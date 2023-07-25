В результате неудачных попыток отбить утраченные позиции ВСУ потеряли свыше 100 человек на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины предприняли десять попыток атаковать утраченные позиции на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли свыше 100 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

В районе червонопоповского участка и Серебрянского лесничества в результате стрелкового боя при поддержке авиации и артиллерии военные «Центра» отразили атаки, 14 бойцов ВСУ сдались в плен. Были уничтожены четыре БМП ВСУ, три боевые бронированные машины и пикап, передает ТАСС.

На Сватовском направлении российские артиллерия и авиация нанесли удары по ВСУ, уничтожив три боевые бронированные машины, два пикапа и до 30 украинских боевиков. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли две гаубицы М777 и три 120-мм миномета. Российские ТОС «Солнцепек» накрыли огнем три цели, «из них –два опорных пункта и районы скопления живой силы противника».

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении САУ «Гвоздика» ВСУ и украинский минометный расчет у Ровнополя, а также пикап с украинскими военными в Сторожевом. Авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Старомайорском, передает РИА «Новости».

На Запорожском направлении артиллерия вынудила разведгруппу ВСУ в районе Чаривного отступить, украинские военные понесли потери. Уничтожены склад боеприпасов ВСУ в Каменском, станция РЭБ, БМП и живая сила ВСУ в Новоданиловке, минометный расчет у Приютного.

Авиация нанесла удар по позициям ВСУ в Малой Токмачке. Сообщается, что уничтожены склад ГСМ, автомобильная техника и живая сила противника. Также нанесены авиаудары по позициям ВСУ в районах Роботино, Пятихатки, Новоданиловки и Приютного. Сбиты украинские беспилотники «Лелека» и «Валькирия».

Чехов рассказал, что в районе Времевского выступа российский стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка Артем Березин в бою лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских националистов.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком и Краснолиманском направлениях.