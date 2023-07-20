Стала известна причина убийства 11-летнего мальчика в парке Москвы

Путин упрекнул главу Минтранса за закупку иностранных самолетов в прошлом

Президент России Владимир Путин упрекнул министра транспорта Виталия Савельева за то, что раньше закупалось много самолетов на Западе, отметив, что рассчитывает на увеличение производства отечественных гражданских самолетов.

«Вот вы сказали о причинах роста тарифов, роста стоимости билетов, в том числе связанных с логистикой, с доставкой необходимых запчастей и так далее. А помните, когда вы еще были руководителем «Аэрофлота», я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов, мы с вами даже, условно, ругались на этот счет – вы мне говорили, что западные партнеры надежные, все так хорошо, и они хорошие», – обратился президент к руководителю Минтранса Савельеву, который работал генеральным директором «Аэрофлота» в 2009–2020 годах, передает ТАСС.

«Но теперь наши производители авиационной техники, конечно, в одночасье не могут расширить свои производственные возможности, это потребует определенного времени, даже несмотря на то что заказ появился, увеличился. Это тоже фактор, который связан с увеличением тарифов», – отметил глава государства.

Путин также заявил, что очень рассчитывает на то, что в контакте с коллегами из производственной отрасли потребности в перевозках будут обеспечены.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») рассказал, что было принято решение о выделении 41,8 млрд рублей из ФНБ на расширение производства самолета Ту-214.