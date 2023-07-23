Российский сапер рассказал о новых минах ВСУ

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23 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 04:18  |  vz.ru
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Болгария начала охоту на активы российского бизнеса

Теперь и Болгария готова отобрать бизнес у российской компании REUTERS/Oleg Popov
Вслед за Польшей и Германией отобрать бизнес у российской компании хотят теперь и в Болгарии. Под удар попал порт «Лукойла» в Бургасе. Но у российской компании есть еще НПЗ и сеть АЗС в стране, которые тоже могут оказаться на прицеле. Власти Болгарии действуют недальновидно и могут оказаться у разбитого корыта, ведь им дали исключение из санкций ЕС по нефти.  Подробности...
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Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

В Пентагоне заявили о краже части оружия, поставляемого Западом на Украину Минобороны РФ/ТАСС
В Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения. При этом похитители намеревались продать его на черном рынке, отметили в американском военном ведомстве. Там уточнили, что стоит усилить американские инспекции на складах ВСУ. Кто покупает ворованное на Украине оружие и способны ли американцы взять под контроль отправляемые Киеву вооружения? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Один из лучших послов Украины уволен Зеленским за дело

Пристайко стал первым главой МИД при президенте Зеленском, но теперь надежно впал в немилость Zuma\TASS
Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отомстил послу в Британии Вадиму Пристайко: опытный и ценный для страны дипломат отправлен в отставку за критику президентского хамства. Чем Пристайко отличался от прочих послов Украины? И почему его увольнение хорошая новость? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Спекулянты устроили истерику из-за отмены «зерновой сделки»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ставки на рост цен приводят к «самоисполняющемуся пророчеству»: цены растут, потому что большинство ставит на их рост. В результате цены на зерно мало зависят от реального предложения. Подробности...

Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

У выхода из зерновой сделки есть минусы, но плюсов больше

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт? Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Украина отправит зерновозы на прорыв

Что поссорило Россию и Иран

Оруженосец Украины уходит из политики

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
  • Высокая

  • Средняя

  • Низкая

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Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
  • Да

  • Нет

  • У меня нет знакомых релокантов
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
  • Да

  • Нет

  • Не планировал отдыхать в Крыму
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    Участившиеся попытки ВСУ атаковать Крым указывают на неудачи Украины на фронте

    кассетные боеприпасы


    Захарова: Российских журналистов убили не случайно

    подарок Сталина


    Польша получила надлежащий ответ на претензии из-за слов Путина

    высокоточное оружие


    Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников

    Видео

    «расстрелять вас»


    Русофобия властей Молдавии начала уходить в народ

    черный рынок


    Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

    Мальвинские острова


    ЕС и Британия дали России шанс радикально сблизиться с Аргентиной

    Просчеты в логистике


    Недобитую бронетехнику ВСУ лишают евроремонта

    торговля самолетами


    Эрдоган сделал России несерьезное предложение

    культурная революция


    Максим Соколов: Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

    потребность боевых действий


    Игорь Караулов: Возмездие должно быть планомерным

    жесткая позиция


    Геворг Мирзаян: У выхода из зерновой сделки есть минусы, но плюсов больше

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    Российский сапер рассказал о новых минах ВСУ

    Российский сапер: ВСУ применяют новые термобарические мины, устанавливая их с дронов
    		   
    23 июля 2023, 03:47
    Фото: кадр из видео РИА «Новости»
    Текст: Ольга Никитина

    Украинские националисты применяют новые мины на основе термобарического боеприпаса, они устанавливаются с помощью беспилотников и реагируют на движения, рассказал сапер с позывным «Рахматулла» из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.

    Рахматулла рассказал РИА «Новости», что украинские боевики дорабатывают штатные боеприпасы. Так, на тыльной части боеприпаса устанавливают чувствительное к движению – человека или техники – оборудование.

    Для изготовления устройства ВСУ, по его словам, используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Российские саперы с ним уже знакомы и научились работать, сказал боец.

    Ранее начальник инженерной службы полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Кирпич» рассказал, что украинские мобилизованные иногда не до конца активируют мины и оставляют дружественные послания.

    Польша получила надлежащий ответ на претензии из-за слов Путина
    Российский посол Андреев: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина
    		   
    22 июля 2023, 14:42
    Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    МИД Польши получил надлежащий отпор в ответ на претензии Варшавы из-за слов президента России Владимира Путина о польской истории и подарке Сталина, сообщил посол Сергей Андреев после визита в польское внешнеполитическое ведомство.

    Андреев заявил, что заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предъявил претензии из-за заявлений Путина о Польше.

    По словам посла, польский дипломат получил надлежащий отпор, разъяснения видения России истории ХХ века, и поведения польских властей в связи с конфликтом на Украине, передает ТАСС.

    Андреев отметил, что было зафиксировано полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. Он также сказал, что никакой ноты вручено не было, ему высказали устное неудовольствие.

    Посол обратил внимание, что польская сторона зациклилась на словах российского лидера о том, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Иосифа Сталина на Ялтинской и Потсдамской конференциях, остальное сказанное Владимиром Путиным не вызвало у них возражений и протестов.

    Ранее российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши после слов президента Владимира Путина о том, что республика благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель.

    Напомним, президент Путин в пятницу заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.

    При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.

    Коментарии (20)
    Польский генерал предупредил Украину об угрозе опасного маневра России
    Польский генерал Коморницкий: Русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление
    		   
    22 июля 2023, 07:27
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Никитина

    Российские войска могут зайти во фланг украинских группировок и начать собственное наступление, заявил польский генерал Леон Коморницкий.

    Коморницкий в интервью YouTube-каналу Nowa konfederacja призвал «стабилизировать фронт». По его словам, если российские войска начнут собственное наступление, то ВСУ будут лишены возможности «вклиниться» в оборонительные рубежи, передает РИА «Новости».

    Польский генерал обратил внимание украинской стороны на то, что по нескольким направлениям российские силы уже перешли в наступление. В частности, он упомянул направление к северу от Артемовска.

    Коморницкий считает, что ВСУ следует бросить силы на то, чтобы остановить это наступление, что, по его мнению, является ключевым фактором успеха украинского удара.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.

    Коментарии (7)
    Военкоры показали «мясные штурмы» ВСУ
    		   
    22 июля 2023, 17:28
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские окопы у поселка Клещеевка рядом с Артемовском завалены телами, видео с беспилотника показали российские военные корреспонденты.

    ВСУ каждый день пытаются бросить своих бойцов в «мясные штурмы», чтобы прорвать южный фланг Артемовска, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

    На одном из участков противника уничтожает батальон «Призрак» 4 бригады ЛНР. При корректировке с беспилотников бойцы батальона накрывают идущих украинских военных, а также их окопы.

    Коментарии (28)
    В США сказали, какая проблема для Украины важнее контрнаступления
    19FortyFive: При любом исходе конфликта Украине потребуются десятилетия для восстановления
    		   
    22 июля 2023, 05:06
    Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Вне зависимости от того, чем закончится конфликт, Украине потребуются десятилетия, чтобы преодолеть последствия продолжающихся боевых действий, пишут американские СМИ.

    Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для военно-политического издания 19FortyFive отметил, что пока все внимание приковано к украинскому контрнаступлению, Украину в будущем ждет более серьезная проблема. Ущерб для страны, ее промышленности и сельского хозяйства, для ее населения огромен, подчеркнул он. По оценке американского эксперта, на полное восстановление Украине потребуются десятилетия, передает РИА «Новости».

    Главными проблемами для Украины автор статьи назвал ущерб, причиненный сельскому хозяйству, а также миграцию миллионов граждан и психологическую травму населения.

    Даже если Запад направит «триллионы долларов» на восстановление страны, Украине десятилетиями после завершения боевых действий придется жить с огромными потерями, к которыми приводит длительность конфликта, считает Дэвис.

    Бесконечные потоки пуль, танков и ракет почти наверняка окажутся недостаточными для «победы» ВСУ, однако разрушения будут увеличены, подчеркнул автор. По его словам, отсутствие успехов контрнаступления лишь подтверждает, что у Киева нет шансов разрешить конфликт на поле боя, а игнорирование этого факта лишь преумножит страдания украинского народа.

    Дэвис уверен, что эту неприятную реальность необходимо признать, чтобы запустился процесс дипломатического механизма, необходимый для прекращения боев. Это лучший шанс Украины начать «долгий, болезненный и дорогостоящий процесс возвращения к нормальной жизни».

    В Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.

    Коментарии (12)
    Британский полковник назвал единственный шанс для ВСУ
    Полковник армии Великобритании Кемп: Украине остается лишь вести лобовые атаки на оборону российских войск
    		   
    22 июля 2023, 09:11
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Вооруженным силам Украины во время контрнаступления остается только вести лобовые атаки на укрепленную оборону российской армии, которая никуда не собирается отступать, заявил отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп.

    В материале для издания Telegraph он отметил, что российская армия усилена за счет мобилизации и возведения масштабных оборонительных рубежей, она не собирается никуда отступать, в отличие от прошлогодних тактических маневров для обмена пространства на время, передает RT.

    Кемп считает, что у Украины есть только один вариант в сложившейся ситуации: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции.

    Ранее польский генерал Коморницкий предупредил, что российские войска могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.

    Коментарии (13)
    Балицкий рассказал об обстоятельствах гибели военкора Журавлева
    Врио губернатора Балицкий: Военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб при обстреле гражданской машины
    		   
    22 июля 2023, 14:57
    Текст: Вера Басилая

    Военный корреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский получил ранения в Запорожской области во время обстрела со стороны ВС Украины, в ходе которого погиб другой военкор агентства Ростислав Журавлев, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    По словам Балицкого, ВСУ обстреляли гражданскую машину с журналистами на пути из Васильевки к селу Владимировка. Погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев, фотограф агентства Константин Михальчевский получил ранения, он находится в больнице, передает ТАСС.

    В свою очередь, председатель СЖР Владимир Соловьев заявил, что погибшего военкора следует наградить орденом Мужества, и пообещал помощь семье, а также ходатайствовать перед верховным главнокомандующим о награде для Журавлева.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные ударили по группе журналистов «Известий» и РИА «Новости», готовивших материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.

    Коментарии (3)
    Захарова заявила о спланированной атаке на журналистов, при которой погиб военкор Журавлев
    Захарова: Обстрел журналистов, при котором погиб военкор Журавлев, произошел не случайно
    		   
    22 июля 2023, 18:16
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Все указывает, что атака на российских журналистов, в ходе которой погиб военкор Ростислав Журавлев, произошла не случайно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области кассетными боеприпасами, напомнила Захарова. Ее слова приводятся в Telegram-канале МИД.

    Поставляющие киевскому режиму ракеты дальнего действия Вашингтон, Лондон и Париж лишь на словах выражают обеспокоенность безопасностью сотрудников СМИ, а на деле же они – «спонсоры террористов», указала Захарова.

    У Москвы нет иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры закроют глаза на это преступление, это делает их «соучастниками террористического беспредела Киева», подчеркнула дипломат.

    Она добавила, что виновные в смерти Журавлева понесут заслуженное наказание, меру ответственности разделят и те, кто «поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы».

    Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами в субботу российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.

    Коментарии (18)
    Опубликовано видео пожара после атаки беспилотника в Крыму
    		   
    22 июля 2023, 12:39
    Текст: Вера Басилая

    В Сети появилось видео из Крыма, где после атаки беспилотника ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов.

    На кадрах видно, как клубы дыма поднимаются в небо, предположительно со склада боеприпасов, где после атаки беспилотников ВСУ произошла детонация, передает RT.

    Ранее глава Крыма Аксенов сообщил, что пострадавших и разрушений нет, происходит эвакуация населения в пятикилометровой зоне на месте ЧП, работают экстренные службы.

    Коментарии (24)
    В США сказали, что ждет ВСУ под Харьковом
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом

    22 июля 2023, 22:38

    Текст: Ольга Никитина

    Последние резервы украинских военнослужащих вскоре будут уничтожены под Харьковом, заявил бывший советник шефа Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube признался, что его не удивит, что уже в августе российские силы окружат Харьков. По его словам, сразу после этого ВС России укрепятся под городом и будут дожидаться атаки последних резервов ВСУ, которые «будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта», передает РИА «Новости».

    Украинский конфликт, по его словам, завершится, как только НАТО покинет республику и перестанет оказывать дестабилизирующее влияние у российских рубежей. Украина в таком случае, уверен эксперт, должна стать нейтральным дружественным России государством, которое не примыкает к какому-либо военному блоку.

    В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.

    Коментарии (4)
    В Крыму оценили угрозу Украины блокировать полуостров
    Глава крымского парламента Константинов счел блефом угрозу Украины устроить морскую блокаду России
    		   
    22 июля 2023, 08:13
    Текст: Вера Басилая

    Для блокировки Крыма у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования, поэтому угрозы Киева перекрыть полуостров можно считать чистым блефом, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Глава парламента заявил, что представители власти Украины «ведут себя как обезьяны», которые как бы ни кривлялись, людьми не станут, и перекрыть Крым они не смогут, для этого у них нет средств, передает РИА «Новости».

    Константинов обратил внимание, что при этом Киев может устроит теракт и нанести удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям. Он отметил, что для такой атаки своих ресурсов у Украины нет, но киевские власти могут попросить помощи у англичан: пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение.

    Ранее Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована».

    Минобороны Украины до этого заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря «запрещено как опасное» с 20 июля. Власти страны заявляли о готовности к любому риску ради экспорта зерна по Черному морю.

    Российское военное ведомство на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки с 20 июля объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.

    Коментарии (25)
    В офисе генсека ООН отреагировали на гибель военкора Журавлева
    В офисе генсека ООН выразили сожаления в связи с гибелью военкора Журавлева
    		   
    22 июля 2023, 23:14
    Фото: t.me/nezhurka
    Текст: Ольга Никитина

    ООН выражает сожаления в связи с гибелью в ходе украинского конфликта еще одного журналиста, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик по поводу гибели российского военного корреспондента Ростислава Журавлева.

    Дюжаррик сообщил, что офис генсека ООН выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего, передает ТАСС.

    Между тем журналиста Константина Михаильчевского, который получил ранение во время украинского обстрела, доставили в больницу Симферополя.

    Ранее Дюжаррик выражал беспокойство применением ВСУ кассетных боеприпасов и говорил, что такой тип вооружений должен остаться в прошлом.

    Напомним, четверо российских журналистов были ранены при ударе украинских националистов с использованием кассетных боеприпасов по Запорожской области. Журавлев погиб во время эвакуации.

    Москва при этом подчеркивала, что эта атака произошла не случайно. Военкоры показали, как украинские националисты охотились на российских журналистов.

    Коментарии (6)
    Посол Украины в Берлине возглавил колонну на марше ЛГБТ
    Посол Украины в Берлине Макеев возглавил колонну на марше ЛГБТ
    		   
    22 июля 2023, 17:24
    Фото: M. Popow/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский посол в Германии Алексей Макеев встал во главе украинской колонны на параде ЛГБТ в немецкой столице, пишут СМИ.

    Участники шествия из украинской колонны пошли с изображением герба страны, ее флагами и в национальных костюмах, пишет Telegram-канал «Сигнал».

    Они идут по улице с нацистским лозунгом «Слава Украине, героям – слава», отмечает Telegram-канал «Выпускайте Кракена!».

    Ранее в России задержали ЛГБТ-активиста и трансгендера, финансировавшего ВСУ.

    Коментарии (22)
    Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
    Советник главы Крыма Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
    		   
    22 июля 2023, 07:52
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае, если будет объявлен сигнал тревоги.

    Инструкция для водителей и пассажиров размещена в Telegram-канале Крючкова.

    В случае прохождения в момент объявления тревоги досмотра перед въездом на мост водителю рекомендуется сложить вещи, убедиться в том, что все его пассажиры вернулись в автомобиль, и направиться в безопасное место.

    Когда автомобиль уже находится на мосту, водителю рекомендовано следовать указаниям системы громкоговорителей, не совершать опасных маневров и не делать остановок. Машину покидать также не следует. Водителя призывают соблюдать скоростной режим, двигаясь в сторону выезда с моста.

    Тем автомобилям, которые оказались в момент объявления тревоги в очереди на досмотр, необходимо проследовать в безопасное место.

    При сигнале тревоги призывают не паниковать. Людей также просят не снимать происходящее на видео и не публиковать его в Сети.

    За сообщениями о возобновлении движения можно следить в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

    На этой неделе, 20 июля, Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги.

    Коментарии (4)
    На Украине назвали причину увольнения Зеленским посла в Британии
    Украинский журналист объяснил «детской местью» увольнение Зеленским посла в Британии

    22 июля 2023, 09:44

    Текст: Вера Басилая

    Увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко вызвано склонностью президента страны Владимира Зеленского и его команды к «детской мести», заявил украинский журналист и блогер Виктор Коваленко.

    Зеленский уволил одного из лучших профессиональных украинских дипломатов, что доказывает развитие у украинского президента  «диктаторской» черты, передает RT.

    По словам Коваленко, Зеленский показал, что требует максимальной лояльности. Он с сожалением отметил, что команда Зеленского при увольнении стремится «потроллить» или унизить человека, передает РИА «Новости».

    Журналист также рассказал, что Пристайко узнал о своем увольнении во время поездки в небольшой английский город, где открывали улицу имени Зеленского, но машину пришлось повернуть назад.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему увольнение опытного посла Украины Вадима Пристайко хорошая новость для России.

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    Военкоры рассказали, как ВСУ охотились на российских журналистов

    22 июля 2023, 21:46

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные смогли выследить российских журналистов, снимавших репортажи про применение кассетных боеприпасов, с помощью беспилотников, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

    Украинский дрон выследил российских журналистов, по местонахождению группы и сопровождавших бойцов на стыке Пологовского и Васильевского районов Запорожской области был нанесен удар, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».

    По предварительным данным, удар нанесли из РСЗО типа HIMARS. По прибытию эвакуационной группы «все были накрыты кассетными боеприпасами».

    Напомним, украинские военные в субботу обстреляли кассетными боеприпасами российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев. Ранения также получили журналист РИА «Новости» Константин Михальчевский, военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

    Посольство России в США указывало, что заявления Вашингтона в применении киевским режимом кассетных боеприпасов «избирательно и ответственно» ничтожны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что атака на российских журналистов произошла не случайно.

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