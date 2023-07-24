Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ

За последние сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки успешно отражены шесть атак противника около Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР) и Клещеевки Донецкой народной республики (ДНР).

Нанесено поражение противнику рядом с Веселым, Богдановкой, Предтечино, Белой Горой и Дылеевкой ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника составили более 160 военнослужащих, танк, польская самоходная артустановка Krab, британская гаубица FH-70, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Возле Авдеевки ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр» отражены пять атак поблизости от Невского ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Кармазиновкой ЛНР, Ямполовкой, Торским и Серебрянкой ДНР.

В районе Новолюбовки ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Потери противника составили до 195 военнослужащих, четыре машины пехоты, четыре бронемашины, три пикапа, две самоходные артустановки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30, отчитались в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ у Макаровки ДНР и Левадного Запорожской области.

На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ около Малой Токмачки, Орехова и Пятихаток Запорожской области.

Под Мирным Запорожской области пресечена деятельность ДРГ ВСУ.

Потери противника на этих направлениях за последние сутки составили до 120 военнослужащих, три бронемашины, американская артсистема М777 и самоходная гаубица «Гвоздика».

У Каменского Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации Западной группировки нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Двуречной, Синьковки, Петропавловки, Табаевки и Песчаного Харьковской области.

Ликвидированы порядка 95 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, а также французская самоходная артиллерийская установка Cezar, сообщил Конашенков.

Уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны неподалеку от Крахмального Харьковской области.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены порядка 45 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

В районе Змиевки Херсонской области уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками ВС России за сутки нанесено поражение 102 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 137 районах, перечислили в Минобороны.

Рядом с Дзержинском ДНР поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ.

А у Орехова и Малой Токмачки Запорожской области поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ и склад топлива для военной техники 33-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами ПВО перехвачен снаряд РСЗО HIMARS. Уничтожены 35 украинских беспилотников, подытожили в оборонном ведомстве.