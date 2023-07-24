Путин увеличил предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных

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24 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:40  |  vz.ru
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Решение ЦБ повлияет на курс рубля, инфляцию и ипотеку

Повышение ставки скажется на стоимости кредитов и выгодности депозитов Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
«Рубль укрепится на 15-20%». Такие прогнозы озвучивают специалисты, оценивая последствия неожиданного решения Центробанка – поднять ключевую ставку до 8,5%. Почему ЦБ поднял ставку настолько резко и какие еще последствия и для российской валюты, и для экономики в целом следует ожидать в итоге? Подробности...
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Украинские ракеты бьют по русской истории

В результате некорректной работы украинской ПВО в Одессе повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор REUTERS/Serhii Smolientsev
«Произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культурного наследия, связанного с российской историей». Такими словами политологи оценивают разрушения, нанесенные крупнейшему православному храму Одессы. Киевский режим утверждает, что это сделала Россия, но неоспоримые доказательства говорят о прямой ответственности ВСУ. Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Финляндия ставит под угрозу ключевой договор с Россией

Аландские острова. Выглядят неприглядно, но имеют важнейшее значение Nik Wheeler/Global Look Press
Одно из краеугольных соглашений между Россией и Финляндией, заключенное еще во времена СССР, может быть поставлено под сомнение. В Хельсинки начата процедура «юридического исследования», по итогам которого Финляндия может принять решение о судьбе российского консульства на Аландских островах. Что это за территория и почему она принципиально важна для безопасности в Балтийском море? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Искусственные границы Польши формируют ее комплексы

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отчаянное поведение польских и прибалтийских элит в конфликте России и Запада демонстрирует степень их внутренней неуверенности в правомочности собственного существования. Подробности...

Эпоха закупочной лихорадки закончилась

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Технически мы увидели разговор президента с министром транспорта Савельевым, в ходе которого Путин упрекнул действующего министра в том, что раньше закупалось много западных самолетов. Но это была концептуальная речь, которая отделила жизнь России «до» от «после». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Спекулянты устроили истерику из-за отмены зерновой сделки

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ставки на рост цен приводят к «самоисполняющемуся пророчеству»: цены растут, потому что большинство ставит на их рост. В результате цены на зерно мало зависят от реального предложения. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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У ВСУ проблема с ремонтом техники

Украина отправит зерновозы на прорыв

Что поссорило Россию и Иран

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Президенты России и Белоруссии посетили Кронштадт

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
  • Высокая

  • Средняя

  • Низкая

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
  • Да

  • Нет

  • У меня нет знакомых релокантов
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
  • Да

  • Нет

  • Не планировал отдыхать в Крыму
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    В США признали бессилие перед действиями российских истребителей в Сирии

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    NYT: ВСУ дорого обходится занятие небольших территорий

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    «расстрелять вас»


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    Мальвинские острова


    ЕС и Британия дали России шанс радикально сблизиться с Аргентиной

    Просчеты в логистике


    Недобитую бронетехнику ВСУ лишают евроремонта

    торговля самолетами


    Эрдоган сделал России несерьезное предложение

    культурная революция


    Максим Соколов: Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

    потребность боевых действий


    Игорь Караулов: Возмездие должно быть планомерным

    жесткая позиция


    Геворг Мирзаян: У выхода из зерновой сделки есть минусы, но плюсов больше

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    Путин увеличил предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных

    Путин повысил на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
    		   
    24 июля 2023, 11:40
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания ниже офицерских.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Закон коснется россиян в званиях солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличен с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет, передает РИА «Новости».

    Одновременно повышен предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров он составит 65 лет вместо 60, для младших офицеров – 60 лет вместо 55, а для имеющих иные звания – 55 лет вместо 45. При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.

    Документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку.

    В США сказали, что ждет ВСУ под Харьковом
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом

    22 июля 2023, 22:38

    Текст: Ольга Никитина

    Последние резервы украинских военнослужащих вскоре будут уничтожены под Харьковом, заявил бывший советник шефа Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube признался, что его не удивит, что уже в августе российские силы окружат Харьков. По его словам, сразу после этого ВС России укрепятся под городом и будут дожидаться атаки последних резервов ВСУ, которые «будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта», передает РИА «Новости».

    Украинский конфликт, по его словам, завершится, как только НАТО покинет республику и перестанет оказывать дестабилизирующее влияние у российских рубежей. Украина в таком случае, уверен эксперт, должна стать нейтральным дружественным России государством, которое не примыкает к какому-либо военному блоку.

    В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.

    Коментарии (11)
    Раскрыто тайное послание Зеленскому от западных лидеров
    FT: Зеленскому тайно сообщили на форуме по безопасности, что Запад не верит в победу Киева
    		   
    23 июля 2023, 07:16
    Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Лидеры западных государств, вопреки публичным заявлениям, в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо, США) многие признавались, что не верят в победу вооруженных сил Украины на поле боя, пишут британские СМИ.

    Как пишет Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на мероприятии не физически, а общался с лидерами союзных стран по видеосвязи и заверял партнеров, что украинское контрнаступление «вот-вот наберет обороты», передает РИА «Новости».

    При этом американский экс-дипломат Филипп Зеликов заявил, что зимой Киев ждут «плохие новости», поскольку в лагере западных государств начнутся серьезные разногласия по вопросу помощи Украине. Он указал на экономические последствия конфликта и на то, что США несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву.

    Ранее бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон заявил, что американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок».

    Коментарии (23)
    Нанесен удар высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились теракты против России
    		   
    21 июля 2023, 14:39
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Никитина

    Российские Вооруженные силы в ночь на пятницу нанесли очередной удар по объектам, где готовились террористические акты против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны, уточнил, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Теракты в отношении России, по его словам, планировалось осуществить с применением ударных беспилотников.

    Генерал отчитался, что цель удара была достигнута, поражены все назначенные объекты.

    Ранее на этой неделе Конашенков сообщал, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой.

    Коментарии (4)
    Военкоры показали неудачную эвакуацию ВСУ с поля боя с «Призраками»
    		   
    21 июля 2023, 12:52
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    Военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».

    Видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Ранее военкоры опубликовали видеозапись, на которой показано, как украинских военных уничтожают в Пятихатках «дедовскими» Т-54.

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    Лукашенко: «Вагнеровцы» хотят идти на Варшаву
    Лукашенко заявил, что его начал «напрягать» ЧВК «Вагнер»
    		   
    23 июля 2023, 12:24
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Минск «начали напрягать вагнеровцы», поскольку они хотят идти на Варшаву, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

    Лукашенко рассказал, что его стали «напрягать вагнеровцы», потому что они попросили разрешения «сходить на Запад», «на экскурсию в Варшаву, в Жешув», передает ТАСС.

    Он заверил, что ЧВК продолжает находиться на территории Белоруссии, а Минск не одобряет перемещение их на Запад, поскольку «настроения у них плохие», и помимо этого, они знают, что происходит вокруг Союзного государства.

    Кроме того, Путин выразил желание обсудить с президентом Белоруссии вопросы безопасности в регионе, и отметил хорошее состояние экономики и России, и Белоруссии. По его словам, все планы двух стран реализуются, причем лучшими темпами, чем ожидалось, рост экономики Белоруссии по прогнозам составит 3,75%. «У нас чуть понижено, могу сказать, но для нас это тоже хороший показатель. Мы рассчитываем на более чем 2% роста», – уточнил российский лидер.

    Путин также подчеркнул, что все основные показатели дают основание полагать, что «этот год, во всяком случае, Россия и Белоруссия пройдут спокойно и уверенно», а также продемонстрируют хорошие показатели роста.

    В воскресенье в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Петербургом, начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.

    Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что военнослужащие сил спецопераций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, расположенном около белорусско-польской границы.

    Коментарии (36)
    Лукашенко привез Путину карту переброски польских войск к Союзному государству
    		   
    23 июля 2023, 13:02
    Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства.

    Как указал Лукашенко, наемников уже подключено достаточное количество, в том числе основные стратегические резервы, а это значит, что эта «бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет». Белорусский лидер заявил, что они активно подключают наемников, добавив, что специально для этого привез Путину карту по переброске ВС Польши к границам Союзного государства, передает ТАСС.

    Как пишет БелТА, Лукашенко отметил, что одна из бригад Польши теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, а другая –примерно в 100 километрах от Гродно.

    Кроме того, Лукашенко назвал неприемлемыми планы по расчленению Украины и отрыву от нее западной части, которые вынашиваются в том числе в Варшаве, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

    Он также заявил, что за разговорами о вступлении Украины в НАТО «по частям» стоят планы отрыва ее западных территорий. По его словам, это плата за активное участие поляков в конфликте Украины. Он уточнил, что «американцами это поддерживается».

    Белорусский лидер предложил Путину обсудить вопрос возможного оказания поддержки населению Западной Украины. Как указал Лукашенко, если будет необходимо, Белоруссия будет оказывать поддержку и помощь западному населению Украины. «Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос», – сказал он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Польша рассчитывает под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.

    Коментарии (13)
    Американский адмирал призвал открывать огонь по кораблям ВМФ России
    Отставной адмирал Ставридис: НАТО должно открыть огонь при атаке России на грузы с зерном
    		   
    23 июля 2023, 04:52
    Фото: REUTERS/Vincent Mundy
    Текст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты и НАТО могли бы сопровождать в Черном море корабли, которые вывозят украинское зерно, и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России, считает бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

    Ставридис, слова которого приводит журнал Foreign Policy, отметил, что США и НАТО обладают достаточными возможностями, чтобы сделать это, объединившись с тремя крупными странами НАТО в Черном море – Болгарией, Румынией и Турцией, передает РИА «Новости».

    Адмирал предложил повторить в Черном море операцию «Твердые намерения» по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, в которой он принимал участие.

    Ставридис призвал НАТО выступить с «предупреждением» в адрес Черноморского флота России, а в случае атаки на корабли с зерном «открывать ответный огонь».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу с предложением незамедлительно созвать Совет Украина – НАТО по вопросу прекращения действия зерновой сделки.

    Напомним, Минобороны России на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов. Россия намерена досматривать суда в Черном море.

    Коментарии (36)
    Путин: В Киеве готовы пойти на все ради спасения своей продажной шкуры
    		   
    21 июля 2023, 14:07
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Ольга Никитина

    Украинским властям безразлична судьба собственного народа и интересы своей страны, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности.

    «Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить существование. Им плевать на народ Украины, на суверенитет и национальные интересы», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.

    Коментарии (9)
    Российский сапер рассказал о новых минах ВСУ
    Российский сапер: ВСУ применяют новые термобарические мины, устанавливая их с дронов
    		   
    23 июля 2023, 03:47
    Фото: кадр из видео РИА «Новости»
    Текст: Ольга Никитина

    Украинские националисты применяют новые мины на основе термобарического боеприпаса, они устанавливаются с помощью беспилотников и реагируют на движения, рассказал сапер с позывным «Рахматулла» из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.

    Рахматулла рассказал РИА «Новости», что украинские боевики дорабатывают штатные боеприпасы. Так, на тыльной части боеприпаса устанавливают чувствительное к движению – человека или техники – оборудование.

    Для изготовления устройства ВСУ, по его словам, используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Российские саперы с ним уже знакомы и научились работать, сказал боец.

    Ранее начальник инженерной службы полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Кирпич» рассказал, что украинские мобилизованные иногда не до конца активируют мины и оставляют дружественные послания.

    Коментарии (4)
    В офисе генсека ООН отреагировали на гибель военкора Журавлева
    В офисе генсека ООН выразили сожаления в связи с гибелью военкора Журавлева
    		   
    22 июля 2023, 23:14
    Фото: t.me/nezhurka
    Текст: Ольга Никитина

    ООН выражает сожаления в связи с гибелью в ходе украинского конфликта еще одного журналиста, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик по поводу гибели российского военного корреспондента Ростислава Журавлева.

    Дюжаррик сообщил, что офис генсека ООН выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего, передает ТАСС.

    Между тем журналиста Константина Михаильчевского, который получил ранение во время украинского обстрела, доставили в больницу Симферополя.

    Ранее Дюжаррик выражал беспокойство применением ВСУ кассетных боеприпасов и говорил, что такой тип вооружений должен остаться в прошлом.

    Напомним, четверо российских журналистов были ранены при ударе украинских националистов с использованием кассетных боеприпасов по Запорожской области. Журавлев погиб во время эвакуации.

    Москва при этом подчеркивала, что эта атака произошла не случайно. Военкоры показали, как украинские националисты охотились на российских журналистов.

    Коментарии (9)
    Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ
    		   
    21 июля 2023, 13:14
    Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
    Текст: Ольга Никитина

    Результатов украинского контрнаступления нет, заявил президент Владимир Путин, отметив, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.

    «Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», – приводит его слова РИА «Новости».

    ВСУ, по словам российского лидера, в ходе попыток контрнаступления потеряли десятки тысяч человек, передает ТАСС.

    Глава государства констатировал, что весь мир наблюдает, как горит «хваленая западная, якобы неуязвимая техника», но главное, что «в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери». Это десятки тысяч человек, подчеркнул Путин.

    «У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», – продолжил глава государства.

    Коментарии (17)
    Лукашенко прилетел в Россию

    22 июля 2023, 20:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

    В Telegram-канале опубликована фотография Лукашенко рядом с самолетом. Отмечается, что это кадры визита президента Белоруссии.

    Белорусского лидера встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе главы региона, передает ТАСС.

    Напомним, Лукашенко в субботу отправился с рабочим визитом в Россию. В воскресенье у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (5)
    США заявили о согласии на риск в вопросе поставок оружия Украине
    Салливан: США готовы идти на риски, предоставляя военную поддержку Украине
    		   
    22 июля 2023, 00:35
    Фото: Chris Kleponis – CNP/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Американская сторона готова к рискам в вопросе поставок вооружений Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан не согласился с мнением о том, что власти США не готовы предоставлять Украине те или иные вооружения из-за «опасений» по поводу реакции России. США, подчеркнул советник американского лидера по вопросам нацбезопасности, «готовы идти на риск и будут готовы рисковать в оказании поддержки Украине», передает ТАСС.

    Вместе с тем, признал Салливан, страны – члены Североатлантического альянса, в том числе и США, учитывают возможную реакцию Москвы при принятии решений о военной помощи Киеву. Запад, считает он, проявляет «ответственный» подход, поскольку это касается безопасности стран и «глобальной стабильности».

    Также Салливан сообщил, что подготовка украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-16 начнется в ближайшие недели. Обычно, по его словам, процесс занимает длительное время, однако США, заверил Салливан, постараются ускорить процесс.

    При этом советник президента США не считает, что поставки истребителей-бомбардировщиков Киеву сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Он отметил, что такого мнения, вопреки позиции «некоторых украинцев», придерживаются американские военачальники.

    Кроме того, Салливан сообщил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, решение на этот счет еще не принято.

    Ранее Салливан заявил, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.

    Президент Владимир Путин в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.

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    На пост начштаба ВМС США впервые в истории выдвинули женщину
    На пост начальника штаба ВМС США впервые в американской истории выдвинута женщина – адмирал Лиза Франкетти
    		   
    21 июля 2023, 22:12
    Фото: U.S. Navy
    Текст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден внес на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру адмирала Лизы Франкетти на должность начальника штаба ВМС США. Впервые в американской истории этот пост может занять женщина.

    В письменном заявлении Байдена сказано, что Франкетти стала второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США, передает ТАСС.

    В случае если ее кандидатура будет утверждена, Франкетти, став первой женщиной на посту начальника штаба ВМС и в составе Комитета начальников штабов ВС США, вновь войдет в историю, подчеркнул президент США.

    Сейчас Франкетти занимает пост замначальника штаба американских ВМС.

    Также Байден выдвинул Джеймса Килби на пост замначальника штаба ВМС, вице-адмирала Стивена Кейлера – на должность командующего ВМС на Тихом океане, а также адмирала Сэмюэла Папаро – на должность главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

    Президент США попросил верхнюю палату Конгресса утвердить эти назначения как можно скорее.

    В феврале Байден похвалился тем, что более половины сотрудников его администрации являются женщинами. При этом президент США допустил оговорку, сказав, что «более половины женщин в его администрации – женщины».

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    Авиация поразила на Запорожском направлении более десяти мест скопления ВСУ
    Российская авиация поразила на Запорожском направлении более десяти мест скопления ВСУ

    22 июля 2023, 06:02

    Текст: Ольга Никитина

    Авиация группировки войск «Восток» поразила более десятка мест скопления живой силы и техники украинских националистов в районах Пятихатки, Роботино и Приютное на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов.

    Также артиллеристы «Востока» сорвали попытку ВСУ провести ротацию в районе Новодаровки. А в районе Мирного ликвидирована украинская разведывательная группа. Там же огнем артиллерии уничтожен минометный расчет, передает РИА «Новости».

    В направлении Роботино отражена атака украинских боевиков. В результате уничтожены танки, боевые бронированные машины, минометный расчет. ВСУ понесли потери в живой силе.

    На Южнодонецком направлении, по словам Чехова, передовые подразделения «восточной» группировки при поддержке артиллерии ликвидировали две разведгруппы ВСУ в районе западнее Макаровки.

    «Армейской авиацией поражены скопления боевиков в районе Старомайорского. Расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса» сбито два БПЛА «Фурия» и два – «Валькирия», – добавил он.

    Ранее в субботу начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что истребитель-бомбардировщик Су-34 на Купянском направлении нанес удар по пункту дислокации подразделений украинских националистов.

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