Представитель группировки российских войск «Центр» Савчук сообщил о 40 вылетах авиации для ударов по ВСУ

Авиация группировки российских войск «Центр» в ходе более чем 40 вылетов нанесла удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Савчук сообщил, что в результате контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили гаубицу Д-30 и два минометных расчета ВСУ. Кроме того, в районе Серебрянского лесничества отражены четыре попытки атаки, предпринятых украинскими войсками. В результате авиаудара и работы минометных батарей украинские силы потеряли танк, две БМП и броневик. Кроме того, ВСУ «понесли существенные потери в живой силе». На Краснолиманском направлении тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» накрыли огнем два опорных пункта ВСУ и пять районов скопления украинских военных, передает РИА «Новости».

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении отражены атаки ВСУ в направлении Макаровки, Старомайорского и Урожайного. ВСУ потеряли боевые бронированные машины и автомобильную технику. Кроме того, уничтожена группа пехоты ВСУ, передает ТАСС.

Артиллерия уничтожила силы ВСУ у Новодонецкого, а также украинскую разведгруппу, пытавшуюся продвинуться в направлении Старомайорского, и минометный расчет в Новомайорском. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ в Пречистовке. Нанесены авиаудары по местам скопления националистов в Макаровке, Новодонецком и Урожайном.

На Запорожском направлении уничтожены одна разведгруппа ВСУ, а также боевые бронированные машины и скопления боевиков в районе Приютного. Также ликвидирована разведгруппа ВСУ в районе Лобкового. Уничтожена буксируемая гаубица у Чаривного. ТОС «Солнцепек» нанесла удар по украинским войскам севернее Работино.

Российский военнослужащий рассказал, как экипаж самоходной установки 2С19 «Мста-С» Западной группировки войск уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты противника, производившую инженерные работы на передовых позициях в ЛНР. Разведчик сообщил, что расход по цели составил три осколочно-фугасных снаряда калибра 152-мм.

Напомним, пленный боец ВСУ заявил, что украинских военнослужащих, мобилизованных в последнее время, «бросают на мясо». По его словам, от его взвода осталось два человека, остальные же списываются по здоровью, цепляясь за любую возможность, чтобы покинуть линию фронта.