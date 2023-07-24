В Тбилиси запланировали открыть российско-грузинский университет

Российско-грузинский университет запланировано открыть в Тбилиси, заявил бывший депутат парламента Грузии Дмитрий Лордкипанидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Подбирается соответствующая территория», – отметил Лордкипанидзе в эфире телеканала «Мтавари» («Главный»).

По его словам, российская сторона возьмет на себя финансирование университета и обеспечение его профессорско-преподавательскими кадрами.

«Это будет уникальный университет, полностью укомплектованный российской стороной», – сообщил он.

Минпрос Грузии пока это не прокомментировал.

Бывший депутат также назвал «необходимостью» рассмотрение с Россией таких вопросов, как «гарантии нашей безопасности и экономические проблемы».

«Нужен политико-дипломатический диалог по вопросам территориальной целостности Грузии. Думаю, властям Грузии вскоре придется разговаривать с Россией», – сказал Лордкипанидзе.

Он считает, что «Грузия не должна быть эксклюзивно привязана к евроатлантическому пространству, так как находится на пересечении цивилизаций».

Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны-2008.