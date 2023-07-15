Премьер-министр Израиля обратился за медицинской помощью из-за плохого самочувствия

Политолог: Зеленский и Кулеба не осознают последствий скандала с Британией

Политолог Скачко: Кулебе грозит роль «козла отпущения» из-за слов про Британию и Amazon

Украина начинает кусать руку Запада, дающего ей оружие. Украинская власть живет в уверенности, что им все должны. Это типичное поведение тех, кто привык жить на подачках, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет возражать, если Британия станет аналогом Amazon. Тем самым он продолжил перепалку Владимира Зеленского с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом.

«В понимании украинской власти, для получения оружия все средства хороши. Это называется «головокружение от успехов», ведь они уже начинают покусывать руку дающего. Обычно такое наблюдается у глупых и при этом самоуверенных людей, привыкших жить на подачках», – сказал киевский политолог Владимир Скачко.

«В офисе Зеленского безоговорочно уверены в том, что все вокруг должны поставлять Украине оружие, продукты, выделять финансы и так далее. Иногда у них случайно вырывается наружу истинное отношение к этой помощи», – отметил он.

«Что касается главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, то он просто пытается не отставать от своего начальника – Владимира Зеленского. Однако из него могут легко сделать «козла отпущения», если вдруг западные партнеры потребуют кого-то наказать», – акцентировал собеседник.

«Отмечу, что посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко назвал неразумным хамское поведение Зеленского по отношению к британскому министру обороны Бену Уоллесу. Теперь интересно пронаблюдать, как украинский президент отреагирует, уволит ли своего подчиненного. Но мне кажется, они в этой ситуации вообще ничего не поняли», – считает Скачко.

«Судьба же самого Зеленского будет зависеть от того, как решат западные партнеры – есть ли ему замена, нужен ли он им в этой роли. Впрочем, его могут оставить просто по принципу «на безрыбье и рак рыба», – отметил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет возражать, если Британия станет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву, передает ТАСС. Кулеба добавил, что не чувствует недовольства каких-либо стран по поводу недостатка благодарности со стороны Киева. Он отметил, что Великобритания продолжает оказывать поддержку Киеву.

Так дипломат прокомментировал слова британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Киев не должен считать Лондон аналогом Amazon, который должен поставлять все то вооружение, которое запрашивает украинская сторона.

Напомним, Уоллес был возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники, пишет The Guardian. В ответ на просьбу прокомментировать недовольство Зеленского итогами саммита НАТО глава военного ведомства отметил, что президенту стоило бы почаще выражать признательность западным странам за оказанную помощь.

После этого Зеленский выложил в Сеть видеоролик, в котором обратился к лидерам стран НАТО. В восьмиминутной записи лидер Украины, видимо, решил вспомнить будни юмориста: он в язвительной и саркастичной манере 47 раз сказал спасибо на украинском языке.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, каковы истинные причины этой перепалки и к каким последствиям она может привести как самого Зеленского, так и страны НАТО.