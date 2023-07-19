Ректор «Сенежа»: В России формируется новая управленческая элита, которая определит будущее страны

Набсовет АНО «Россия – страна возможностей» во главе с Путиным подвел итоги пятилетней работы платформы

Платформа «Россия – страна возможностей» формирует новую управленческую элиту страны, создавая базис для ее будущего развития. Проекты платформы активно развиваются и в новых регионах, поскольку у местных жителей есть запрос на саморазвитие, карьерный рост и участие в улучшении России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали замгендиректора платформы Андрей Бетин и победитель проекта «ТопБЛОГ» Аида Касумова. В среду прошло заседание Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей».

«Организация «Россия – страна возможностей» (РСВ) дает каждому гражданину нашей страны шанс проявить себя. Мы помогаем молодым людям делать первые шаги по реализации своих проектов, указываем им нужное направление», – сказал ректор мастерской управления «Сенеж», заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

«Также наша организация предоставляет необходимые ресурсы для развития навыков и компетенций граждан. У нас существует 26 совершенно разносторонних проектов, которые могут удовлетворить практически любой интерес. Важно показать, что Россия – это лучшая страна для реализации своих идей», – отмечает собеседник.

«Конечно, запросы молодежи меняются со временем. С одной стороны, мы видим потребность в развитии цифровых технологий и искусственного интеллекта. С другой стороны, у людей есть и другие интересы, например, волонтерство. Существует очень много граждан, которые свое свободное время тратят на помощь ближнему», – подчеркнул он.

«Кроме того, работа с новыми регионами имеет для нас важнейшее значение. Мы используем все возможные ресурсы для того, чтобы жители этих территорий могли участвовать в проектах РСВ. Мы уже открыли несколько обособленных подразделений, а также подписали на ПМЭФ четыре соглашения по реализации наших проектов», – сказал представитель организации.

«На данный момент нам необходимо понять, какие потребности есть у ребят в новых регионах. На основе этих данных уже будет решаться, какие проекты будут реализоваться. Мы уверены в активном вовлечении местных жителей в деятельность нашей организации. Так как именно благодаря России у них появилось много возможностей для развития. И главное – они сами в этом заинтересованы, спрос есть», – резюмировал Бетин.

«Платформа «Россия – страна возможностей» сыграла большую роль в моей жизни, – признается заслуженный учитель Дагестана Аида Касумова. – Я считаю президентскую платформу своего рода социальным лифтом. Доказательством тому служит мой опыт, поскольку я стала советником министра образования и науки республики на общественных началах».

Аида Касумова – педагог английского языка. Она считает свою работу почетной миссией. «Я рассказываю детям, как реализовывать себя в нашей стране, показываю те возможности, которыми можно и нужно воспользоваться, а также на своем личном примере доказываю, что можно о себе заявить на всю страну. Мои дети проявляют себя в различных конкурсах и один из них – «Большая перемена», – рассказала собеседница.

По ее словам, новым вызовом современности стало сочетание профессий учителя и блогера. Также Касумова является победителем проекта «ТопБЛОГ» платформы «Россия – страна возможностей» (2022).

«Дети, например, полностью охвачены информационным пространством. Мы – такие же активные в соцсетях учителя – объединились, чтобы создавать просветительский контент для учеников, где демонстрируются здоровые ценности, задаются правильные цифровые тренды. Кроме того, на мой взгляд, наша деятельность повышает статус учительской профессии, что немаловажно в Год педагога и наставника», – отметила Касумова.

При этом она указала на то, как меняются дети: «Они более осознанные, более заряженные». «Они хотят делать то, что способствовало бы развитию школы, города», – добавила педагог. Также Касумова рассказала о проекте «Говорящие магниты», который ученики смогли реализовать при ее наставничестве.

«Нашей целью было объединить цифровые технологии и культуру Дербента. И мы создали линейку магнитов с изображениями наших достопримечательностей. На каждый магнит мы поместили QR-код, чтобы любой мог получить подробную информацию о достопримечательности. Дети сами создали видеоролики с рассказами об исторических местах Дербента», – поделилась собеседница. По ее словам, это прекрасный пример, как можно совместить «цифру» и при этом привить любовь к малой родине.

В среду под председательством президента РФ Владимира Путина прошло четвертое очное заседание Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Модератором выступил гендиректор платформы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Президент напомнил, что участниками программ платформы стали более 20 млн человек из всех регионов России и более чем 150 стран мира.

Среди присутствующих участников выступал бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман. В сентябре прошлого года он, отказавшись от «брони», добровольцем отправился в зону СВО. «Иногда есть слово «надо». Я считаю, что сейчас стране это надо», – сказал Штокман. Сейчас он занимает должность начальника психологической службы полка.

«Я надеюсь, что, получив и этот жизненный опыт, вы вернетесь и в мирную жизнь, продолжите свою карьеру. Здесь присутствует первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, он в зоне СВО часто бывает лично. Но я сейчас прошу его именно обращать внимание на таких людей, имея в виду перспективы их карьерного роста в интересах страны – и не только в Вооруженных силах, но и на гражданке», – так прокомментировал его слова Путин.

Также с речью выступил и. о. министра промышленности и торговли Херсонской области Иван Сафронов. Он предложил открыть в новом регионе флагманский проект РСВ – «Лидеры России» с кадровым подразделением. «Это позволило бы сформировать межотраслевые команды, которые бы ускорили процесс интеграции, упростили бы интеграцию новых регионов, а жителям региона – действительно почувствовать, что они живут в большой, единой и великой стране», – пояснил он. Эту инициативу поддержал глава государства.

Кроме того, модератор встречи сообщил, что на платформе есть проект, который называется «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», где участники решают реальные, зачастую очень непростые задачи с помощью искусственного интеллекта. «Задачи, которые ставят перед ними и органы государственной власти, и бизнес, и компании – крупные, некрупные», – пояснил Комиссаров.

Финалист этого конкурса Егор Сечинский предложил провести международный хакатон «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» совместно с конференцией AI Journey. «Это позволит объединить теоретиков и практиков на одной площадке и вовлечет большое количество специалистов в решении задач со всего мира», – сказал Сечинский.

«Искусственный интеллект помогает специалистам больше фокусироваться на глобальных целях и задачах, повышать качество нашей жизни, поэтому необходимо поддерживать развитие технологий и организовывать международные соревнования для разработчиков», – добавил он. Путин поддержал предложение.

22 мая 2023 года платформа отметила свой первый юбилей. В октябре 2017 года по поручению президента стартовал конкурс управленцев «Лидеры России», чуть позже была запущена олимпиада «Я – профессионал» и еще ряд проектов. Позднее в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов Сергей Кириенко презентовал концепцию платформы и линейку конкурсов. Кроме того, была запущена Программа развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

В марте следующего года в послании Федеральному Собранию глава государства отметил, что «для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей».

Платформа развивает свою работу по пяти направлениям: 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Эльбрус» и программа «Послы гостеприимства», образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж» – в Подмосковном Солнечногорске. Также в РСВ входят 87 Центров оценки и развития компетенций на базе вузов в 48 регионах по всей стране, а собственное кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве, в первую очередь в госорганы.