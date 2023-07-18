Минтранс: Поезда идут в Крым по расписанию

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18 июля, вторник | Последнее обновление — 13:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска продвинулись на 1,5 км на Купянском направлении
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Минтранс: Поезда идут в Крым по расписанию
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Все поезда в Крым следуют расписанию, сообщили в пресс-службе российского министерства транспорта.
Предпосылки для новых опозданий отсутствуют, подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС.
В ночь на понедельник киевский режим произвел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Путин пообещал ответ на теракт на Крымском мосту
Путин пообещал Украине ответ на теракт на Крымском мосту
Россия ответит на теракт на Крымском мосту, министерство обороны готовит необходимые предложения, заявил президент России Владимир Путин.
«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», – заявил Путин в завершение совещания по ситуации с Крымским мостом, передает ТАСС.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев несет ответственность за атаку морских беспилотников на Крымский мост.
Также Путин потребовал детально разобраться в случившемся на Крымском мосту.
Крым ночью пытались атаковать 28 дронами
Аксенов: Ночью на востоке Крыма силы ПВО сбили девять беспилотников, пострадавших нет
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Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
В результате попыток атаковать полуостров никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона.
Аксенов выразил российским военным благодарность за службу. «Отработали четко и слаженно», – отметил он, призвав местных жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.
По уточненным данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, уничтожены 17 беспилотников, которые пытались атаковать Крым. Еще 11 подавлены средствами РЭБ, говорится в сообщении. Там добавили, что в результате атаки украинских беспилотников жертв и разрушений на земле нет.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в последние сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.
Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста
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Опоры Крымского моста после террористической атаки находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту.
Как указал Хуснуллин, строители и проектировщики проводят полноценное обследование, работают водолазы. По его словам, по первым предварительным осмотрам водолазов, повреждений опор нет. «Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего. Опоры в нормальном состоянии», – добавил он, передает ТАСС.
Он уточнил, что движение по автомобильной части пока приостановлено. По итогам визуального осмотра пролетных опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению, а другой пролет со второй стороны по направлению в Керчь поврежден, но в целом находится на опоре, сказал вице-премьер.
Ранее Путин заявил, что ждет предложения по повышению безопасности Крымского моста.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Опубликованы снятые спутником США снимки после теракта на Крымском мосту
Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки с поврежденным Крымским мостом
Американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Керченского пролива, сделанные утром 17 июля.
В сообщении компании в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что снимки демонстрируют новые повреждения Крымского моста, передает РИА «Новости».
Ранее Maxar сообщала, что ее коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Блинкен после теракта на Крымском мосту высказался о методах Киева
Блинкен о теракте на Крымском мосту: Киев сам решает, как воевать
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник в Госдепе США и комментируя атаку на Крымский мост, заявил, что киевский режим волен сам решать, как он «защищает свою территорию».
«Украина должна решать, как она ведет эту войну в защиту своей территории, своего народа и своей свободы», – приводит его слова ТАСС.
Госсекретарь США добавил, что американская сторона следит за ситуацией на мосту через Керченский пролив.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Россия заявила о причастности спецслужб Британии к атаке на Крымский мост
Зампостпреда России при ООН Полянский: Многое в атаке на Крымский мост указывает на причастность спецслужб Британии
Слишком многое указывает на вовлеченность западных, в частности британских, спецслужб к организации и осуществлению теракта на Крымском мосту, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, напомнил, что в понедельник киевский режим осуществил очередной теракт в отношении Крымского моста. В результате погибли двое ни в чем не повинных мирных россиян, а их 14-летняя дочь была тяжело ранена, заявил Полянский.
При этом, указал дипломат, «западные спонсоры киевского режима» не высказали никаких осуждений этого акта терроризма, а в вовлеченности их спецслужб в произошедшее еще предстоит разобраться, передает ТАСС.
Кроме того, Полянский сообщил, что Россия запросила на 26 июля проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине. На заседании будет обсуждаться преследование украинскими властями последователей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Напомним, президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Хуснуллин: Железнодорожные опоры Крымского моста не пострадали
Вице-премьер России Хуснуллин: Опоры железнодорожной части Крымского моста не пострадали
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Опоры железнодорожной части Крымского моста не пострадали после террористической атаки, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Как указал Хуснуллин, водолазы заканчивают обследование опор. По его словам, предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают, а через два часа будет информация на совещании, где будет намечен план дальнейших действий, передает РИА «Новости».
Ранее он сообщил, что через несколько часов может быть принято решение о возобновлении движения.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина.
Названы меры по усилению защиты трассы между Крымом и Херсонской областью
Сальдо сообщил об увеличении количества средств ПВО на трассе между Крымом и Херсонской областью
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Количество средств противовоздушной обороны (ПВО) увеличат в Херсонской области для защиты трассы, ведущей в Крым, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.
Он пояснил, что такие меры будут приняты, чтобы обезопасить транспорт после ЧП с Крымским мостом, передает ТАСС.
«Трасса, которая проходит, она отремонтирована. Безопасность обеспечивается ВС РФ», – сказал Сальдо. Кроме того, он уточнил, что на административной границе двух регионов будут оборудованы места, где люди смогут отдохнуть.
Ранее в РСТ рассказали об альтернативных путях в Крым в связи с ЧП на Крымском мосту.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина.
Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили по одной полосе
Хуснуллин: Движение авто по Крымскому мосту восстановили по одной полосе в реверсивном режиме
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Движение для легкового автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
В своем Telegram-канале Хуснуллин сообщил, что мост подготовили к запуску в кратчайшие сроки, как и было доложено президенту России Владимиру Путину.
Хуснуллин рассказал, что результаты предварительной диагностики конструкций пролетных строений подтвердили возможность для запуска движения. Пролет дополнительно испытали, прежде чем открыть его для автомобилей, добавил он.
Кроме того, вице-премьер сообщил, что дорожное движение по мосту будет осуществляться по временной схеме. Кроме того, по временной схеме организовано искусственное освещение на поврежденных пролетах. В ходе ремонта планируется его полностью восстановить.
Хуснуллин выразил благодарность дорожным службам, строителям и всем, кто работает над обеспечением движения, и похвалил их за хорошую работу.
Пробка на Крымском мосту со стороны Кубани на момент открытия реверсивного движения составляет несколько десятков автомобилей, передает ТАСС.
Ранее Хуснуллин после совещания у президента Владимира Путина сообщил, что для работ по восстановлению Крымского моста планируется строительство временного моста протяженностью 250 метров.
Пушилин заявил о мерах для ускорения движения по альтернативному маршруту в Крым
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В Донецкой народной республике (ДНР) решили ввести меры для ускорения прохождения контрольно-пропускных пунктов, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин после беседы с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
«Вводится ряд мер, которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе. Поручил профильным ведомствам обеспечить наличие топлива на АЗС по пути следования и наличие сопутствующих товаров», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Въезжающим в ДНР пассажирам в роуминге придет СМС-сообщение, где будет указан сайт с информацией об услугах по пути следования.
«Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены», – заключил Пушилин.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что движущиеся по альтернативному маршруту в Крым автомашины планируется пропускать через пункты пропуска почти без проверки документов, чтобы не создавать пробок.
Путин: Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок
Президент России Владимир Путин заявил, что Киев несет ответственность за атаку морских беспилотников на Крымский мост.
«Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин потребовал детально разобраться в случившемся на Крымском мосту.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Песков: Совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире
Песков анонсировал вечернее совещание Путина по ЧП на Крымском мосту
Президент Владимир Путин в понедельник вечером проведет совещание по ситуации с Крымским мостом, встреча пройдет в открытом режиме и будет показана по телевидению, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ожидается, что на совещании выступит с докладом вице-премьер Марат Хуснуллин, который отправился на место ЧП, передает ТАСС.
Ранее Песков сообщил, что мероприятие может состояться около семи часов вечера.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина.
На Керченской переправе начали работу три парома общей вместительностью в 200 машин
На Керченской паромной переправе сейчас работают три парома вместимостью до 200 легковушек, сообщил представитель переправы.
Допуск к площадке для загрузки на паромы в порту «Крым» в Керчи для первых легковых машин заработал примерно в 14.00 мск, передает РИА «Новости».
По словам собеседника, сейчас на паромной переправе работают три парома суммарной вместимостью до 200 машин.
К 15.00 мск паромы с легковыми машинами пока не отправлялись, ведется досмотр и накопление машин для загрузки, уточнил он. Переправа для легковушек и грузовиков проводится бесплатно.
Ранее гендиректор «Крымских морских портов» Николай Зеленкевич заявил, что из Керчи в Тамань вышел первый после теракта на Крымском мосту паром «Лаврентий» с автомобилями.
В РСТ рассказали об альтернативных путях в Крым в связи с ЧП на Крымском мосту
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«Мы помним времена, когда Крым существовал только с паромной переправой. Если ситуация с мостом будет развиваться не так быстро, как требуется, то придется возвращаться», – рассказала газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, комментируя готовность крымских отельеров оказать безвозмездную помощь с жильем оставшимся на полуострове из-за ЧП туристам.
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский после ЧП на Крымском мосту сообщил, что местные отельеры выразили готовность безвозмездно продлевать проживание туристов, которые вынуждены оставаться на полуострове. Также он подчеркнул, что запланировавшие поездку в Крым в ближайшее время туристы пока не аннулируют путевки.
«Действовать, скорее всего, будем аналогично той ситуации, которая, к сожалению, уже происходила. Другое дело, что сейчас пик сезона, туристов безусловно много, но не настолько, чтобы было заполнено все под 100%. Места для размещения есть, тем более, что все отельеры Крыма готовы содействовать», – говорит Санаева.
Эксперт подчеркивает, что в ближайшее время специалисты должны оценить состояние Крымского моста, а также дать оценку по его ремонту. Когда уже будут известны детали, то будут приниматься те или иные решения. В случае, если в ближайшее время мост нельзя будет открыть для проезда на наземном транспорте, варианты для въезда и выезда на полуостров все равно есть – по воде.
«Мы помним времена, когда Крым существовал только с паромной переправой. Если ситуация с мостом будет развиваться не так быстро, как требуется, то придется возвращаться к каким-то таким вещам. Все будет зависеть от технической возможности. если таковой технической возможности», – объясняет собеседница.
Она напоминает, что пункт морской переправы работает без остановок, в прежнем режиме. Более того, его активно используют автомобилисты в «пробочное время», когда при въезде на полуостров наблюдается повышенный трафик.
«Единственное, пока непонятно, потянет ли он все потоки. Но это покажет только время. Исходя из данной ситуации, возможно, кто-то откажется от поездки, возможно, кто-то перепланирует ее, выбрав в качестве места для отдыха Краснодарский край или берег Азовского моря, либо поедет в Ростовскую область», – заключила Санаева.
В ночь с воскресенья на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, а ее родители погибли. В Следственном комитете России возбудил дело о теракте в связи с атакой киевского режима на Крымский мост.
Хуснуллин назвал срок восстановления автомобильного движения по Крымскому мосту
Хуснуллин: Автомобильное движение по Крымскому мосту планируют полностью запустить к 1 ноября
Полностью запустить автомобильное движение по Крымскому мосту планируется к 1 ноября 2023 года, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту.
Как указал Хуснуллин, предварительно планируется восстановить двухстороннее движение по одной стороне 15 сентября, а движение по второй стороне – к 1 ноября, передает ТАСС.
Ранее Хуснуллин заявил, что одно пролетное строение автодорожной части Крымского моста разрушено и не подлежит восстановлению, а другой пролет со второй стороны по направлению в Керчь поврежден, но в целом находится на опоре.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
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