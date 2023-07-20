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Росстат: В Хакасии младенческая смертность увеличилась на треть
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Единственный в Сибирском федеральном округе регион, где за четыре года показатель младенческой смертности вырос на 33,3%, это в Республике Хакасия, сообщил в ходе круглого стола ЭИСИ «ЕДГ-2023: как проходит предвыборная кампания в Сибири» начальник управления координации и развития статистического учета Росстата Денис Тимофеев.
«В 2022 году младенческая смертность снизилась в Сибирском федеральном округе на 2,0% по сравнению с 2021 годом, а за четыре года – на 13,8%, что лучше, чем по стране в целом. Снижение по РФ на 10,2%», – добавил Тимофеев.
Хакасия стала лидером антирейтинга и по такому параметру, как снижение числа больничных коек – в регионе их количество уменьшилось более чем на 9% за четыре года.
Сильный взрыв произошел во Львове
На Украине сообщили о сильном взрыве во Львове
Во Львове прогремел сильный взрыв, сообщают украинские СМИ.
При этом воздушной тревоги в регионе не было, передает РИА «Новости».
Напомним, после серии российских ударов по портам Одессы и Николаева власти Украины признали, что украинские системы ПВО не справляются с российскими ракетами.
Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли атаковать Крымский мост
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты танкеров, с которых могли ударить по Крымскому мосту
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Хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли запустить катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту.
Хакеры провели расследование, из которого следует, что в операции по сбросу беспилотных катеров для атаки на Крымский мост могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй дрейфовал южнее, передает РИА «Новости».
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного из судов на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками могло быть применено еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Ранее хакерская группировка RaHDit в рамках ответа на совершенный киевским режимом теракт на Крымском мосту опубликовала данные на еще 1,7 тыс. сотрудников Службы безопасности Украины и на 2 тыс. военнослужащих ВМФ Украины. В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Уголовное дело завели по статье о теракте.
Путин упрекнул главу Минтранса за закупку иностранных самолетов в прошлом
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Президент России Владимир Путин упрекнул министра транспорта Виталия Савельева за то, что раньше закупалось много самолетов на Западе, отметив, что рассчитывает на увеличение производства отечественных гражданских самолетов.
«Вот вы сказали о причинах роста тарифов, роста стоимости билетов, в том числе связанных с логистикой, с доставкой необходимых запчастей и так далее. А помните, когда вы еще были руководителем «Аэрофлота», я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов, мы с вами даже, условно, ругались на этот счет – вы мне говорили, что западные партнеры надежные, все так хорошо, и они хорошие», – обратился президент к руководителю Минтранса Савельеву, который работал генеральным директором «Аэрофлота» в 2009–2020 годах, передает ТАСС.
«Но теперь наши производители авиационной техники, конечно, в одночасье не могут расширить свои производственные возможности, это потребует определенного времени, даже несмотря на то что заказ появился, увеличился. Это тоже фактор, который связан с увеличением тарифов», – отметил глава государства.
Путин также заявил, что очень рассчитывает на то, что в контакте с коллегами из производственной отрасли потребности в перевозках будут обеспечены.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») рассказал, что было принято решение о выделении 41,8 млрд рублей из ФНБ на расширение производства самолета Ту-214.
В офисе Зеленского не поверили в готовность стран отправлять суда на Украину
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что страны не станут отправлять свои суда на Украину
После прекращения зерновой сделки другие государства не будут отправлять свои суда в украинские порты, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк выразил уверенность, что «ни одна страна не решится отправлять свои корабли», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, Россия отказалась продлевать зерновую сделку. Российская сторона объявила, что отзывает гарантии безопасности для направляющихся с Украины судов. При этом Киев пытается убедить другие страны, что сохранить зерновую сделку якобы получится и без России.
Украина выступила с угрозой в адрес идущих в российские порты судов
Украинское министерство обороны заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря запрещено как опасное с 20 июля.
Судоходство в районах северо-восточной части моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 5.00 мск 20 июля, сообщило министерство, передает РИА «Новости».
Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована, добавили там.
Также ведомство сообщило, что с 21 июля киевский режим будет рассматривать следующие в акватории Черного моря в сторону российских портов суда как перевозчиков грузов «военного назначения с соответствующими рисками».
Напомним, Минобороны России сообщило в среду, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля.
Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Жертвой удара БПЛА по Крыму стала девочка-подросток
Аксенов сообщил о гибели девочки в результате удара беспилотника по Крыму
В результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов в Telegram выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки. Он обещал, что ее семья получит всю необходимую поддержку. Аксенов сообщил, что в результате удара БПЛА повреждены четыре административных здания.
Напомним, в ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов. Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве
Взрывы произошли в Одессе, Николаеве и Сумах
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В Одессе, Николаеве и Сумах прогремели мощные взрывы, в Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.
Как сообщил очевидец, «возле порта Черноморска (в Одесской области) слышал громкие взрывы, не менее четырех или пяти», передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в Одессе «Калибры» и дроны-камикадзе атакуют вражеские цели». «Местные ресурсы» сообщают «о двух прилетах: первый в Ильичевский порт, второй – в район Бурлачьей балки».
Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что «в центре Одессы есть разрушения, поднялся пожар на площади 300 м кв.».
Также сообщается о взрывах в Николаевской области, передает РИА «Новости».
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в центре города начался «очень серьезный пожар».
Кроме того, сообщается о взрывах в городе Запорожье, который удерживается украинскими войсками.
Воздушная тревога также была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.
Напомним, после российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.
В офисе Зеленского назвали причины неудачного контрнаступления Украины
Советник Зеленского Подоляк: Контрнаступление будет долгим и сложным
В Киеве ожидают, что украинское контрнаступление будет долгим и сложным, оно движется медленнее, чем хотелось бы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк агентству France Presse.
По его словам, ситуация сложная из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе поставками вооружений. Он отметил, что для ускорения наступления ВСУ необходимо 200–300 единиц бронированной техники и 60–80 истребителей F-16, передает РИА «Новости».
Ранее генерал США Марк Милли призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ.
До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
ВС России нанесли новые удары возмездия по целям в Одессе, Ильичевске и Николаеве
Российские военные нанесли новые удары возмездия по целям в Одессе, Ильичевске и Николаеве
Российские силы в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске, а также по складам боеприпасов в Николаеве, сообщили в Минобороны.
Российские силы в ночь на четверг продолжили нанесение ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Кроме того, под Николаевом были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.
Напомним, третью ночь подряд после теракта на Крымском мосту в Одессе, Николаеве и Сумах гремят мощные взрывы. В Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Военный эксперт оценил маршрут атаки катеров-дронов на Крымский мост
Военный эксперт Кнутов: Опубликованная RaHDit схема атаки на Крымский мост максимально правдоподобна
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Я допускаю, что для удара по Крымскому мосту могли быть использованы корабли, находящиеся в акватории Черного моря. Вместе с тем есть несостыковки, которые могли бы привести к утечке информации о готовящемся теракте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее хакеры RaHDit опубликовали маршруты кораблей, с которых могли быть запущены дроны по Крымскому мосту.
«Теоретически схема, которую опубликовали хакеры, возможна. С технической точки зрения все логично. Однако меня смущает тот факт, что были задействованы корабли с разными владельцами. Такой подход к планированию мог бы привести к утечке информации. Но если бы это было сделано с двух кораблей, принадлежащих одной компании, версия была бы максимально правдоподобной», – сказал Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.
«Если все было действительно так, то владельцы кораблей должны понести ответственность за пособничество терроризму. Нам, конечно, сложно будет привлечь их через международные суды, но попытаться стоит. Кроме того, Россия в силах заочно их осудить и по мере возможности применять какие-то меры», – отметил он.
«Этот теракт на самом деле доказал необходимость возвращения к опыту Великой Отечественной войны. В тот период мы ставили боновые заграждения, чтобы не позволить подводным лодкам противника заходить в фарватер наших баз и использовать торпеды», – рассуждает собеседник.
«Крымский мост является самым длинным в России и Европе, поэтому закрыть его целиком такими поплавками достаточно сложно. Но можно поставить их на опоры с расстоянием в 3–5 км. Кроме того, достаточно эффективным может быть применение гидрофонов. В основе системы лежат акустические методы. И для того чтобы защитить объект, понадобится всего штук пять устройств», – отметил Кнутов.
«Отмечу, что ВСУ атаковали мост именно в районе 145 опоры, поскольку это ближе к Краснодарскому краю и там, вероятно, слабее наблюдение. Еще причина может быть в том, что именно в этом месте вода достаточно близко подходит к дорожному полотну. В данной ситуации для обеспечения наблюдения за ситуации мы могли бы вешать неподалеку вертолеты», – заключил он.
Ранее хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли быть запущены катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту. По версии хакеров, к организации теракта могут быть причастны танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй – южнее.
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного судна на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками мог быть применен еще один корабль, стоящий на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Напомним, в ночь на понедельник Украина произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие шаги может предпринять Москва в ответ на украинский теракт и как это скажется на положении дел ВСУ.
Аргентина отказалась принять танкер с СПГ из-за санкций против России
Министр экономики Аргентины Масса сообщил об отказе компании Enarsa принять танкер с СПГ из-за санкций против России
Аргентинская государственная нефтегазовая компания Enarsa и власти Аргентины отказали в заходе судну с СПГ, предположительно, российского происхождения, сообщил министр экономики страны Серхио Масса.
Масса сообщил, что танкер «с СПГ российского происхождения» отказались принять «в связи с международными санкциями» в отношении «определенных российских компаний». Как заявил министр, аргентинская компания заблокировала поставку, поскольку та якобы «была нарушением контракта» из-за санкций. Он не указал, о санкциях в отношении какой именно компании идет речь. Масса сказал, что решение принято для «соблюдения международных механизмов», передает ТАСС со ссылкой на C5N.
Напомним, Россия намерена выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, несмотря на западные санкции. Однако пока ожидать резкого роста экспорта за счет СПГ не приходится, так как Россия умеет строить СПГ-заводы только небольшой мощности.
ЕС объявил о решении нарастить военную поддержку Украины в связи с отменой зерновой сделки
Боррель: ЕС нарастит военную поддержку Украины после решения России по судам в Черном море
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Решение Москвы считать все суда, направляющиеся в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения лишает Киев ключевых ресурсов от экспорта зерна, в этой связи Брюссель принял решение увеличить военную поддержку Киева, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, в сложившейся ситуации есть лишь одно верное решение – нарастить военную помощь Киеву. «Если их бомбят, мы должны предоставить средства ПВО, если российские военные используют беспилотники, мы должны предоставить им средства ПВО», – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, Боррель предложил выделить дополнительные миллиарды на поставку вооружения и техники Киеву. Также ЕС может рассмотреть вопрос о постепенном переносе на Украину мероприятий по подготовке украинских военнослужащих.
Как сообщает агентство DPA, по меньшей мере, 25 тыс. украинских военнослужащих уже завершили программу обучения или проходят ее в настоящее время в странах Европейского союза. Текущие планы подготовки ВСУ, как указывает агентство, предусматривают обучение 30 тыс. украинских военных на территории ЕС.
Ранее Минобороны заявило, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля.
Миколог рассказал, можно ли есть съедобные грибы-гиганты
Миколог Дьяков рассказал, как вырастают огромные грибы и можно ли их употреблять в пищу
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Если обратная сторона шляпки гриба-гиганта начала зеленеть, то это указывает на его старость, поэтому в еду его использовать не стоит. В остальных случаях никакой опасности для здоровья нет, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков. Так он прокомментировал обнаружение грибов, которые существенно превосходят по размерам остальные грибы.
«Параметры любого организма, например, будет он большой или маленький, определяется двумя группами факторов. Первая группа – это так называемая норма реакции, которая заложена в геноме (в наследственности). Она задает параметры организма – от какого размера до какого он может быть. Вторая группа – это внешняя среда, в которой развивается организм. Факторы внешней среды могут реализовать норму реакции от самого маленького до самого большого», – рассказывает Дьяков.
Соответственно, все съедобные грибы-гиганты, найденные грибниками, получили такой размер из-за того, что в их геноме была соответствующая норма реакции, а условия, где они росли, были прекрасными. «Мне удавалось найти 40-сантиметровый белый гриб, может быть чуть меньшего размера», – делится собеседник.
Есть такие грибы совершенно не опасно, говорит специалист. Но есть особенности, на которые грибнику стоит обратить внимание. «Если такой гриб-гигант никто не съел, ни мышки, ни слизняки, ни комарики, и он молодой и чистый, то нет никаких преград – грибник может его приготовить. Опасны старые грибы, которые могут быть и маленького размера, кстати. Первый признак старения – когда начинает зеленеть геменофор (спороносный слой, который выглядит как трубочки под шляпкой гриба). Если, конечно, он только начал зеленеть, то иногда можно просто его ободрать, а мякоть съесть. А если гриб дряблый, червивый – старость гриба сразу видно, – то лучше не брать такой для еды», – отмечает Дьяков.
Кроме того, старые грибы могут содержать личинок насекомых, грибки, бактерии, а также патогенные микроорганизмы, такие как стафилококк, сальмонелла, энтерококк, протей, стрептококк, клебсиеллы, кишечную палочку. У человека, употребившего такой гриб, может развиться тяжелое инфекционное заболевание.
Ранее миколог, автор научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД о мерах предосторожности при покупке грибов на рынке. Так он предупредил, что за лисичку часто принимают так называемую говорушку оранжевую, в то время как белый гриб отличит даже новичок, который не разбирается в грибах.
Установлен подозреваемый в убийстве 11-летнего мальчика в парке в Москве
СК: Подозреваемым в убийстве 11-летнего мальчика в парке в Москве оказался его знакомый-подросток
Следователи СК установили причастность к убийству 11-летнего подростка, тело которого было найдено в коллекторе в Коломенском парке в Москве, его знакомого. Он признался в преступлении, сообщили в столичном СК.
По сообщению СК, установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения, в ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля, передает ТАСС.
В СК добавили, что во время обысков в квартире подозреваемого обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами вещества бурого цвета. Следователи столичного СК продолжают проведение следственных действий.
Накануне в Коломенском парке в коллекторе было найдено тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело.
Путин назвал условия для возвращения России в зерновую сделку
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все ранее данные ей обещания.
«Мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира, и, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее», – передает его слова ТАСС.
Он отметил, что «только при одном условии – если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке». В качестве первого принципа Путин назвал «вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки».
«Базовое условие России для возвращения сделки – это восстановление ее изначальной гуманитарной сути», – сказал Путин.
Он напомнил о ряде обязательств перед Россией в рамках этих соглашений. «При исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас мною придуманы <…>, мы незамедлительно в эту сделку вернемся», – добавил он.
Также Путин заявил, что страны Запада полностью «выхолостили и извратили» изначально гуманитарную суть зерновой сделки, сделали ее инструментом обогащения спекулянтов.
«Вместо того чтобы помогать действительно нуждающимся странам, [Запад] использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того, как я уже сказал, сделал ее инструментом обогащения транснациональных корпораций, спекулянтов на глобальном зерновом рынке», – добавил Путин.
По его словам, возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса является одним из условий возвращения России в зерновую сделку.
«Должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти – Одесса, который был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима», – сказал он.
Напомним, Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.