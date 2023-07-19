Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий

Путин назвал Россию одним из глобальных лидеров по внедрению цифровых технологий

Россия является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий, эти позиции необходимо укреплять, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

«По многим направлениям использования цифровых решений Россия уже находится в числе глобальных лидеров, несмотря на недостатки, упущения и недоработки, о которых сейчас говорили коллеги», – отметил Путин, передает ТАСС.

Президент призвал постоянно укреплять эти позиции на собственной научной и технологической базе.

«Я все прекрасно понимаю, есть ограничения, и без определенных связей и контактов, наработок на мировом уровне нам не обойтись. Тем не менее, обеспечивая настоящий технологический суверенитет нашей страны, нужно думать именно о собственных ресурсах», – отметил президент.

Путин сообщил, что на встрече прозвучали «новые, дополнительные предложения по поддержке отечественных разработок в области искусственного интеллекта, говорили о внедрении этих технологий в системе государственного управления на всех уровнях, в экономике, в социальной сфере.

«О важности таких усилий хорошо известно. Их эффект сегодня уже очевиден и касается скорости принятия управленческих решений, повышения качества, удобства услуг для граждан, бизнеса и так далее», – подчеркнул российский лидер.

Ранее глава ЦБ Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года.