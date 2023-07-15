Нетаньяху на видео из больницы сообщил об улучшении состояния

Нетаньяху записал видео из больницы, где сообщил об улучшении своего состояния

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что чувствует себя хорошо после того, как почувствовал недомогание из-за обезвоживания.

Политик записал видеообращение, в котором заявил, что сейчас чувствует себя «очень хорошо», передает ТАСС со ссылкой на радио Kan.

Отмечается, что Нетаньяху записал ролик из медицинского центра Шиба госпиталя Тель ха-Шомер.

Премьер пояснил, что провел какое-то время на солнце без воды у озера Кинерет, и это стало причиной обезвоживания.

Напомним, Нетаньяху попал в больницу после того, как почувствовал себя плохо.