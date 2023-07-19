Путин: Участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» приняли граждане 150 стран

В Волгограде стартовал слет Всероссийского проекта «Хранители истории»

Первый слет Всероссийского проекта «Хранители истории» собрал в Волгограде ребят из регионов России и Белоруссии

В Волгограде стартовал первый слет Всероссийского проекта «Хранители истории» Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», участниками которого стали 800 ребят в возрасте от 14 до 17 лет из 77 регионов России и пять команд из Белоруссии.

Открытие слета, приуроченного к годовщине начала Сталинградской битвы, прошло на площади перед стадионом «Волгоград Арена». Торжественная церемония завершилась исполнением гимна России. Весь день на территории спортивного комплекса работали дискуссионные площадки, в рамках которых приглашенные гости смогли пообщаться с ребятами на разные темы и находили ответы на самые важные вопросы. Участникам слета рассказали, как важно уметь работать с историческими фактами и интересно о них рассказывать, какие давние традиции несения почетного караула перекликаются с современными реалиями этого ритуала. Кроме того, спикеры рассказали ребятам о том, как сохранять и восстанавливать объекты исторического и культурного наследия, а также поделились секретами о том, как создавать запоминающийся и неординарный медиаконтент из подручных инструментов.

Всероссийский проект «Хранители истории» является одним из флагманских проектов «Движение Первых» и реализуется в направлении «Патриотизм и историческая память». Уже сейчас он объединяет более 15 тыс. детей и подростков по всей стране, которые трепетно относятся к истории России, ради сохранения ее наследия, а также воспитания уважительного отношения к церемониалу несения почетного караула.

«Хранители истории – это больше чем всероссийский проект, это наш принципиальный ответ на глобальный вызов – не допустить пересмотра истории и попыток стереть из памяти ту роль, которую играла и играет Россия в развитии мировой цивилизации. Решение этой масштабной задачи – в простых делах участников «Движение Первых»: они изучают историю событий, ухаживают за памятниками, несут почетный караул и всегда помнят подвиг народа, победившего фашизм», – отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

Девчонки и мальчишки, которые получили уникальную возможность попасть на первый слет «Хранителей истории» в Волгограде, прокачали свои знания в различных направлениях проекта. Они познакомились с особенностями работы с историческими документами, технологиями сохранения памятников архитектуры, а также научились нести почетный караул. Объединившись в группы под руководством тренеров, участники соревновались в ораторском мастерстве, учились создавать патриотический медиаконтент и делились опытом друг с другом.

Гостями дискуссий стали заместитель председателя правления Движения Первых по проектной деятельности Екатерина Самсонова, депутат Госдумы Елена Цунаева, исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова, руководитель межрегионального молодежного общественного движения «Пост №1» Сергей Килин, руководитель гуманитарной миссии по восстановлению памятников в ДНР, руководитель направления студенческих сервисных отрядов, Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Ирина Зубарева, скульптор Василий Ануфриев, помощник директора Музея Победы Андрей Жариков, актриса, режиссер документального кино Екатерина Зорина, ветераны Президентского полка Александр Картавцев и Алексей Корчагин.

«Я благодарна «Движению Первых», что первый слет «Хранителей истории» проходит на героической сталинградской земле. Я хочу, чтобы ребята зарядились энергией, почувствовали дух этого города и тех, кто защищал его во времена Великой Отечественной войны. Я уверена, что участники слета понимают всю важность того, что они будут делать здесь и являются настоящими патриотами, которые не забудут о важных страницах истории страны», – сказала Елена Цунаева.

«Хранители истории» – это проект, который призван объединить не только девчонок и мальчишек, которым особенно ценна история Родины, но и их наставников. Так, в первом слете принимают участие свыше 80 педагогов и родителей ребят, которые делятся с ними ценным опытом, а также вместе разрабатывают воспитательные события и практики для развития первичных отделений «Движения Первых» в регионах. Наставничество является важным элементом проекта, ведь именно благодаря ему удается донести до подрастающего поколения необходимость сохранения исторической памяти и духа патриотизма.

Значимость первого слета Всероссийского проекта «Хранители истории» отмечают и в Белоруссии: из Минска, Бреста, Гродно и Могилева на мероприятие прибыли десятки настоящих патриотов. Ребята оценили масштабность важного события, встретились с экспертами на дискуссионных площадках и даже проявили себя в командных активностях.

«Движение Первых» дало мне возможность поучаствовать в первом слете «Хранителей истории». Когда в школе наш педагог спросил о том, кто хочет побывать на таком невероятном событии, я вызвался одним из первых. Мне важно, что здесь я могу научится многим новым вещам, встретиться с интересными спикерами, найти единомышленников, побывать на местах боевой славы такого великого города, как Волгоград. Но, самое главное, что я смог стать частью такого уникального проекта и теперь могу с гордостью сказать – я Первый», – сказал участник слета из Бреста Александр Сац.

Главные события слета состоятся 17 июля на территории комплекса «Россия – Моя история». Для ребят будет организована специальная программа по созданию интерактивных экскурсий. Юные участники слета побывают в музее Детского поста №1, а военнослужащие Роты почетного караула раскроют ребятам секреты подготовки и проведут мастер-класс.

Слет пройдет в двух самых знаковых местах Волгограда, в мемориальном комплексе «Лысая гора» и на территории Мамаева кургана.

В мемориальном комплексе «Лысая гора» состоится церемония возложения цветов, после которой ребята проведут на территории комплекса масштабный субботник. Кроме того, в мемориальном комплексе пройдет презентация аудиоэкскурсии, записанной участниками «Движения Первых», которую с помощью QR-кода смогут прослушать все гости памятного места. Специальным гостем станет депутат Госдумы Елена Цунаева. Она расскажет участникам проекта о событиях и важности этой высоты в битве за Сталинград.

В этот же день состоится торжественная церемония посвящения участников «Движения Первых» в «Хранители истории» и возложения цветов к монументу «Родина-мать». Для гостей и участников слета представят театральную постановку режиссера Андрея Цветкова-Толбина «Сталинград: город-Хранитель Истории», приуроченную к 81-й годовщине начала Сталинградской битвы. В постановке примут участие детские коллективы города, а живая игра оркестра под руководством дирижера Владимира Леера сопроводит уникальное театральное действие.

Вместе с артистами и детскими коллективами на сцене выступят популярная певица Зара, исполнительница народных песен Марина Девятова и оперная певица Анна Аглатова.

Прямая трансляция театральной постановки будет доступна в официальной группе «Движения Первых» в VK.

Напомним, старт Всероссийского проекта «Движения Первых» «Хранители истории» был дан 15 апреля 2023 года у Ржевского мемориала Советскому солдату, в присутствии свыше 500 участников «Движения Первых» из более чем 30 регионов России.

Стать «Хранителем истории» может каждый участник «Движения Первых» в возрасте от шести лет до 21 года, которому небезразлична история страны, который готов оберегать память, и самое главное, доказать это делом.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название «Движение Первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность движения направлена создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также на организацию досуга.

Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.