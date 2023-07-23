Российский сапер рассказал о новых минах ВСУ

Российский сапер: ВСУ применяют новые термобарические мины, устанавливая их с дронов

Украинские националисты применяют новые мины на основе термобарического боеприпаса, они устанавливаются с помощью беспилотников и реагируют на движения, рассказал сапер с позывным «Рахматулла» из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.

Рахматулла рассказал РИА «Новости», что украинские боевики дорабатывают штатные боеприпасы. Так, на тыльной части боеприпаса устанавливают чувствительное к движению – человека или техники – оборудование.

Для изготовления устройства ВСУ, по его словам, используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Российские саперы с ним уже знакомы и научились работать, сказал боец.

Ранее начальник инженерной службы полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Кирпич» рассказал, что украинские мобилизованные иногда не до конца активируют мины и оставляют дружественные послания.