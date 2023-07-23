«Зенит» объявил о трансфере сербского футболиста Эраковича

Эксперты: Русофобы пытаются разжечь в России конфликт на межнациональной почве

Украину и Запад уличили в попытке разогреть в России конфликт на межнациональной почве

После неудач на фронте Украина и Запад пытаются подорвать единство в российском обществе, разыгрывая тему религиозных и межнациональных конфликтов, считают российские эксперты. Накануне в Москве группа верующих устроила шествие от Московской исторической мечети. Так они отреагировали на серию рейдов в молельных домах против мигрантов. Эту тему сразу подхватили украинские медиа.

«Провал украинского наступления на фронте опять заставил вернуться украинцев к пониманию простой истины, что победить Россию на поле боя нельзя и что можно рассчитывать только на подрыв внутреннего единства в российском обществе. Самая здесь очевидная и первоочередная цель – это подорвать межнациональный мир и посеять межрелигиозную рознь», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Как отмечает депутат в своем блоге, технология брать какой-нибудь мелкий эпизод из правоохранительной области и интерпретировать в духе того, что арестовали не преступника, а именно мусульманина – известна давно. «После этого возопить, что это какой-то беспредел, что с этим нужно обязательно бороться, что нужно всем восставать, выходить на защиту своего, на защиту веры и так далее», – добавил Матвейчев. Он рассказал, что «подобную симулированную истерию» только что мы наблюдали во всех националистических пабликах, «причем как со стороны так называемых русских националистов, так и со стороны экстремистских мусульманских пабликов».

«Начало этой истерии положили украинские каналы, которые, казалось бы, вообще далеко от места происшествия, но их почему-то это очень сильно волнует <…>. Однако провокация опять не удалась», – указал депутат.

По оценке Матвейчева, «ни на какие гигантские митинги народ не вышел, а авторитетные мусульманские лидеры либо мудро промолчали, понимая, что их хотят использовать, либо выступили в примирительном духе, осознавая подоплеку всех этих событий и подчеркивая ценность межнационального мира».

«Хотя очередная провокация не удалась, это не значит, что новых провокаций не будет. Грубо говоря, ципсошникам больше просто не за что зацепиться, кроме как за межнациональные отношения, и они, конечно, будут продолжать бить в эту точку. Ну а всем нам нужно извлечь уроки и каждый раз обращать внимание на то, кто хайпует на этой теме и для чего он это делает», – уверен Матвейчев.

В том, что именно Украина и Запад заинтересованы в подобных провокациях, уверен член Общественной палаты России Максим Григорьев. По его словам, победить Россию на поле боя невозможно и «в этих условиях у коллективного Запада остается в запасе единственная стратегия – попытаться развалить Россию изнутри, сыграть на внутренних противоречиях».

«И эта линия сегодня очевидно просматривается в попытках разыграть религиозную тему внутри многоконфессионального российского общества. Рейды против мигрантов, вызвавшие широкий общественный резонанс – подходящая почва. Очевидно, что украинские ЦИПсО получили новые «методички»: усиленно подсвечивать эту тему в инфополе, стараясь вовлечь в обсуждение максимальное количество российских политических, общественных и религиозных деятелей, разогреть конфликт эмоциональными и резкими высказываниями и мнениями», – считает Григорьев.

Он напомнил, что российские граждане «всегда отличались уважительным отношением к представителям всех мировых религий». «Народы нашей страны веками вместе жили и работали на благо страны. Мы прекрасно понимаем, что все конфликты, в которых замешана религиозная составляющая – инициированы и запущены извне, вспомним хотя бы противостояние с радикальными исламистами на Кавказе», – подчеркнул эксперт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что не поддерживает «подобные стихийные инициативы, даже если они совершаются с благой целью». По словам главы Кадырова, проявление своей позиции и выражение мнения возможны, но такие действия должны быть выполнены культурно и организованно, чтобы привлечь внимание заинтересованных органов.

Кадыров предостерег, что «всегда найдутся проплаченные подстрекатели, которые сделают все, чтобы спровоцировать беспорядки». «Не удивлюсь, если такие там действительно были. Это также становится поводом для искусственного раздувания темы проплаченными Западом иноагентами», – отметмл Кадыров.

Накануне появилась информация о том, что группа мужчин прошла от Московской исторической мечети по Большой Татарской улице. Вызванные к мечети сотрудники полиции и Росгвардии не препятствовали шествию. Поводом для недовольства стали действия столичных полицейских во время рейда 7 июля в молельном доме в Котельниках.