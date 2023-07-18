«Единая Россия» открыла штаб общественной поддержки в Луганске и начала в нем сбор предложений в народную программу. Это первый штаб общественной поддержки партии в новых регионах.

В обсуждении инициатив, которые войдут в региональный раздел народной программы «Единой России», и с которой кандидаты от партии пойдут на осенние выборы, могут принять участие все жители ЛНР, сообщается на сайте партии.

«Мы вместе будем вырабатывать тактику и стратегию решения возникающих вопросов, тактику развития нашего региона на территории России. Хотел бы, чтобы в обсуждении программы приняли участие все жители Республики, чтобы они внесли свои предложения – где-то построить дорогу, организовать ФАП, оказать иные виды помощи. Безусловно, площадка штаба общественной поддержки «Единой России» будет максимально эффективной для этой работы», – отметил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

В свою очередь, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин подчеркнул, что сбор предложений в программу пройдет очно и онлайн.

Сенатор от ЛНР, замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова отметила, что особое внимание при формировании регионального раздела народной программы «Единой России» нужно уделить социальной сфере.

Помимо этого, в народной программе «Единой России» нужно предусмотреть положения по развитию социальной сферы и здравоохранения, отметила замсекретаря Генсовета.

Одно из первых предложений в народную программу внес секретарь Калужского отделения «Единой России», губернатор Владислав Шапша. Калужская область шефствует над луганским Первомайском и в ближайшее время расширит поддержку еще на несколько городов Республики.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий, ответственный за работу с избирателями в ЛНР, уверен, что сбор инициатив в народную программу даст толчок развитию региона.

В заключение сенатор, герой России Александр Карелин выразил уверенность, что площадка штаба общественной поддержки позволит кандидатам от партии достичь взаимопонимания с жителями Луганщины и объединить усилия для развития региона.

Напомним, в апреле 2022 года «Единая Россия» перезагрузила работу штабов общественной поддержки, созданных годом ранее. Первый обновленный штаб открыли в Ижевске. В 2023 году штабы общественной поддержки «Единой России» появились уже в 27 регионах. В том числе, в Волгограде, Ульяновске, Иванове, Кемерове, Абакане, Новосибирске, Хабаровске, Рязани, Якутске, Нижнем Новгороде, Элисте, Белгороде, Архангельске, Красноярске, Иркутске, Воронеже, Тюмени (он стал первым в Уральском федеральном округе), Ханты-Мансийске, Ярославле, Екатеринбурге и Астрахани.