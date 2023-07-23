Экс-аналитик ЦРУ заявил о планах Польши напасть на Белоруссию

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23 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 06:06  |  vz.ru
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Болгария начала охоту на активы российского бизнеса

Теперь и Болгария готова отобрать бизнес у российской компании REUTERS/Oleg Popov
Вслед за Польшей и Германией отобрать бизнес у российской компании хотят теперь и в Болгарии. Под удар попал порт «Лукойла» в Бургасе. Но у российской компании есть еще НПЗ и сеть АЗС в стране, которые тоже могут оказаться на прицеле. Власти Болгарии действуют недальновидно и могут оказаться у разбитого корыта, ведь им дали исключение из санкций ЕС по нефти.  Подробности...
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Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

В Пентагоне заявили о краже части оружия, поставляемого Западом на Украину Минобороны РФ/ТАСС
В Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения. При этом похитители намеревались продать его на черном рынке, отметили в американском военном ведомстве. Там уточнили, что стоит усилить американские инспекции на складах ВСУ. Кто покупает ворованное на Украине оружие и способны ли американцы взять под контроль отправляемые Киеву вооружения? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Один из лучших послов Украины уволен Зеленским за дело

Пристайко стал первым главой МИД при президенте Зеленском, но теперь надежно впал в немилость Zuma\TASS
Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отомстил послу в Британии Вадиму Пристайко: опытный и ценный для страны дипломат отправлен в отставку за критику президентского хамства. Чем Пристайко отличался от прочих послов Украины? И почему его увольнение хорошая новость? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Спекулянты устроили истерику из-за отмены «зерновой сделки»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ставки на рост цен приводят к «самоисполняющемуся пророчеству»: цены растут, потому что большинство ставит на их рост. В результате цены на зерно мало зависят от реального предложения. Подробности...

Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

У выхода из зерновой сделки есть минусы, но плюсов больше

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт? Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Украина отправит зерновозы на прорыв

Что поссорило Россию и Иран

Оруженосец Украины уходит из политики

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
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Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
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Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
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  • Нет

  • Не планировал отдыхать в Крыму
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    кассетные боеприпасы


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    подарок Сталина


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    высокоточное оружие


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    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о планах Польши напасть на Белоруссию

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Польша планирует напасть на Белоруссию
    		   
    23 июля 2023, 05:19
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Польша на фоне неминуемого поражения Украины, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии, чтобы втянуть в конфликт Североатлантический альянс, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works высказал мнение, что в Польше «прямо сейчас» приходит осознание поражения Украины. Делать вид, что киевский режим «побеждает», больше невозможно, сказал он, добавив, ситуация обратная: Россия «сокрушает» украинских националистов, передает РИА «Новости».

    В порыве отчаянья Польша пытается добиться вовлечения НАТО, объяснил Джонсон.

    Комментируя недавние заявления российского лидера Владимира Путина, эксперт отметил, что Москва обладает исчерпывающей разведывательной информацией о планах, которые вынашивает Варшава.

    НАТО, несмотря на польские усилия, не обладает достаточными силами, чтобы изменить ситуацию на поле боя, уверен Джонсон.

    В пятницу президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России рассказал, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории. Глава государства предупредил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии с Запада против Белоруссии.

    Кроме того, Путин отметил, что Польша благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель, земли Германии. Он назвал это «подарком Сталина полякам» и заверил, что если в Польше забыли об этом, Россия напомнит.

    Польша получила надлежащий ответ на претензии из-за слов Путина
    Российский посол Андреев: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина
    		   
    22 июля 2023, 14:42
    Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    МИД Польши получил надлежащий отпор в ответ на претензии Варшавы из-за слов президента России Владимира Путина о польской истории и подарке Сталина, сообщил посол Сергей Андреев после визита в польское внешнеполитическое ведомство.

    Андреев заявил, что заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предъявил претензии из-за заявлений Путина о Польше.

    По словам посла, польский дипломат получил надлежащий отпор, разъяснения видения России истории ХХ века, и поведения польских властей в связи с конфликтом на Украине, передает ТАСС.

    Андреев отметил, что было зафиксировано полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. Он также сказал, что никакой ноты вручено не было, ему высказали устное неудовольствие.

    Посол обратил внимание, что польская сторона зациклилась на словах российского лидера о том, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Иосифа Сталина на Ялтинской и Потсдамской конференциях, остальное сказанное Владимиром Путиным не вызвало у них возражений и протестов.

    Ранее российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши после слов президента Владимира Путина о том, что республика благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель.

    Напомним, президент Путин в пятницу заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.

    При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.

    Коментарии (21)
    В США указали на созданную Россией «опасную ловушку»
    Профессор Сури: Сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США
    		   
    22 июля 2023, 07:08
    Фото: Black_leon/wikipedia.org
    Текст: Ольга Никитина

    Россия и Куба активизировали торговые, экономические и военные связи, сотрудничество двух стран является «сложной ловушкой» для США, предупреждают американские СМИ.

    Профессор Техасского университета, историк Джереми Сури в статье на сайте телеканала CNN пишет, что российские чиновники регулярно посещают Кубу, между странами открылись прямые рейсы. Кроме того, на Кубу идут поставки российской нефти и промышленных товаров, передает РИА «Новости» содержание статьи.

    Визит на Кубу учебного корабля ВМФ России «Перекоп» автор публикации считает «провокацией» и «вызовом США». Такую же оценку он дает выданное Гаваной разрешение Китаю построить на острове якобы «шпионский объект».

    Как отмечает Сури, Белый дом хочет, чтобы Россия и Китай «признали, что должны ограничить свою поддержку Кубы и уважать американские интересы».

    По словам профессора, «продолжающаяся военная эскалация России к югу от Флориды» якобы несет угрозу стратегии национальной безопасности США. Он считает, что это создает предпосылки для повторения Карибского кризиса 1962 года.

    «Военная эскалация вокруг Кубы – опасное искушение для России и сложная ловушка для США», – подчеркивает автор статьи.

    Ранее опасения по поводу ситуации на Кубе выражал бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он опубликовал статью, в которой предупредил об угрозе появления в этой стране китайских гиперзвуковых ракет.

    В конце июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.

    Коментарии (37)
    Польский генерал предупредил Украину об угрозе опасного маневра России
    Польский генерал Коморницкий: Русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление
    		   
    22 июля 2023, 07:27
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Никитина

    Российские войска могут зайти во фланг украинских группировок и начать собственное наступление, заявил польский генерал Леон Коморницкий.

    Коморницкий в интервью YouTube-каналу Nowa konfederacja призвал «стабилизировать фронт». По его словам, если российские войска начнут собственное наступление, то ВСУ будут лишены возможности «вклиниться» в оборонительные рубежи, передает РИА «Новости».

    Польский генерал обратил внимание украинской стороны на то, что по нескольким направлениям российские силы уже перешли в наступление. В частности, он упомянул направление к северу от Артемовска.

    Коморницкий считает, что ВСУ следует бросить силы на то, чтобы остановить это наступление, что, по его мнению, является ключевым фактором успеха украинского удара.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.

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    Грызлов: Заявления Варшавы расцениваются как подготовка к провокации
    Грызлов: Заявления Варшавы про усиление военного присутствия у Белоруссии нельзя расценить иначе как подготовку к провокации

    22 июля 2023, 18:05

    Текст: Алексей Дегтярев

    Действия польского руководства невозможно определить иначе как подготовку к масштабным агрессивным действиям, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

    Польша заявила о наращивании военного присутствия на границе с Белоруссией и о построении новых оборонительных сооружениях там, напомнил Грызлов, передает ТАСС.

    Эти высказывания «с точки зрения военной науки» невозможно классифицировать иначе как «подготовку к провокациям или более масштабным агрессивным действиям», указал дипломат.

    Он добавил, что Варшава и Запад в целом должны осознавать, что Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу вне зависимости от ее характера и масштаба.

    Россия в полном соответствии с союзническими обязательствами будет отстаивать суверенитет Белоруссии всеми доступными силами и средствами, подчеркнул Грызлов.

    Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Варшава может ввести контроль на западных территориях Украины, разместив там свои войска.

    Коментарии (5)
    Захарова заявила о спланированной атаке на журналистов, при которой погиб военкор Журавлев
    Захарова: Обстрел журналистов, при котором погиб военкор Журавлев, произошел не случайно
    		   
    22 июля 2023, 18:16
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Все указывает, что атака на российских журналистов, в ходе которой погиб военкор Ростислав Журавлев, произошла не случайно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области кассетными боеприпасами, напомнила Захарова. Ее слова приводятся в Telegram-канале МИД.

    Поставляющие киевскому режиму ракеты дальнего действия Вашингтон, Лондон и Париж лишь на словах выражают обеспокоенность безопасностью сотрудников СМИ, а на деле же они – «спонсоры террористов», указала Захарова.

    У Москвы нет иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры закроют глаза на это преступление, это делает их «соучастниками террористического беспредела Киева», подчеркнула дипломат.

    Она добавила, что виновные в смерти Журавлева понесут заслуженное наказание, меру ответственности разделят и те, кто «поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы».

    Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами в субботу российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.

    Коментарии (19)
    Лукашенко прилетел в Россию

    22 июля 2023, 20:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

    В Telegram-канале опубликована фотография Лукашенко рядом с самолетом. Отмечается, что это кадры визита президента Белоруссии.

    Белорусского лидера встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе главы региона, передает ТАСС.

    Напомним, Лукашенко в субботу отправился с рабочим визитом в Россию. В воскресенье у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (5)
    Посольство России в США отреагировало на «ответственное» применении кассетных боеприпасов ВСУ
    Посольство России в США: Утверждения Вашингтона об «ответственном» применении кассетных боеприпасов Киевом ничтожны

    22 июля 2023, 19:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Заверения Вашингтона в том, что ВСУ применят кассетные боеприпасы «избирательно и ответственно», ничтожны, сообщило посольство России в США.

    Американская сторона заявляла, что киевский режим станет применять кассетные боеприпасы «избирательно и ответственно», но всем стала очевидна ничтожность этих высказываний, указало посольство в своем Telegram-канале.

    Применение украинскими военными кассетных боеприпасов по гражданскому населению подтверждает, что Вашингтон «теряет контроль над своими марионетками», и на его совести лежит затягивание конфликта, а также новые жертвы среди мирных граждан.

    Напомним, в субботу ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что атака на российских журналистов произошла не случайно.

    Коментарии (2)
    Полянский: США переступают моральные границы в попытке спасти киевский режим
    		   
    22 июля 2023, 16:06
    Фото: Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон переступает все моральные границы, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, говоря о гибели военкора Ростислава Журавлева от кассетного боеприпаса.

    Кассетные боеприпасы убивают журналистов на Украине, их поставили США, напомнил Полянский в своем Twitter, передает РИА «Новости».

    Он задался вопросом о том, какое общественное мнение в США сформировалось о том, что Вашингтон переступает все «моральные «красные линии» в тщетной попытке спасти» киевский режим.

    «Похоже, что истеблишмент США может только поучать других», – заключил Полянский.

    Минобороны сообщило в субботу, что ВСУ ударили по журналистам «Известий» и РИА «Новости», погиб корреспондент Ростислав Журавлев. Ведомство указало, что удар был произведен кассетным боеприпасом.

    Коментарии (8)
    Зеленский пожаловался на нехватку артиллерии НАТО

    22 июля 2023, 20:16

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия не обладает достаточными запасами натовской артиллерии, Киев пока не смог договориться о таких поставках, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Киевский режим не решил ряд вопросов по поставке дефицитных видов оружия, заявил Зеленский, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что нужно обратить внимание на дальнобойную артиллерию, и отметил, что поставки зависят от Соединенных Штатов.

    Также у ВСУ не достает боевых самолетов, указал Зеленский.

    По его словам, в августе планируется начать тренировочные мисси украинских пилотов в других странах.

    Коментарии (0)
    Польша не пустила российскую теннисистку Звонареву на турнир в Варшаве
    		   
    22 июля 2023, 16:12
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Польские власти не допустили теннисистку из России Веру Звонареву в страну для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве, сообщил польский МИД.

    Пограничная охрана Польши не разрешила Звонаревой въехать в страну, она была в списке лиц, чье пребывание в стране нежелательно, сообщили в МИД страны, передает РИА «Новости».

    Ее не впустили в Польшу «из соображений безопасности».

    Звонарева прилетела в Варшаву рейсом из Белграда с выданной Францией визой. В 13.00 мск она вылетела из Варшавы в Подгорицу.

    Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявлял, что российским теннисистам не следует отказываться от участия в турнирах на территории Польши.

    Коментарии (2)
    Володин: Зеленский ополячивает Украину для сохранения власти

    22 июля 2023, 10:12

    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность Запад даст ему возможность подольше удержаться во власти, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Спикер Госдумы отметил, что Вашингтон и Брюссель осуществляют геноцид украинского народа, для чего используются имперские амбиции Польши. Согласно идеологии Запада, сотни тысяч жителей Украины должны погибнуть, а остальные – потерять свою национальную идентичность, написал Володин в Telegram-канале.

    По его словам, Зеленский принял много трагических решений для украинского народа: фактически приравнял поляков к украинцам, предоставив им те же права, вместо русского навязал польский язык, организовал гонения на православных, обращая украинцев в католичество.

    Таким образом, по мнению Володина, идет ополячивание Украины Зеленским, который рассчитывает таким образом остаться у власти, а Вашингтон и Брюссель продолжат вести войну до последнего украинца.

    Напомним, президент Путин в пятницу заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.

    При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.

    Коментарии (2)
    WP: США не планируют поставлять дальнобойное оружие Украине

    22 июля 2023, 21:01

    Текст: Алексей Дегтярев

    Пентагон не намерен в скором времени направлять киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS, утверждает Washington Post.

    Администрация американского президента Джозефа Байдена придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Чиновники администрации и Пентагона заявили, что США не изменили своего отношения к этому вопросу, в последние месяцы не велось внутренних обсуждений на эту тему.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии и дальнобойного вооружения в целом.

    Коментарии (3)
    CNN: Разведка США не сомневается в передаче ядерного оружия от России Белоруссии

    22 июля 2023, 15:39

    Текст: Алексей Дегтярев

    Нет оснований для сомнений в передаче Москвой ядерного оружия Минску, заявили собеседники в разведуправлении Пентагона (DIA), пишет CNN.

    Высокопоставленные чиновники DIA заявили, что «нет оснований сомневаться» в заявлениях президента России Владимира Путина в перевозке ядерного оружия в Белоруссию, передает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

    Отмечается, что отследить это оружие трудно даже с помощью спутниковых изображений.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что график размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе.

    Коментарии (0)
    В США назвали Зеленского «избалованным капризным ребенком»
    Экс-сотрудник Пентагона Маккиннон: США все меньше хотят помогать Киеву из-за неблагодарности Зеленского
    		   
    23 июля 2023, 02:10
    Фото: Henrik Montgomery/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью украинского президента Владимира Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок», заявил бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон.

    Маккиннон в статье для газеты The Hill напомнил, как в июне 2022 года американский президент Джо Байден вышел из себя, когда сообщил Зеленскому по телефону о выделении Киеву пакета военной помощи на 1 млрд долларов, а украинский коллега тут же представил новый список дополнительных нужд Украины. Год спустя, в июне 2023 года, продолжает бывший сотрудник Пентагона, администрация Байдена вновь столкнулась с неблагодарностью Зеленского, который пожаловался на отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, передает ТАСС.

    Пока в Вильнюсе проходил саммит НАТО, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан «выступил с колким замечанием явно в адрес» Зеленского, отмечает автор статьи, добавляя, что имя украинского президента при этом не произносилось. Маккиннон напомнил слова Салливана о том, что США «заслуживают некоторой степени благодарности» за миллиарды долларов, которые были потрачены на украинскую оборону.

    Сам Маккиннон считает, что речь должна идти о гораздо большей благодарности. По его словам, американская помощь Украине «равна или даже превосходит всю поддержку Европы, вместе взятую».

    «Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что захочет, но ему все равно недостаточно», – сказал Маккиннону другой бывший чиновник Пентагона высокого ранга. По его словам, «уставать» от поведения президента Украины начинают и в правительстве США, и многие рядовые американцы. «Я могу заверить вас, что и в Европе он также сжигает мосты», – заключает автор.

    Как писали ранее американские СМИ, саммит лидеров стран Североатлантического альянса, который прошел в Вильнюсе, выявил «определенные трещины» в отношениях президентов США и Украины.

    Также сообщалось, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев.

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    Лукашенко вылетел в Россию

    22 июля 2023, 19:01

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусский президент Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, он проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

    Отмечается, что встреча политиков пройдет в воскресенье, 23 июля.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал ранее, что встреча президентов двух стран пройдет 23 июля.

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