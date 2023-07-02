GT: За поддержкой Украины США скрывают увеличение военного присутствия в Европе

Под прикрытием якобы поддержки киевского режима Вашингтон наращивает американское присутствие в Европе, пишут СМИ.

Британский журналист Марк Блэклок в статье для китайского издания Global Times отметил, что США расширяют и укрепляют свое военное присутствие в Европе. По его словам, действия Вашингтона еще больше приближают часы Судного дня к полуночи.

Блэклок считает, что американская политика грозит привести к «ускоряющемуся водовороту действий и ответной реакции, пока не останется выхода, кроме как продолжать конфликт», передает РИА «Новости».

Североатлантический альянс, по оценке автора публикации, «замкнулся в порочном кругу», из которого нельзя вырваться. НАТО не испытывает интереса к разговорам о мире на Украине, а действия блока только усугубляют конфликт, резюмировал Блэклок.

В Кремле ранее отмечали, что степень вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине значительно выросла, но это не повлияет на результаты спецоперации.