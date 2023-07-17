В Мариуполе заявили о готовности к увеличению транспортного потока в Крым

Мэр Моргун: В Мариуполе готовы к увеличению транспортного потока в Крым

Мариуполь готов к увеличению транспортного потока на автомобильных дорогах в направлении Крыма, сообщил мэр города Олег Моргун.

По его словам, пока невозможно прогнозировать, как скажется возможное увеличение потока машин через Мариуполь, но город готов к этому, передает ДАН.

В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, однако конструкции пролетов находятся на своих опорах.

В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли. Утром в понедельник движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено.

Председатель госсовета республики Владимир Константинов заявил, что Крымский мост был поврежден в результате атаки со стороны Украины.