрализация всех беспилотников, которые в понедельник утром пытались атаковать российскую столицу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что вопросы развития системы защиты и обеспечения ее более интенсивной работы следует адресовать Министерству обороны, передает ТАСС.
Специальная военная операция, по словам Пескова, будет продолжена до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.
Напомним, Минобороны в понедельник сообщило о пресечении попытки киевского режима устроить террористическую атаку в Москве с применением двух дронов. Москва назвала действия украинских властей международным терроризмом.
Сенатор: Атаки на Москву – акт бессильной злобы украинской власти
Сенатор Джабаров: Атаки на Москву – акт бессильной злобы украинской власти
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ВСУ пытаются хоть как-то «укусить» Россию в целом и Москву в частности. Все это акт бессильной злобы украинской власти, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее в Минобороны сообщили о предотвращении украинской террористической атаки на столичный регион. Противник использовал два беспилотника.
«Мы в очередной раз убедились, что небо Москвы надежно защищено. Даже если прорываются отдельные беспилотники, то при помощи средств радиоэлектронной борьбы их выводят из строя», – сказал Владимир Джабаров, первый зампред Совфеда по международным делам.
«Украинские власти в бессильной злобе пытаются «укусить» нас любой ценой. Тем самым они отвлекают внимание своих граждан и партнеров от реального положения дел на фронте. Россия, бесспорно, не оставит без ответа эти атаки», – указывает сенатор.
«Когда мы видим, как радуются этому инциденту в Сети, нужно реагировать максимально спокойно, ведь прекрасно известно, что против нас работает целая машина западной и украинской пропаганды. Главное, что правда все же за нами», – заключил парламентарий.
В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала случившееся актом международного терроризма. Ранее в Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два беспилотника были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, отметили в ведомстве.
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Мэр города Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что около 4.00 были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Как пояснил глава города, серьезных разрушений нет.
В экстренных службах отметили, что один из БПЛА «попал в задание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв». В результате выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах высотки. Столичный дептранс сообщил, что движение по проспекту Лихачева перекрыто. Напомним, также сообщалось, что обломки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте.
Это уже не первая попытка Украины атаковать российскую столицу. Так, в начале июля была пресечена атака ВСУ на Новую Москву. Были сбиты четыре беспилотника, еще один упал в районе Кубинки. Сенатор Константин Долгов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что атаками на Москву Украина пытается создать видимость «перемоги».
Кроме того, в июне была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку на объекты в Московской области с помощью трех беспилотников. В результате эффективной работы российской системы РЭБ все запущенные дроны потеряли управление и потерпели крушение. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследовал противник и что еще может сделать столичный регион для противодействия замыслам противника.
Аналогичный инцидент был и в конце мая. Тогда несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова.
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