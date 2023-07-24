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Путин увеличил предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Путин повысил на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
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Президент Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания ниже офицерских.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон коснется россиян в званиях солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличен с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет, передает РИА «Новости».
Одновременно повышен предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров он составит 65 лет вместо 60, для младших офицеров – 60 лет вместо 55, а для имеющих иные звания – 55 лет вместо 45. При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.
Документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку.
В США сказали, что ждет ВСУ под Харьковом
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом
Последние резервы украинских военнослужащих вскоре будут уничтожены под Харьковом, заявил бывший советник шефа Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube признался, что его не удивит, что уже в августе российские силы окружат Харьков. По его словам, сразу после этого ВС России укрепятся под городом и будут дожидаться атаки последних резервов ВСУ, которые «будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта», передает РИА «Новости».
Украинский конфликт, по его словам, завершится, как только НАТО покинет республику и перестанет оказывать дестабилизирующее влияние у российских рубежей. Украина в таком случае, уверен эксперт, должна стать нейтральным дружественным России государством, которое не примыкает к какому-либо военному блоку.
В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.
Раскрыто тайное послание Зеленскому от западных лидеров
FT: Зеленскому тайно сообщили на форуме по безопасности, что Запад не верит в победу Киева
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Лидеры западных государств, вопреки публичным заявлениям, в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо, США) многие признавались, что не верят в победу вооруженных сил Украины на поле боя, пишут британские СМИ.
Как пишет Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на мероприятии не физически, а общался с лидерами союзных стран по видеосвязи и заверял партнеров, что украинское контрнаступление «вот-вот наберет обороты», передает РИА «Новости».
При этом американский экс-дипломат Филипп Зеликов заявил, что зимой Киев ждут «плохие новости», поскольку в лагере западных государств начнутся серьезные разногласия по вопросу помощи Украине. Он указал на экономические последствия конфликта и на то, что США несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву.
Ранее бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон заявил, что американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок».
Нанесен удар высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились теракты против России
Российские Вооруженные силы в ночь на пятницу нанесли очередной удар по объектам, где готовились террористические акты против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны, уточнил, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Теракты в отношении России, по его словам, планировалось осуществить с применением ударных беспилотников.
Генерал отчитался, что цель удара была достигнута, поражены все назначенные объекты.
Ранее на этой неделе Конашенков сообщал, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой.
Военкоры показали неудачную эвакуацию ВСУ с поля боя с «Призраками»
Военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».
Видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Ранее военкоры опубликовали видеозапись, на которой показано, как украинских военных уничтожают в Пятихатках «дедовскими» Т-54.
Лукашенко: «Вагнеровцы» хотят идти на Варшаву
Лукашенко заявил, что его начал «напрягать» ЧВК «Вагнер»
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Минск «начали напрягать вагнеровцы», поскольку они хотят идти на Варшаву, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Лукашенко рассказал, что его стали «напрягать вагнеровцы», потому что они попросили разрешения «сходить на Запад», «на экскурсию в Варшаву, в Жешув», передает ТАСС.
Он заверил, что ЧВК продолжает находиться на территории Белоруссии, а Минск не одобряет перемещение их на Запад, поскольку «настроения у них плохие», и помимо этого, они знают, что происходит вокруг Союзного государства.
Кроме того, Путин выразил желание обсудить с президентом Белоруссии вопросы безопасности в регионе, и отметил хорошее состояние экономики и России, и Белоруссии. По его словам, все планы двух стран реализуются, причем лучшими темпами, чем ожидалось, рост экономики Белоруссии по прогнозам составит 3,75%. «У нас чуть понижено, могу сказать, но для нас это тоже хороший показатель. Мы рассчитываем на более чем 2% роста», – уточнил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что все основные показатели дают основание полагать, что «этот год, во всяком случае, Россия и Белоруссия пройдут спокойно и уверенно», а также продемонстрируют хорошие показатели роста.
В воскресенье в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Петербургом, начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что военнослужащие сил спецопераций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, расположенном около белорусско-польской границы.
Лукашенко привез Путину карту переброски польских войск к Союзному государству
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства.
Как указал Лукашенко, наемников уже подключено достаточное количество, в том числе основные стратегические резервы, а это значит, что эта «бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет». Белорусский лидер заявил, что они активно подключают наемников, добавив, что специально для этого привез Путину карту по переброске ВС Польши к границам Союзного государства, передает ТАСС.
Как пишет БелТА, Лукашенко отметил, что одна из бригад Польши теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, а другая –примерно в 100 километрах от Гродно.
Кроме того, Лукашенко назвал неприемлемыми планы по расчленению Украины и отрыву от нее западной части, которые вынашиваются в том числе в Варшаве, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».
Он также заявил, что за разговорами о вступлении Украины в НАТО «по частям» стоят планы отрыва ее западных территорий. По его словам, это плата за активное участие поляков в конфликте Украины. Он уточнил, что «американцами это поддерживается».
Белорусский лидер предложил Путину обсудить вопрос возможного оказания поддержки населению Западной Украины. Как указал Лукашенко, если будет необходимо, Белоруссия будет оказывать поддержку и помощь западному населению Украины. «Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос», – сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Польша рассчитывает под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.
Американский адмирал призвал открывать огонь по кораблям ВМФ России
Отставной адмирал Ставридис: НАТО должно открыть огонь при атаке России на грузы с зерном
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Соединенные Штаты и НАТО могли бы сопровождать в Черном море корабли, которые вывозят украинское зерно, и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России, считает бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.
Ставридис, слова которого приводит журнал Foreign Policy, отметил, что США и НАТО обладают достаточными возможностями, чтобы сделать это, объединившись с тремя крупными странами НАТО в Черном море – Болгарией, Румынией и Турцией, передает РИА «Новости».
Адмирал предложил повторить в Черном море операцию «Твердые намерения» по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, в которой он принимал участие.
Ставридис призвал НАТО выступить с «предупреждением» в адрес Черноморского флота России, а в случае атаки на корабли с зерном «открывать ответный огонь».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу с предложением незамедлительно созвать Совет Украина – НАТО по вопросу прекращения действия зерновой сделки.
Напомним, Минобороны России на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов. Россия намерена досматривать суда в Черном море.
Путин: В Киеве готовы пойти на все ради спасения своей продажной шкуры
Украинским властям безразлична судьба собственного народа и интересы своей страны, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности.
«Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить существование. Им плевать на народ Украины, на суверенитет и национальные интересы», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
Российский сапер рассказал о новых минах ВСУ
Российский сапер: ВСУ применяют новые термобарические мины, устанавливая их с дронов
Украинские националисты применяют новые мины на основе термобарического боеприпаса, они устанавливаются с помощью беспилотников и реагируют на движения, рассказал сапер с позывным «Рахматулла» из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.
Рахматулла рассказал РИА «Новости», что украинские боевики дорабатывают штатные боеприпасы. Так, на тыльной части боеприпаса устанавливают чувствительное к движению – человека или техники – оборудование.
Для изготовления устройства ВСУ, по его словам, используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Российские саперы с ним уже знакомы и научились работать, сказал боец.
Ранее начальник инженерной службы полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Кирпич» рассказал, что украинские мобилизованные иногда не до конца активируют мины и оставляют дружественные послания.
В офисе генсека ООН отреагировали на гибель военкора Журавлева
В офисе генсека ООН выразили сожаления в связи с гибелью военкора Журавлева
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ООН выражает сожаления в связи с гибелью в ходе украинского конфликта еще одного журналиста, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик по поводу гибели российского военного корреспондента Ростислава Журавлева.
Дюжаррик сообщил, что офис генсека ООН выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего, передает ТАСС.
Между тем журналиста Константина Михаильчевского, который получил ранение во время украинского обстрела, доставили в больницу Симферополя.
Ранее Дюжаррик выражал беспокойство применением ВСУ кассетных боеприпасов и говорил, что такой тип вооружений должен остаться в прошлом.
Напомним, четверо российских журналистов были ранены при ударе украинских националистов с использованием кассетных боеприпасов по Запорожской области. Журавлев погиб во время эвакуации.
Москва при этом подчеркивала, что эта атака произошла не случайно. Военкоры показали, как украинские националисты охотились на российских журналистов.
Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ
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Результатов украинского контрнаступления нет, заявил президент Владимир Путин, отметив, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
«Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», – приводит его слова РИА «Новости».
ВСУ, по словам российского лидера, в ходе попыток контрнаступления потеряли десятки тысяч человек, передает ТАСС.
Глава государства констатировал, что весь мир наблюдает, как горит «хваленая западная, якобы неуязвимая техника», но главное, что «в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери». Это десятки тысяч человек, подчеркнул Путин.
«У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», – продолжил глава государства.
Лукашенко прилетел в Россию
Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
В Telegram-канале опубликована фотография Лукашенко рядом с самолетом. Отмечается, что это кадры визита президента Белоруссии.
Белорусского лидера встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе главы региона, передает ТАСС.
Напомним, Лукашенко в субботу отправился с рабочим визитом в Россию. В воскресенье у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.
США заявили о согласии на риск в вопросе поставок оружия Украине
Салливан: США готовы идти на риски, предоставляя военную поддержку Украине
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Американская сторона готова к рискам в вопросе поставок вооружений Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан не согласился с мнением о том, что власти США не готовы предоставлять Украине те или иные вооружения из-за «опасений» по поводу реакции России. США, подчеркнул советник американского лидера по вопросам нацбезопасности, «готовы идти на риск и будут готовы рисковать в оказании поддержки Украине», передает ТАСС.
Вместе с тем, признал Салливан, страны – члены Североатлантического альянса, в том числе и США, учитывают возможную реакцию Москвы при принятии решений о военной помощи Киеву. Запад, считает он, проявляет «ответственный» подход, поскольку это касается безопасности стран и «глобальной стабильности».
Также Салливан сообщил, что подготовка украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-16 начнется в ближайшие недели. Обычно, по его словам, процесс занимает длительное время, однако США, заверил Салливан, постараются ускорить процесс.
При этом советник президента США не считает, что поставки истребителей-бомбардировщиков Киеву сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Он отметил, что такого мнения, вопреки позиции «некоторых украинцев», придерживаются американские военачальники.
Кроме того, Салливан сообщил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, решение на этот счет еще не принято.
Ранее Салливан заявил, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.
Президент Владимир Путин в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.
На пост начштаба ВМС США впервые в истории выдвинули женщину
На пост начальника штаба ВМС США впервые в американской истории выдвинута женщина – адмирал Лиза Франкетти
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Президент США Джо Байден внес на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру адмирала Лизы Франкетти на должность начальника штаба ВМС США. Впервые в американской истории этот пост может занять женщина.
В письменном заявлении Байдена сказано, что Франкетти стала второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США, передает ТАСС.
В случае если ее кандидатура будет утверждена, Франкетти, став первой женщиной на посту начальника штаба ВМС и в составе Комитета начальников штабов ВС США, вновь войдет в историю, подчеркнул президент США.
Сейчас Франкетти занимает пост замначальника штаба американских ВМС.
Также Байден выдвинул Джеймса Килби на пост замначальника штаба ВМС, вице-адмирала Стивена Кейлера – на должность командующего ВМС на Тихом океане, а также адмирала Сэмюэла Папаро – на должность главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США.
Президент США попросил верхнюю палату Конгресса утвердить эти назначения как можно скорее.
В феврале Байден похвалился тем, что более половины сотрудников его администрации являются женщинами. При этом президент США допустил оговорку, сказав, что «более половины женщин в его администрации – женщины».
Авиация поразила на Запорожском направлении более десяти мест скопления ВСУ
Российская авиация поразила на Запорожском направлении более десяти мест скопления ВСУ
Авиация группировки войск «Восток» поразила более десятка мест скопления живой силы и техники украинских националистов в районах Пятихатки, Роботино и Приютное на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов.
Также артиллеристы «Востока» сорвали попытку ВСУ провести ротацию в районе Новодаровки. А в районе Мирного ликвидирована украинская разведывательная группа. Там же огнем артиллерии уничтожен минометный расчет, передает РИА «Новости».
В направлении Роботино отражена атака украинских боевиков. В результате уничтожены танки, боевые бронированные машины, минометный расчет. ВСУ понесли потери в живой силе.
На Южнодонецком направлении, по словам Чехова, передовые подразделения «восточной» группировки при поддержке артиллерии ликвидировали две разведгруппы ВСУ в районе западнее Макаровки.
«Армейской авиацией поражены скопления боевиков в районе Старомайорского. Расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса» сбито два БПЛА «Фурия» и два – «Валькирия», – добавил он.
Ранее в субботу начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что истребитель-бомбардировщик Су-34 на Купянском направлении нанес удар по пункту дислокации подразделений украинских националистов.