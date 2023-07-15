Военнопленный ВСУ заявил, что украинских бойцов «бросают на мясо»

Украинских военнослужащих, мобилизованных в последнее время, «бросают на мясо», заявил пленный украинский военный, интервью с ним опубликовало Минобороны России.

Руководство ВСУ «бросает бойцов на мясо», заявил военнопленный в ролике, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, от его взвода осталось два человека, остальные же списываются по здоровью, цепляясь за любую возможность, чтобы покинуть линию фронта.

Пленный пояснил, что его мобилизовали прямо с улицы, когда он шел с супругой. Изначально его готовили для службы в ПВО, но затем отправили на передовую в пехоту.

Он призвал сослуживцев не отправляться на фронт, чтобы не погибнуть.

До этого украинские военнопленные, прошедшие обучение в Латвии и Словении, заявляли, что в ходе тренингов им внушали ненависть к русскому народу.