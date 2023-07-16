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Путин дал оценку ходу СВО и контрнаступлению ВСУ
Путин: Контрнаступление ВСУ успеха не имеет
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Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции (СВО) на Украине, подчеркнув, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) не приносит результата.
«Положительно», – ответил глава государства на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» о том, как он оценивает ход СВО. Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.
«Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, высотки там и так далее», – передает ТАСС слова президента.
«Все попытки противника прорвать нашу оборону, а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов – они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» – указал Путин.
Президент отказался публично говорить о дальнейших задачах российских военных. «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены», – пообещал он.
11 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с 4 июня российская ПВО сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона. Артиллерией уничтожено 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.
Шойгу отмечал, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины, по данным министра обороны, составили более 26 тыс. военных.
Британский вице-маршал Белл сказал, чем закончится конфликт на Украине
Британский вице-маршал Белл: Конфликт на Украине закончится мирным соглашением
Украинский конфликт завершится подписанием мирного соглашения, заявил вице-маршал авиации Британии Шон Белл в интервью Express.
Наиболее вероятным исходом конфликта является сохранение статуса-кво, что приведет к подписанию мирного договора и прекращению боевых действий, заявил Белл Express, передает РИА «Новости».
По его словам, Западу придется предоставить гарантии, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс.
Интеграция Украины в НАТО может привести только к эскалации конфликта, потому военный блок правильно сделал, что заблокировал киевскому режиму возможность вступления в альянс.
Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что пока преждевременно ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО.
Подозреваемый в покушении на Симоньян и Собчак раскрыл подробности на видео ФСБ
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ФСБ опубликовала видеозапись, на которой подозреваемый в подготовке убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак признается в преступлении.
В опубликованном ролике молодой человек представился как Михаил Балашов, он сообщил, что ему 18 лет, он проживает в Москве.
«Я создал неонацистскую группировку «Параграф-88», вовлек в нее несовершеннолетних друзей, после чего мы акционировали, совершая нападение на лиц неславянской внешности», – признался Балашов.
Он уточнил, что с ним связались украинские спецслужбы, им предложили поджигать релейные шкафы, а потом – заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.
Балашов заявил, что сам проводил разведку места жительства Симоньян, за это он получил денежное вознаграждение. После чего он списался с куратором, который должен был оставить автомат Калашникова и деньги.
На месте, где должна была пройти встреча, его поймали сотрудники ФСБ.
Между тем Басманный суд Москвы сообщил, что в субботу рассматривается вопрос об аресте подозреваемых в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, передает РИА «Новости»
В субботу ФСБ сообщила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ.
В Германии отметили изменения в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский снизил ожидания от контрнаступления, так как оно продвигается медленно, отметила программа Tagesschau, анализируя обращение главы Украины.
Ранее Зеленский заявил о необходимости быть благодарными за каждый «отвоеванный километр» и каждый маленький успех, передает РИА «Новости».
Немецкие СМИ отметили, что подобное высказывание указывает на сложности, с которыми столкнулись ВСУ.
Ранее сообщалось о потерях за две недели наступления 20% оружия, отправленного Киеву.
Комбат «Зима» сообщил, что с Угледарского направления исчезла иностранная техника
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Иностранная техника пропала с Угледарского направления, ВСУ использовали ее при попытке прорыва возле Новодонецкого и других поселков, заявил командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным «Зима».
Украинские военные начали «выдыхаться», первые полторы недели они использовали иностранную технику для продвижения, рассказал собеседник РИА «Новости».
ВСУ подъезжали на бронетехнике, высаживали десант и пытались устроить прорыв. После понесенных потерь они перешли к другой тактике – они проводят «мелкие уколы», и скопления техники сейчас не наблюдается, заявил «Зима».
На Угледарском направлении ситуация остается сложной, но ВСУ пытаются бить артиллерией по всей глубине обороны. Контрбатарейная борьба пресекает эти попытки, добавил он.
В последние несколько дней ВСУ пытаются прощупать слабые места в обороне, эти группы разведки пресекаются и уничтожаются, заключил он.
Ранее New York Times писала, что ВСУ потеряли порядка 20% вооружений на поле боя за первые две недели контрнаступления.
На Западе рассказали об уничтожающем западную технику российском оружии
Military Watch: Су-35 показал свою эффективность в ходе СВО
Российский Су-35 показывает эффективность в ходе конфликта на украинской территории, уничтожая воздушную технику украинских военных, указал американский журнал Military Watch.
Су-35 – это самый грозный истребитель ВКС России, указал Military Watch, передает РИА «Новости».
Эта машина в воздухе способна поражать цели на расстоянии в 400 км, она обладает большой живучестью и высокими летными качествами.
Су-35 использовался в Сирии и на Украине, на украинской территории истребитель неоднократно поражал различную украинскую воздушную технику, включая Ми-8, истребители Су-27 и МиГ-29, заключил журнал.
Ранее первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявлял, что выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд СВО.
Папа Римский откликнулся на обращение патриарха Кирилла об освобождении наместника Киево-Печерской лавры
Папа Римский Франциск откликнулся на обращение патриарха Кирилла об освобождении наместника Киево-Печерской лавры
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Папа Римский Франциск ответил согласием на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, сообщил поддерживающий общение с понтификом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
Франциск заявил, что знает об обращении патриарха и займется вопросом освобождения митрополита, сказал Севастьянов РИА «Новости».
Он отметил, что не знает, как понтифик будет освобождать митрополита. Вероятно, он может сделать официальное заявление, написать письмо или вмешаться по дипломатическим каналам.
Также папа Римский высказался против арестов по политическим мотивам на Украине, указал Севастьянов. Понтифик полагает, что такие аресты недопустимы, тем более аресты лидеров религиозных общин.
В субботу патриарх Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и папу Римского защитить наместника Киево-Печерской лавры, арестованного накануне на Украине.
Defense News: F-16 могут усугубить положение ВСУ
Утверждение главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного о том, что истребители F-16 США якобы помогут ВСУ в наступлении, не соответствует действительности, полагают военные эксперты Максимилиан Бремер и Келли Грико.
F-16 – это передовые многоцелевые истребители, но небольшое их число не сможет обеспечить превосходства Украины в воздухе, указали Бремер и Грико в материале для Defense News, передает РИА «Новости».
Также небольшое число этих самолетов не поможет прорвать сильно укрепленные оборонительные рубежи России, подчеркнули они.
Эксперты указали, что поставка самолетов может лишь ухудшить положение украинских военных, так как российские ПВО имеют гораздо больший радиус поражения, чем ракеты HARM у F-16.
Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские военные уничтожат каждый переданный ВСУ F-16.
Рогов раскрыл состав наемников на Запорожском направлении
Рогов заявил о преобладании польских наемников на Запорожском направлении
В рядах украинских войск в Запорожской области преобладают польские наемные боевики, заявил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На Запорожском направлении больше всего наемников из Польши, также присутствуют чеченоязычные боевики, представители террористов, которые «в свое время качали тему Ичкерии», заявил Рогов в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».
Он отметил, что в рядах украинских военных есть наемники из Грузии, которые являются сторонниками бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.
До этого Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ вынуждены отправлять на диверсии на Запорожском направлении иностранных наемников.
Командир танковой роты назвал основную проблему западной бронетехники
Командир танковой роты Курбанов назвал основную проблему западной бронетехники
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Британские и американские бронеавтомобили, поставляемые ВСУ, обладают огромным количеством электрооборудования, это их главный недостаток, заявил герой России и командир танковой роты морской пехоты Тихоокеанского флота Руслан Курбанов.
У британских и американских бронеавтомобилей очень много электрооборудования на борту, у британцев есть и еще один дополнительный минус – пневмоподвеска, сказал Курбанов в интервью «Известиям».
Электроника и пневмосистемы машин делают их уязвимыми на поле боя, сбой какой-либо системы обездвиживает автомобиль, делая его легкой мишенью.
Одна из машин Mastiff PPV досталась российским военным почти в идеальном состоянии, у него лишь пробиты два колеса. В ней также есть методичка по эксплуатации систем связи и навигации, что упростит изучение западной техники.
Британская и американская техника «серьезно уступает даже нашим советским образцам», продолжил Курбанов. Единственный плюс – это живучесть экипажа, живучесть десанта. Кабины машин сделаны в виде отдельной бронекапсулы.
МИД назвал мотив покушения на Симоньян и Собчак
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Киевский режим пытался организовать террористическое нападение на российских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.
Террористическая атака предпринималась под «тщательной опекой» западных кураторов, поводом для покушения стала профессиональная деятельность Симоньян и Собчак, указала Захарова. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале МИД.
Дипломат указала, что главред RT регулярно получает угрозы, и покушение украинских спецслужб на нее предотвращается не в первый раз.
Покушение в очередной раз демонстрирует «террористическую сущность» режима президента Украины Владимира Зеленского, ответственного за серию терактов.
Захарова напомнила, что в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин.
«Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом», – заключила дипломат.
В субботу ФСБ сообщила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ. Один из подозреваемых раскрыл детали подготовки покушения.
Экс-разведчик США заявил о единственном пути разрешения конфликта НАТО с Россией
Бывший американский разведчик Риттер заявил, что у НАТО остался только военный путь разрешения конфликта с Россией
Североатлантическому альянсу осталось лишь военное разрешение конфликта с Россией, так как она смогла обойти экономическое давление Запада, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Российская экономика процветает, она «мощнее, чем когда-либо в истории», заявил Риттер YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show, передает РИА «Новости».
Москве удалось преодолеть все санкции, и это значит, что остается только военный вариант, но НАТО не готово к этому, указал экс-разведчик.
Россия смогла истощить ОПК западных стран, и те поняли, что ситуация им не благоволит. Но Вашингтон не может признать правду, и потому продолжает поставки вооружений киевскому режиму, считает Риттер.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что киевский режим падет даже в случае военного вмешательства стран Запада.
Российские войска отразили атаку беспилотников на Севастополь
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отражении массированной и продолжительной атаки беспилотников на Севастополь
Российские силы ПВО, РЭБ и Черноморский флот отразили массированную и продолжительную атаку беспилотников, повреждений в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что два беспилотника были сбиты, еще пять – подавлены силами РЭБ, еще два надводных беспилотника «уничтожены на внешнем рейде». Глава города подчеркнул, что российские военные «уверенно и спокойно отразили атаку», беспилотникам не удалось повредить объекты ни в городе, ни в акватории. По словам Развожаева, «сейчас в городе тихо и все спокойно».
Напомним, Развожаев сообщал об атаке беспилотников на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также у Севастопольской бухты и Балаклавы. Севастополь уже не раз подвергался атакам украинских БПЛА.
Путин заявил президенту ЮАР, что препятствия по зерновой сделке не устранены
Российский лидер Владимир Путин заявил президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что препятствия по зерновой сделке не устранены
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Президент России Владимир Путин сообщил президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений все еще не выполнены.
На сайте Кремля указано, что остались невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия – ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.
Также глава государства напомнил, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, так и не реализована.
При этом лидеры стран подтвердили взаимный настрой на укрепление сотрудничества в различных областях.
Кроме того, Путин и Рамапоса обсудили африканскую мирную инициативу по Украине. По двусторонней и международной повестке дня президенты решили провести отдельную встречу на предстоящем саммите в Петербурге.
Отмечается также, что Рамапоса проинформировал Путина о подготовке к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге.
Российский боец «Тапок» хитростью смог захватить в плен трех украинских военных
Боец ВС России «Тапок» с помощью хитрости смог захватить в плен трех украинских военных
Российский гранатометчик с позывным «Тапок» смог захватить в плен трех украинских бойцов в ходе штурма опорного пункта под городом Кременная: он притворился сослуживцем украинцев, сообщил командир отряда «Тапка» с позывным «Рубеж».
В одну из ночей группа предприняла штурм опорного пункта у Кременной, «Тапок» подносил боекомплект товарищам и проскочил уже занятый опорник и зашел в опорник с бойцами ВСУ, рассказал собеседник ТАСС.
«Тапок» принялся разговаривать с украинцами на их языке, предупредив, что «нужно бежать, сейчас будет штурм». Они послушались и вышли с опорника, после чего он скомандовал им лечь и отбросить оружие.
Всего российский боец взял в плен трех украинских военнослужащих, за что его наградили орденом Мужества.
Также «Рубеж» рассказывал, что трое бойцов ВС России смогли захватить под городом Кременная штурмом опорный пункт, в котором находились 10 украинских бойцов.
Маск назвал результат передачи Украине американских вооружений
Маск заявил, что передача Киеву большего количества вооружений не изменит исход конфликта на Украине
Передача большего количества вооружений Украине изменит лишь число погибших в ходе конфликта, но не его исход, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Маск заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что желает «наилучшего исхода для людей». Он подчеркнул, что у российских войск как минимум «в четыре раза больше артиллерии и в 10 раз – боеприпасов», передает ТАСС.
Он отметил, что у США «закончились нормальные боеприпасы» для вооруженных сил Украины, поэтому Вашингтон «посылает им кассетные бомбы в отчаянии, унижая самих себя без изменения исхода». Маск поблагодарил американских конгрессменов, которые голосовали за запрет таких поставок и пытались помешать «обесцениванию Америки», передает РИА «Новости».
Напомним, Маск назвал лицемерием отправку США кассетных боеприпасов Украине, указав, что Соединенные Штаты сами осуждали тех, кто использует кассетные боеприпасы, и при этом отправляют их киевскому режиму.