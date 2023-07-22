Политолог призвал серьезно оценить планы Польши по захвату Западной Украины

Политолог Гагарин призвал серьезно оценить планы Польши по захвату Западной Украины

Необходимо максимально серьезно отнестись к прогнозу президента Владимира Путина о том, что польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для оккупации территорий Западной Украины, заявил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

«Все говорит о том, что США и Великобритания, кукловоды европейских соучастников украинского конфликта, приступают к реализации следующей стадии «борьбы с Россией». И сейчас не только Украина, но и Белоруссия попадает под прицел Варшавских геополитических агрессоров, к которым присоединяются прибалтийские микро-государства, которые также поражены ядом уязвленного и прогрессирующего национализма», – считает эксперт ЭИСИ Анатолий Гагарин, оценивая главные политические события недели.

Россия и Белоруссия всесторонне укрепляют наши общие, Союзные границы, чтобы любая агрессия или провокация получила сокрушительный ответ, подчеркнул политолог.

«Вместе с тем, президент России видит единственную возможность для Европы сохранить себя – обрести утраченную субъектность и «соскочить» с наркотической зависимости от США. Бесконечное затягивание украинского конфликта, и тем более, перенос его на другие территории, приведет Европу не только к ослаблению, но и к полной катастрофе», – отметил Гагарин.

Также эксперт назвал террористический акт на Крымском мосту – попыткой украинских нацистов отчитаться перед своими хозяевами и хоть как-то компенсировать провалившийся пресловутый «контрнаступ».

«Гибель семьи из Белгорода еще раз продемонстрировала установку террористов на войну с мирным населением, с населением Крыма, Донбасса, которое решило жить свободно от националистического украинского псевдо-государства. Еще раз мир увидел, что главные мотивы укротеррористов – злоба и ненависть, агрессия и насилие, поэтому ответ России – удары по местам подготовки диверсий и складам вооружения – это то, что требуется сегодня для предотвращения подобных терактов и ликвидации «гнезд» агрессии», – считает политолог.

Кроме того, Гагарин обратил внимание на причины выхода России из зерновой сделки. По его словам, сделка предусматривала договоренность о вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Речь шла о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

«По последним данным ООН, зерновая сделка позволила экспортировать около 33 млн тонн зерна. Но, как заявил координационный центр ООН, на самом деле беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы, отправленных в рамках зерновой сделки. В ООН признали, что 90% кукурузы и 60% пшеницы попали в государства с доходом выше среднего или богатые. За год страны с низким доходом – Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен – получили всего лишь 2,5% продовольствия, перевезенного в рамках сделки», – заявил Гагарин.

По его словам, при всех дипломатических и геополитических условиях зерновой сделки, имеющих определенные причины и результаты, выход из нее сегодня имеет мощный позитивный эффект, выражающийся в поддержке этого решения.

«Последовавшие ракетные удары, произведенные российскими войсками, которые уничтожили места сосредоточения «гороха» и «зерна», доказали необходимость прекращения затянувшего процесса, в котором интересы России не учитывались. Президент РФ Владимир Путин назвал зерновую сделку «игрой в одни ворота». Так продолжаться не могло», – считает политолог.

Однако, по словам Гагарина, при этом позиция России остается взвешенной, построенной на соблюдении принципов и договоренностей, страна готова обеспечивать страны, нуждающиеся в зерне.