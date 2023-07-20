Дезертирам из ВС России разрешили просить во Франции статус беженца

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20 июля, четверг | Последнее обновление — 22:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков назвал «верхом маразма» санкции против детского центра «Артек»
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Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода.
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Именно хардкорно «марксистская», идеологическая часть советского наследия объективно оказывается эффективной через 30 лет после смерти СССР и помогает России на международной арене.
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Команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Дезертирам из ВС России разрешили просить во Франции статус беженца
Национальный суд Франции разрешил «скрывшимся от мобилизации» россиянам и дезертирам обращаться за статусом беженца
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Россияне, которые скрылись от мобилизации для участия в конфликте на Украине, а также мобилизованные, которые дезертировали, могут получить статус беженца, соответствующее решение вынес Национальный суд республики по праву на убежище (CNDA).
Вместе с тем суд указал, что лица, обращающиеся за статусом беженца, «должны предоставить все документы, которые доказывают обязательность для них военной службы в рамках мобилизации или призыва». При этом в решении указывается, что сам по себе факт нахождения в резерве «не является достаточным основанием», передает ТАСС.
Напомним, в сентябре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Ранее Совфед одобрил принятые Госдумой поправки в УК, касающиеся военной службы.
Жертвой удара БПЛА по Крыму стала девочка-подросток
Аксенов сообщил о гибели девочки в результате удара беспилотника по Крыму
В результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов в Telegram выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки. Он обещал, что ее семья получит всю необходимую поддержку. Аксенов сообщил, что в результате удара БПЛА повреждены четыре административных здания.
Напомним, в ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов. Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
ВС России нанесли новые удары возмездия по целям в Одессе, Ильичевске и Николаеве
Российские военные нанесли новые удары возмездия по целям в Одессе, Ильичевске и Николаеве
Российские силы в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске, а также по складам боеприпасов в Николаеве, сообщили в Минобороны.
Российские силы в ночь на четверг продолжили нанесение ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Кроме того, под Николаевом были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.
Напомним, третью ночь подряд после теракта на Крымском мосту в Одессе, Николаеве и Сумах гремят мощные взрывы. В Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Военный эксперт оценил маршрут атаки катеров-дронов на Крымский мост
Военный эксперт Кнутов: Опубликованная RaHDit схема атаки на Крымский мост максимально правдоподобна
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Я допускаю, что для удара по Крымскому мосту могли быть использованы корабли, находящиеся в акватории Черного моря. Вместе с тем есть несостыковки, которые могли бы привести к утечке информации о готовящемся теракте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее хакеры RaHDit опубликовали маршруты кораблей, с которых могли быть запущены дроны по Крымскому мосту.
«Теоретически схема, которую опубликовали хакеры, возможна. С технической точки зрения все логично. Однако меня смущает тот факт, что были задействованы корабли с разными владельцами. Такой подход к планированию мог бы привести к утечке информации. Но если бы это было сделано с двух кораблей, принадлежащих одной компании, версия была бы максимально правдоподобной», – сказал Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.
«Если все было действительно так, то владельцы кораблей должны понести ответственность за пособничество терроризму. Нам, конечно, сложно будет привлечь их через международные суды, но попытаться стоит. Кроме того, Россия в силах заочно их осудить и по мере возможности применять какие-то меры», – отметил он.
«Этот теракт на самом деле доказал необходимость возвращения к опыту Великой Отечественной войны. В тот период мы ставили боновые заграждения, чтобы не позволить подводным лодкам противника заходить в фарватер наших баз и использовать торпеды», – рассуждает собеседник.
«Крымский мост является самым длинным в России и Европе, поэтому закрыть его целиком такими поплавками достаточно сложно. Но можно поставить их на опоры с расстоянием в 3–5 км. Кроме того, достаточно эффективным может быть применение гидрофонов. В основе системы лежат акустические методы. И для того чтобы защитить объект, понадобится всего штук пять устройств», – отметил Кнутов.
«Отмечу, что ВСУ атаковали мост именно в районе 145 опоры, поскольку это ближе к Краснодарскому краю и там, вероятно, слабее наблюдение. Еще причина может быть в том, что именно в этом месте вода достаточно близко подходит к дорожному полотну. В данной ситуации для обеспечения наблюдения за ситуации мы могли бы вешать неподалеку вертолеты», – заключил он.
Ранее хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли быть запущены катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту. По версии хакеров, к организации теракта могут быть причастны танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй – южнее.
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного судна на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками мог быть применен еще один корабль, стоящий на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Напомним, в ночь на понедельник Украина произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие шаги может предпринять Москва в ответ на украинский теракт и как это скажется на положении дел ВСУ.
Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы
ВСУ применили на поле боя поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы
Украинские военные начали использовать на поле боя переданные Вашингтоном кассетные боеприпасы, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.
В частности, в Киеве заявили, что ВСУ в ходе контрнаступления начали применять кассетные снаряды на юго-восточном участке фронта, пытаясь прорвать хорошо укрепленные российские позиции, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
Захарова рассказала о поддерживающих спецоперацию РФ сотрудниках британской разведки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала главе службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричарду Муру о том, что некоторые его подчиненные, вероятно, поддерживают спецоперацию на Украине.
Захарова напомнила, что недавно Мур призвал граждан России сотрудничать с британской разведкой.
«Лучше бы Ричард следил за своими сотрудниками. А то офицер безопасности посольства Великобритании в Москве Эндрю Кобболд цели СВО, судя по фото, разделяет», – написала Захарова в Telegram.
Она опубликовала фото, на котором Кобболд стоит рядом с мужчиной в футболке с буквой Z, которая стала одним из символов спецоперации России на Украине.
Эксперт: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
Военный аналитик Онуфриенко: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
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Вашингтон и Брюссель изначально делали ставку на отправку Украине старой техники, которую можно «подлатать». Но для ремонта потребовалась сложная логистика. Восточноевропейские страны уже сейчас не справляются с объемами «металлолома», сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее западные СМИ сообщили о желании западных стран отказаться от новых поставок техники ВСУ в пользу ремонта поврежденной.
«Западные страны изначально поставляли ВСУ технику с расчетом на будущий ремонт. Танки, например, на Украине вообще починить невозможно – нет необходимой инфраструктуры. Посылать новые модели вооружений тоже невыгодно – гораздо проще отправить устаревшие образцы и «подлатать» их на месте», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Однако ремонт оказался непростым делом: большой проблемой стал поиск государства, которое было бы готово взяться за починку. Не во всех европейских странах имеются необходимые заводы. Насколько известно, Leopard направляли в Польшу, а американские и британские модели уходили в Прибалтику», – отмечает эксперт.
«Однако расход БМП и танков у Украины колоссальный. Восточноевропейские государства не справлялись с колоссальным объемом поступающего «металлолома». Западным странам приходилось инвестировать в открытие новых региональных цехов. Таким образом, вооружение для Украины начало обходиться Вашингтону и Брюсселю слишком дорого», – подчеркивает собеседник.
«При этом нельзя сказать, что ВСУ относятся к полученной технике безалаберно. В то время как личный состав армии противника давно превратился в пушечное мясо, вооружение они стараются беречь. Военное руководство Украины посылает БМП и танки на поле неохотно», – акцентирует Онуфриенко.
«По разным подсчетам, на сегодняшний день мы уничтожили от 20 до 30% западной техники на Украине. Однако этот показатель не включает в себя те машины, которые вышли из строя еще до применения в бою. ВСУ не соблюдают необходимых нормативов, пытаются начать эксплуатацию полученных моделей «здесь и сейчас», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее стало известно, что западные страны собираются отказаться от поставок ВСУ новой техники в пользу ремонта поврежденной. Об этом сообщает обозреватель американской газеты Politico Пол Маклири. Автор отмечает, что на Украине накопилось большое количество вооружений, рабочее состояние которых необходимо регулярно поддерживать.
В статье подчеркивается, что США и ЕС неоднократно выражали беспокойство невозможностью ВСУ обеспечивать правильную эксплуатацию поставленных машин. Отмечается, что в условиях контрнаступления эта проблема существенно обострилась.
Маклири пишет, что руководство Украины также обеспокоено состоянием многих переданных моделей, поскольку существенная их часть прибывает в состоянии, требующего ремонта. Он уточняет, что большое число вооружений отправляется на починку в Польшу и Чехию, в результате чего возникает «длинный обратный путь» на фронт.
Автор уточняет, что процесс также осложняется сложными бюрократическими перипетиями в западных странах. Маклири напоминает, что Берлин и Варшава до сих пор не приняли решения о создании центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.
Кроме того, в последнее время более острой стала проблема доставки вооружения для ВСУ. Управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов в интервью РИА «Новости» сказал, что после прекращения зерновой сделки при отправке сухопутным маршрутом украинское зерно в составе фур и вагонов может образовать пробку на границе с Европой, задерживая направляющееся на Украину западное оружие.
Ранее СМИ сообщали, что страны Запада и Украина не ожидали, что ВСУ в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины. При этом сами военные жалуются на переданную США и ЕС помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
Украина призвала создать зерновые «гумконвои»
Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил об идее Киева обратиться к «партнерам» для создания зерновых «гумконвоев»
ООН и другие «партнеры» Киева могли бы помочь в создании охраняемых «гумконвоев» для продолжения вывоза зерна с Украины, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Данилов сообщил, что в Киеве обсуждается возможность «обращения к партнерам, непосредственно к ООН, для создания гуманитарных конвоев под защитой тех плавсредств, которые обеспечат безопасность для этих конвоев», пишет «Комсомольская правда».
Как сообщают украинские СМИ, Данилов напомнил, что у Украины есть соглашение с ООН и Турцией, касающееся «обеспечения гуманитарных конвоев с продовольствием». По его словам, ООН должна максимально активно действовать в данном вопросе.
Данилов сказал, что власти Украины предлагают «создание гумконвоев», которые «должны двигаться под охраной средств поражения».
Напомним, Украина хочет убедить другие страны, что сохранить зерновую сделку якобы можно и без России.
В «интернациональном легионе» пожаловались на угрозы со стороны командиров ВСУ
Австралийский наемник пожаловался на угрозы со стороны некомпетентных командиров ВСУ
Австралийский наемник, который участвует в боевых действиях в составе так называемого интернационального легиона вооруженных сил Украины, заявил, что за «высказывания» и украинцам, и иностранным бойцам «угрожают расправой», они подвергаются опасности «со стороны некоторых некомпетентных украинских командиров».
Наемник заявил об этом в программе The World Today на радио ABC. Он представился вымышленным позывным Буш, поскольку «на 100%» опасается за свою жизнь из-за решения рассказать правду, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.
Буш заявил: «Здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать». По его словам, стоит «вопрос жизни и смерти», который требуется «решить немедленно». Наемник возмутился действиями командиров ВСУ и заявил, что стал свидетелем «вещей, которые с военной точки зрения совершенно неприемлемы». Как заявил Буш, некоторым наемникам вообще не заплатили.
Напомним, в июле Министерство обороны России сообщило, что киевский режим потерял 4845 иностранных наемников в ходе российской специальной военной операции на Украине, еще 4801 иностранный боевик бежал с украинской территории.
Балицкий заявил о стабилизации ситуации в Запорожской области
Врио губернатора Запорожской области Балицкий: Ситуация в регионе стабилизировалась
ВСУ не предпринимают активных действий на Запорожском направлении, обстановка стабилизировалась, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, обстановка стабилизировалась на Пологовско-Ореховском и Времевском направлениях, ВСУ перестали предпринимать активные действия, пытаясь восстановить силы после значительных потерь, передает ТАСС.
Балицкий добавил, что «еще одним свидетельством агонии и злобы» ВСУ стал обстрел в среду артиллерийскими орудиями Васильевки – украинские войска били прицельно по гражданской инфраструктуре.
Ранее Балицкий сообщал, что Российская армия на Каменском направлении линии фронта в Запорожской области получила высокоточные снаряды.
Российские войска не позволили диверсантам ВСУ форсировать Днепр
При попытке вооруженных сил Украины форсировать Днепр уничтожены три быстроходные лодки ВСУ
Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась форсировать Днепр, но российские силы пресекли эту попытку, сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Днепр» Роман Кодрян.
Кодрян сообщил, что уничтожены три быстроходных лодки с военнослужащими ВСУ. Кроме того, на Херсонском направлении российская артиллерия нанесла удары по позициям артиллерийских и минометных расчетов ВСУ у Кизомыса, Антоновки и Львово, уничтожив гаубицу Д-30, два минометных расчета, склад с горюче-смазочными материалами и живую силу ВСУ, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении уничтожена разведгруппа ВСУ западнее Макаровки. На Запорожском направлении также уничтожены разведгруппа и две группы пехоты противника севернее Приютного, передает ТАСС.
В том же районе ликвидирован украинский минометный расчет, уничтожены гаубицы ВСУ в Новоселке и Степногорске, а также автомобильная техника с боевиками у совхоза «Октябрь», боевые бронированные машины и живая сила ВСУ северо-восточнее Урожайного и в районе Старомайорского, минометный расчет в районе Пречистовки.
У Макаровки, Старомайорского и Равнополя российская авиация уничтожила танки и боевые бронированные машины украинских войск. Кроме того, в районе Урожайного была уничтожена бронированная ремонтно-эвакуационная машина, которая предприняла попытку провести эвакуацию техники ВСУ.
Артиллерия накрыла силы противника, которые двигались в направлении Работино. Под артиллерийским огнем оказались украинские солдаты, был поражен танк, российским ПТРК «Фагот» уничтожена бронемашина.
Чехов также рассказал, как «пулеметчик мотострелкового взвода ефрейтор Иван Лапенко» под артиллерийским огнем противника уничтожил около десятка боевиков из состава украинской ДРГ на Запорожском направлении. Атака ВСУ была отражена.
Напомним, Министерство обороны России сообщало накануне, что с начала СВО российские войска уничтожили 456 самолетов противника, 243 вертолета, 5108 беспилотников, 426 ЗРК, 10 761 танк и других бронемашин, 1139 боевых машин РСЗО, 5522 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 752 единицы спецтехники.
Российские военные уничтожили две лодки ВСУ у Антоновского моста
Российские силы уничтожили две лодки ВСУ, пытавшиеся форсировать Днепр у Антоновского моста
Российские военные за сутки пресекли попытку вооруженных сил Украины форсировать Днепр в районе Антоновки в Херсонской области, уничтожены две лодки и 12 украинских военнослужащих, сообщил представитель экстренных служб региона.
Группировка войск «Днепр» на Херсонском направлении пресекла попытку украинских вооруженных формирований форсировать Днепр в районе населенного пункта Антоновка. Уничтожены две лодки и 12 украинских военных, передает ТАСС.
Днем ранее российская артиллерия в ночь на среду ликвидировала более 40 военнослужащих вооруженных сил Украины, которые пытались высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области.
В офисе Зеленского сравнили переговоры с Западом с мыльной оперой
Советник главы офиса Зеленского Подоляк сравнил переговоры с Западом о поставках оружия с сериалом «Династия»
Переговоры Украины со странами Запада о поставках оружия можно сравнить с американским сериалом в жанре мыльной оперы «Династия» (1981–1989), заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Подоляк, комментируя вопрос о слишком медленных и недостаточных поставках, заявил, что сложившаяся ситуация – это «отзеркаленный» сериал «Династия». Как сказал Подоляк, «когда это просто мыльная опера, то каждую серию нужно просто что-то говорить одно и то же». По его словам, так можно «100 серий подряд говорить одно и то же», передает ТАСС.
Подоляк отметил, что «приняты определенные решения» относительно поставок истребителей F-16. В частности, решения касаются «логистики обучения» украинских пилотов, а также «подготовки инженерных конструкций» для аэродромов. Он заявил, что вопрос «прорабатывается», но «медленно».
Напомним, Подоляк заявил, что украинское контрнаступление будет долгим и сложным, оно движется медленнее, чем хотелось бы. По его словам, для ускорения наступления Украине необходимо 200–300 единиц бронированной техники и 60–80 истребителей F-16.
Россия заявила, что военная помощь США лишь «продлит агонию режима Зеленского»
Посол Антонов заявил, что военная поддержка Украины со стороны США лишь «продлит агонию режима Зеленского»
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Комментируя новый пакет военной помощи США Украине, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что такие действия лишь «продлят агонию режима Зеленского».
Антонов подчеркнул, что действия США ведут «к новым жертвам, в том числе среди мирного населения». По его словам, ответственность за гибель этих людей лежит на тех, кто «бредит идеями нанести России «стратегическое поражение», передает РИА «Новости».
Посол упрекнул США в том, что Вашингтону «не хватает смелости признать» провал планов нанести России поражение на поле боя. Он указал, что «украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии». Вашингтон, чтобы «причинить ущерб» России, передает Украине «новые ракеты и боеприпасы» в «приступе бессильной злобы», сказал посол.
Антонов считает, что стойкость российских войск «отрезвит местных стратегов». Как подчеркнул посол, каждый день появляются новые свидетельства того, что «неуязвимость» западной военной техники – «большой миф». По словам дипломата, новые поставки не спасут «киевскую хунту», оказавшуюся в «отчаянном положении».
Напомним, Пентагон сообщил, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 1,3 млрд долларов. Новый пакет включает в себя четыре ЗРК NASAMS, снаряды для артиллерии, беспилотники, оборудование для разминирования, 150 бензовозов, 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники, тактические защищенные системы связи и средства РЭБ.
Средства ПВО за сутки перехватили семь ракет HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Министерстве обороны России.
Российские ПВО также уничтожили 32 украинских беспилотника у поселков Токаревка (Харьковская область), Залиман (ЛНР), Новоандреевка, Старомлыновка, Орлинское, Васильевка (ДНР), Водяное, Константиновка, Токмак (Запорожская область), Новая Каховка и Подстепное (Херсонская область).
Об этом министерство сообщило в своем Telegram-канале.
Всего же за время СВО уничтожено: 456 самолетов, 243 вертолета, 5140 беспилотников, 426 ЗРК, 10 776 танков и других бронемашин, 1139 машин РСЗО, 5537 орудий полевой артиллерии и минометов.
Ранее на этой неделе российские ПВО сбили 43 украинских дрона и перехватили три снаряда системы РСЗО HIMARS.
В Британии назвали главное препятствие для наступления ВСУ
Financial Times: Российские мины стали самым сложным препятствием для Вооруженных сил Украины при наступлении
Установленные российскими войсками мины стали самым сложным препятствием на пути наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила британская Financial Times.
Издание отмечает, что мины выводят из троя поставляемую странами НАТО бронетехнику, калечат солдат и подрывают моральный дух украинских военных, передает ТАСС.
Командир 78-го десантно-штурмового полка ВСУ с позывным Султан, который находится в полевом госпитале после того, как подорвался на мине-растяжке, сказал изданию, что украинские войска могут наступать хоть десятью бригадами, но это не поможет, потому что через каждые полметра установлены мины, мины повсюду.
По словам сотрудника Международного института стратегических исследований в Лондоне Франца-Стефана Гади, поставки западной спецтехники для борьбы с минами помогут ВСУ, но не решат проблему полностью. Он подчеркнул, что даже для хорошо оснащенных западных армий, включая США, было бы сложно прорвать эшелонированную оборону.
Как уточнил Роб Ли из американского Института исследований внешней политики, многие из российских минных заграждений специально устроены таким образом, чтобы свести к минимуму эффективность техники, которую украинские силы используют для разминирования. По его словам, сейчас для Вооруженных сил Украины наиболее полезны были бы переносные системы разминирования, так как, по словам украинских военных, при наступлении через минные поля предпочтение отдается пехоте, а не западной технике.
Как указал руководитель программы по изучению Вооруженных сил России американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман, минные поля, которые российская сторона способна быстро восстанавливать или усиливать – лишь один из многих слоев российской обороны, которую крайне сложно преодолеть.
Ранее в США назвали «главную проблему» ВСУ при контрнаступлении.
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