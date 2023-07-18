Минтранс: Поезда идут в Крым по расписанию

В РСТ рассказали об альтернативных путях в Крым в связи с ЧП на Крымском мосту

«Мы помним времена, когда Крым существовал только с паромной переправой. Если ситуация с мостом будет развиваться не так быстро, как требуется, то придется возвращаться», – рассказала газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, комментируя готовность крымских отельеров оказать безвозмездную помощь с жильем оставшимся на полуострове из-за ЧП туристам.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский после ЧП на Крымском мосту сообщил, что местные отельеры выразили готовность безвозмездно продлевать проживание туристов, которые вынуждены оставаться на полуострове. Также он подчеркнул, что запланировавшие поездку в Крым в ближайшее время туристы пока не аннулируют путевки.



«Действовать, скорее всего, будем аналогично той ситуации, которая, к сожалению, уже происходила. Другое дело, что сейчас пик сезона, туристов безусловно много, но не настолько, чтобы было заполнено все под 100%. Места для размещения есть, тем более, что все отельеры Крыма готовы содействовать», – говорит Санаева.

Эксперт подчеркивает, что в ближайшее время специалисты должны оценить состояние Крымского моста, а также дать оценку по его ремонту. Когда уже будут известны детали, то будут приниматься те или иные решения. В случае, если в ближайшее время мост нельзя будет открыть для проезда на наземном транспорте, варианты для въезда и выезда на полуостров все равно есть – по воде.

«Мы помним времена, когда Крым существовал только с паромной переправой. Если ситуация с мостом будет развиваться не так быстро, как требуется, то придется возвращаться к каким-то таким вещам. Все будет зависеть от технической возможности. если таковой технической возможности», – объясняет собеседница.

Она напоминает, что пункт морской переправы работает без остановок, в прежнем режиме. Более того, его активно используют автомобилисты в «пробочное время», когда при въезде на полуостров наблюдается повышенный трафик.

«Единственное, пока непонятно, потянет ли он все потоки. Но это покажет только время. Исходя из данной ситуации, возможно, кто-то откажется от поездки, возможно, кто-то перепланирует ее, выбрав в качестве места для отдыха Краснодарский край или берег Азовского моря, либо поедет в Ростовскую область», – заключила Санаева.

В ночь с воскресенья на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, а ее родители погибли. В Следственном комитете России возбудил дело о теракте в связи с атакой киевского режима на Крымский мост.