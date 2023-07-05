Глава ЦИК рассказала о выдвижении кандидатов на предстоящие выборы в России

Глава ЦИК Памфилова: Кандидатов на выборы различного уровня в РФ на данный момент выдвинули 19 из 27 политических партий

Кандидатов на выборы различного уровня в РФ на данный момент выдвинули 19 из 27 политических партий, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании Центризбиркома РФ.

Памфилова выразила уверенность, что их количество будет только расти, передает ТАСС.

Также председатель комиссии информировала, что о намерении выдвинуть своих кандидатов на дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам ЦИК уведомили шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Коммунисты России» и «Яблоко». Кандидатов на довыборы партии должны выдвинуть до 15 июля.

Кроме того, Памфилова сообщила, что на выборы глав субъектов РФ на данный момент выдвинуто 116 кандидатов в 21 регионе – 106 кандидатов от 16 политических партий и десять человек в порядке самовыдвижения. Глава ЦИК уточнила, что два самовыдвиженца уже зарегистрированы. По словам председателя комиссии, 19 регионов выбрали формат голосования – три дня, в Омской области – два дня, в Тюменской области – один день. Памфилова напомнила, что в пяти субъектах РФ высшее должностное лицо избирается региональным заксобранием по представлению президента России. Это ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Председатель комиссии также информировала, что на выборы в заксобрания на данный момент выдвинуто 1643 кандидата в 20 регионах. Она уточнила, что девять партий представили 1416 кандидатов по единым округам, по одномандатным округам выдвинуто 277 кандидатов, из них 174 – от восьми партий, 53 – самовыдвиженцы.

Памфилова добавила, что на выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований административных столиц субъектов РФ выдвинуто 146 кандидатов в 17 регионах. По единым избирательны округам – 118 кандидатов от трех политических партий. По одномандатным округам – 28 кандидатов (20 – от двух политических партий, восемь – самовыдвиженцев).

Кроме того, глава ЦИК сообщила, что в четырех новых регионах начало регистрации кандидатов на выборы начнется 24 июля и продлится до середины августа. «Законодательство дает этим регионам право принять решение о сокращении сроков избирательных действий в связи с нынешней ситуацией», – сказала председатель комиссии.

Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) фиксируют высокий интерес партий к выборам на Едином дне голосования (пройдет 10 сентября), говорится в сообщении, опубликованном на сайте НОМ.

Напомним, в понедельник глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что Центризбирком в случае опасности для жизни и здоровья граждан, проживающих в отдельных районах новых регионов РФ, сможет воспользоваться правом отложить проведение выборов в этих районах.