Опорный пункт с десятью бойцами ВСУ взяли штурмом трое российских военных

Под городом Кременная в ДНР трое российских военнослужащих взяли штурмом опорный пунк , в котором находились десять украинских бойцов, сообщил командир штурмового отряда с позывным «Рубеж».

Группа пошла на штурм ротного опорного пункта, она успешно прошла на 1,2 км вглубь позиций противника, никто не погиб, ранение получил лишь один боец, сообщил собеседник ТАСС.

Боец с позывным «Дантист» решил пойти на штурм следующего опорного пункта, до него было порядка 200 метров. Украинские военные «показывали всякие неприличные жесты», что разозлило «Дантиста».

Он произвел выстрелы с гранатомета и с двумя другими бойцами пошел отбивать опорный пункт. Оказалось, что в нем сидели десять украинских военных, но пункт удалось взять, указал «Рубеж».

По словам собеседника, в подразделении есть как мобилизованные, так и контрактники. Они проводят штурмы там, где передовые подразделения не могут справиться с задачей.

Последней задачей было взятие взводного опорного пункта на стыке между двумя бригадами ВСУ, он находился на высоте, и российским военным пришлось подниматься снизу вверх.

Там же пролегали минные поля и инженерные заграждения, а лес был полностью уничтожен артиллерией, и многие участки местности были пристреляны. Предстояло пройти около 500 метров по открытой местности.

«Переползали, перебежками двигались. Пробовали утром на технике, не получилось из-за минных полей, а потом уже мелкими группами подошли под огнем артиллерии и стрелковым огнем», – заключил Рубеж.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что на Артемовском направлении восемь солдат украинских вооруженных сил (ВСУ) попали в плен к бойцам подразделения спецназа «Ахмат».