Кастюкевич: Волонтеры в Херсонской области помогают попавшим в пробку туристам

Депутат Кастюкевич: Волонтеры в Херсонской области раздали свыше 500 литров воды попавшим в пробку туристам

Волонтеры раздали уже свыше 500 литров воды и 400 упаковок детского питания тем, кто оказался в пробке по пути в Крым через сухопутный маршрут. В Херсонской области люди с пониманием относятся к сложившейся и выражают благодарность, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

«Наши волонтеры уже несколько дней раздают воду и детское питание людям, которые попали в пробку на выезде из Херсонской области в сторону Крыма. Сами заторы не постоянны и возникают интервально и преимущественно в районе контрольно-пропускного пункта «Чонгар», – сказал Игорь Касюкевич, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» в Херсонской области.

«Мы постоянно следим за ситуацией, опыт организации мобильных пунктов у нас большой. Сейчас важно оказать всю необходимую помощь путешествующим. Если потребуется, мы можем привезти генераторы и развернуть пункт питания. Но такой необходимости пока нет», – продолжает собеседник.

«Как только образуется пробка, мы начинаем раздавать питьевую воду и яблочное пюре. Роздано уже более 500 литров воды и около 400 пакетов детского питания. Это очень важно, поскольку многие едут с детьми в машинах», – подчеркивает парламентарий.

«Все дни в районе Чонгара работают 15 волонтеров. Они из разных регионов страны: Краснодар, Саратов, Челябинск, Москва. Помогают и местные ребята из Скадовска и Геническа. Все намерены работать столько, сколько потребуется», – указывает депутат.

«В целом, у туристов хороший настрой. Многие благодарят волонтеров за помощь, относятся к ситуации с пониманием. Некоторые, правда, жалуются на нехватку стоянок для отдыха, но это не слишком большая проблема. Есть и такие, кто делится позитивными впечатлениями и говорит, что такой маршрут позволил увидеть им новые регионы», – заключил Кастюкевич.

Ранее в сервисе «Яндекс.Карты» появилась возможность прокладывать автомобильный маршрут между Крымом и материковой частью России через новые регионы, сообщает оперативный штаб полуострова.

Сухопутный коридор в Крым через новые регионы России стал особенно востребован после атаки ВСУ на Крымский мост в ночь на вторник. Ранее в Министерстве транспорта России сообщили, что придорожная инфраструктура на сухопутном маршруте в Крым из Ростовской области через Таганрог, Мелитополь и Бердянск доступна для водителей на всем протяжении пути на полуостров.

Также для помощи гражданам была открыта круглосуточная горячая линия, сообщается в официальном Telegram-канале главы Росмолодежи Ксении Разуваевой. Указывается, что по номеру телефона 8-800-200-34-11 можно получить психологическую поддержку, справочную информацию для находящихся в Крыму, а также узнать детали навигации, места размещения, адреса авторемонта и пунктах медпомощи в новых регионах России.

Кроме того, власти Крыма и Херсонской области договорились об отмене паспортного контроля при выезде с полуострова через административную границу между регионами, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.