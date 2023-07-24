Памфилова выступила против участия в выборах подростков

Глава ЦИК Памфилова выступила против снижения до 16 лет возрастного ценза для голосования

Снижать возрастной ценз для голосования на выборах с 18 до 16 лет преждевременно, избиратель должен быть зрелым человеком, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» в Самарской области.

По ее словам, 16-летние школьники еще не научились работать, и не знают многих аспектов жизни, люди, которые идут голосовать, должны анализировать и сравнивать, и быть достаточно зрелыми, передает ТАСС.

Также глава ЦИК считает, что подростковая среда подвержена разного рода влиянию, поэтому, на ее взгляд, разрешить участвовать школьникам в голосовании преждевременно.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о выдвижении кандидатов на предстоящие выборы в России.