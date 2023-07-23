Российские бойцы-добровольцы показали уничтожение командного пункта ВСУ

Польша получила надлежащий ответ на претензии из-за слов Путина

Российский посол Андреев: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина

МИД Польши получил надлежащий отпор в ответ на претензии Варшавы из-за слов президента России Владимира Путина о польской истории и подарке Сталина, сообщил посол Сергей Андреев после визита в польское внешнеполитическое ведомство.

Андреев заявил, что заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предъявил претензии из-за заявлений Путина о Польше.

По словам посла, польский дипломат получил надлежащий отпор, разъяснения видения России истории ХХ века, и поведения польских властей в связи с конфликтом на Украине, передает ТАСС.

Андреев отметил, что было зафиксировано полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. Он также сказал, что никакой ноты вручено не было, ему высказали устное неудовольствие.

Посол обратил внимание, что польская сторона зациклилась на словах российского лидера о том, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Иосифа Сталина на Ялтинской и Потсдамской конференциях, остальное сказанное Владимиром Путиным не вызвало у них возражений и протестов.

Ранее российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши после слов президента Владимира Путина о том, что республика благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель.

Напомним, президент Путин в пятницу заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.

При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.