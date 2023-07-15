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Харрис оговорилась и призвала сократить человечество
Вице-президент США Харрис оговорилась и вместо загрязнений призвала сократить человечество
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Вице-президент США Камала Харрис в ходе конференции по борьбе с изменением климата допустила оговорку и призвала «уменьшить численность населения».
«Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду», – приводит ее слова РИА «Новости».
При этом текст речи вице-президента, опубликованный на сайте Белого дома, исправили. Вместо «населения» (population) Харрис, по всей видимости, хотела сказать «загрязнение» (pollution).
В июле прошлого года Харрис выступила с другим странным заявлением. В Соединенных Штатах, сообщила вице-президент, ежедневно происходят «случаи беременности женщин», что, по ее мнению, является «серьезной проблемой» для страны.
Байден объявил о плохих новостях для Зеленского
Байден заявил Зеленскому, что Украина никуда не денется от США
Украинская сторона «никуда не денется» от американской, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе.
«Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами», – обратился в шутку Байден к Зеленскому, передает ТАСС.
До начала встречи с Байденом украинский президент в Twitter (заблокирован в РФ) заявил, что на переговорах планируется обсудить безопасность Украины и все, что ее усилит.
Ранее сообщалось, что страны «Группы семи» (G7) начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, говорится в декларации семи государств об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Трамп назвал подталкивающие США к третьей мировой войне причины
Экс-президент Трамп рассказал, что подталкивает США к третьей мировой войне
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден своим решением задействовать для поддержки восточного фланга НАТО военные резервы США подталкивает страну к войне.
Трамп подчеркнул, что при этом сам Байден даже не может подняться по ступенькам на борт Air Force One, не споткнувшись, передает РИА «Новости».
По мнению Трампа, последнее, что должна делать администрация Байдена, – подталкивать страну к войне. Он уточнил, что, способствуя эскалации конфликта на Украине, Белый дом фактически вовлекает вооруженные силы США в войну.
Ранее сообщалось, что Байден уполномочил военных призвать до трех тысяч резервистов для поддержки операций в Европе.
Байден поручил подготовить три тысячи резервистов для развертывания в Европе
Президент США Байден поручил усилить американское присутствие в Европе
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Президент США Джо Байден уполномочил военных призвать до трех тысяч резервистов для поддержки операций в Европе, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного генерала.
Пока до конца не ясно, намерен ли глава Пентагона Ллойд Остин на самом деле развернуть три тысячи резервистов в европейских странах в ближайшее время. Однако, пишет Politico, этот шаг демонстрирует, что учебная миссия вооруженных сил США в Европе, а также развертывание нескольких новых бригад после начала спецоперации на Украине привели к сокращению численности личного состава.
Пресс-служба Белого дома подтвердила сообщения СМИ, сообщив, что Байден подписал исполнительный указ о привлечении до 3 тыс. резервистов к участию в операции Atlantic Resolve в зоне оперативной ответственности Европейского командования ВС США. По мнению американского президента, такие меры усилят регулярные части Вооруженных сил США для эффективного выполнения операции Atlantic Resolve в зоне ответственности европейского командования и вблизи нее, передает ТАСС.
Как отметил представитель европейского командования США капитан Билл Спикс, хотя этот шаг даст европейскому командованию ВС США «большую гибкость» для защиты континента, он не изменит фактическую численность сил в Европе.
Операция Atlantic Resolve проводится США с 2014 года для усиления восточного фланга НАТО и наращивания американского военного присутствия в Европе.
Байден встретился с Тихановской в Вильнюсе
Байден перед вылетом из Вильнюса провел встречу с Тихановской
Глава американского государства Джо Байден перед тем, как вылететь в Финляндию, провел в Вильнюсе встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщили в Белом доме.
Байден заверил Тихановскую в приверженности США защите прав человека, в том числе «проведению свободных и честных выборов в Белоруссии», передает ТАСС.
Байден прибыл в Финляндию для участия в саммите Северных стран, который состоится в четверг. Это первый в истории Финляндии визит президента США, не связанный с переговорами с лидерами России или СССР, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем. Тихановской она также рекомендовала «приготовиться».
Суд в Минске приговорил заочно лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 и 18 годам лишения свободы в связи с заговором с целью захвата госвласти неконституционным путем.
Байден заявил о понимании Зеленским второстепенности вопроса о членстве в НАТО
Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения ее конфликта с Россией
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Украина не станет членом НАТО, пока не завершится вооруженный конфликт, заявил глава американского государства Джо Байден.
«Зеленский понимает одну вещь: неважно, в НАТО он сейчас или нет, пока есть обязательства (членов альянса перед Киевом)», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Байден утверждает, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским «прошли очень хорошо», были достигнуты все поставленные цели. Отвечая на вопрос о том, какое послание передал саммит НАТО миру, президент США заявил: «Мы вместе», – передает ТАСС.
По словам Байдена, военные, участвовавшие в саммите НАТО, «все еще оптимистично настроены», но «знают», что украинское контрнаступление – «это трудная задача». На вопрос о том, удастся ли решить «вопрос с Крымом», Байден ответил: «17 других вопросов также должны быть в полной мере решены. Крым важен, но есть еще много других дел». Он указал, что Украина испытывает нехватку артиллерийских снарядов.
Напомним, Зеленский усомнился в долгосрочной поддержке Украины. Он согласился, что Украина сейчас не может присоединиться к НАТО. При этом ранее он выражал недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс.
Байден пообещал продать F-16 Турции
Байден выразил уверенность в успехе продажи истребителей F-16 Турции
Соединенные Штаты преуспеют в продаже Турции истребителей F-16, заявил глава Белого дома Джозеф Байден после саммита НАТО в Вильнюсе.
Байден выразил уверенность в том, что США смогут продать F-16 Турции и успешно закрыть сделку, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американский президент поддерживает идею о поставках F-16 Турции. Анкара запросила у Вашингтона 40 таких истребителей.
Байден споткнулся на трапе перед вылетом из Хельсинки
Американский президент Байден споткнулся на трапе перед вылетом из Хельсинки
Президент Соединенных Штатов Джо Байден споткнулся во время подъема по трапу перед вылетом в США из аэропорта в Хельсинки, сообщает пресс-пул Белого дома.
Уточняется, что примерно на половине пути он «совсем немного споткнулся», но продолжил подниматься, после подъема Байден обернулся, чтобы помахать сотрудникам, стоявшим на взлетной полосе, передает ТАСС.
Позднее видео произошедшего опубликовала газета New York Post, на кадрах видео в Telegram-канале «Пул N3» видно, что Байден споткнулся, после чего ускорил шаг, чтобы добраться до входа в самолет.
Напомним, «паркинсоники нередко падают и спотыкаются». Примером человека с таким заболеванием служит глава американского государства Джо Байден, который заваливается везде и имеет все признаки паркинсонизма, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, рассуждая о частых причинах падения пожилых людей.
Кеннеди заявил о подготовке Байдена к наземной войне с Россией
Кеннеди-младший: Байден, мобилизуя резервистов, готовится к наземной войне с Россией
Американский президент Джо Байден, принявший решение о мобилизации резервистов, ведет подготовку к наземной войне с Россией, заявил претендент на пост президента США Роберт Кеннеди-младший.
Кеннеди-младший на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что «сотни тысяч молодых украинцев уже погибли» из-за того, что американские элиты, желая «воплотить собственные геополитические фантазии», довели их страну до вооруженного конфликта.
Теперь, отказываясь признавать поражение, Байден готовится пожертвовать также американскими жизнями, подчеркнул кандидат в президенты США, передает ТАСС.
Ранее в пятницу стало известно, что Байден уполномочил военных призвать до 3 тыс. резервистов для «поддержки операций» в Европе.
Байден запутался в количестве стран – членов НАТО
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе выступления после саммита в Вильнюсе не смог назвать точное количество стран – членов Североатлантического альянса.
«Скоро НАТО станет тридцать вторым. Будет тридцать три свободных. Три, два свободных члена, защищающих вместе наших людей и территории», – цитирует Байдена РИА «Новости».
В апреле Финляндия присоединилась к НАТО, став 31-м членом альянса. Заявку Швеции пока не одобрили Венгрия и Турция. Украина также не получила приглашения в альянс.
До этого Байден в шутку сообщил «плохие новости» для украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что Украина «никуда не денется» от США.
Байден пошутил о сроках приема Украины в НАТО
Президент США Байден заявил о возможности принять Украину в НАТО через 1 час 20 минут после окончания боевых действий
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ответ на вопрос о том, сколько времени потребуется Западу на то, чтобы принять Украину в НАТО после окончания боевых действий, заявил, что это произойдет через 1 час 20 минут, передает пресс-пул Белого дома.
После двусторонней встречи, состоявшейся в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский выступили перед репортерами. При этом Байден не дал Зеленскому ответить на вопрос о том, как скоро Украина планирует оказаться в НАТО после окончания боевых действий, заявив вместо этого в шутливой форме, что это произойдет через 1 час 20 минут. Глава Белого дома также посетовал на то, что журналисты задают содержательные вопросы, передает ТАСС.
Ранее в среду Зеленский признал, что Украина не может присоединиться к НАТО, пока продолжается конфликт.
Байден решил изучить возможность передачи ракет большой дальности Киеву
Президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит возможность одобрения передачи ракет большой дальности Украине, сообщил пресс-пул Белого дома.
В сообщении говорится, что Байдена «проинформировали о ходе украинского контрнаступления, но он не может разглашать детали». Об обещании изучить возможность передачи ракет большой дальности Киеву президент США заявил, отвечая на вопросы журналистов в международном аэропорту Вильнюса, готовясь отправиться в Хельсинки из столицы Литвы, где он участвовал в саммите НАТО и ряде двусторонних встреч, передает ТАСС.
Напомним, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки Украине тактических баллистических ракет ATACMS, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Володин предложил Байдену лечение в России
Володин назвал правильным предложить Байдену лечение в России
Президент США Джо Байден «глубоко больной и несчастный» человек, в его стране нет врачей, способных помочь ему, поэтому будет правильно предложить ему медицинскую помощь в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению спикера Госдумы, в институте имени Сербского есть специалисты, способные помочь Байдену. Также он добавил, что США все больше создают напряженность в мире, и всем специалистам следует оказать помощь Байдену, передает РИА «Новости».
«Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит. Поэтому надо этим заняться. Он мучается, и мучается огромное количество людей. Помогите ему лучше», – сказал Володин.
Напомним, паркинсоники нередко падают и спотыкаются. Примером человека с таким заболеванием служит глава американского государства Джо Байден, который заваливается везде и имеет все признаки паркинсонизма, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, рассуждая о частых причинах падения пожилых людей.
Байден попытался укусить ребенка в Финляндии
Fox News: Джо Байден попытался укусить ребенка на встрече перед отъездом из Финляндии
Президент США Джо Байден перед отъездом из Финляндии попытался укусить за плечо маленькую девочку, напугав ребенка, сообщают американские СМИ.
Инцидент произошел в четверг, когда Байден готовился к вылету из Хельсинки. Перед посадкой на самолет глава Белого дома приветствовал сотрудников посольства и их родных, сообщает телеканал Fox News.
На кадрах, опубликованных каналом, видно, как 80-летний президент США наклоняется к девочке, которая сидит на руках у матери, и пытается укусить ее за плечо. В сюжете говорится, что девочка выглядит испуганной. Когда Байден пытался поцеловать ее, она повернула голову, передает РИА «Новости».
Американские журналисты также обратили внимание, что девочка извивается на руках у матери, чтобы избежать контакта с президентом США.
Накануне сообщалось, что Байден споткнулся во время подъема по трапу перед вылетом в США из аэропорта в Хельсинки.
Эрдоган заявил о поддержке Байденом сделки по истребителям F-16
Президент Турции Эрдоган: Администрация Байдена демонстрирует протурецкую позицию по сделке с истребителями F-16
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что администрация президента США Джо Байдена демонстрирует протурецкую позицию по сделке с истребителями F-16.
Эрдоган после саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Турция и США прежде всего являются союзниками по НАТО, двумя важными странами, которых связывает стратегическое партнерство, передает РИА «Новости».
Он отметил, что встреча с Байденом была очень продуктивной и продлилась около 1 часа 15 минут. Эрдоган также выступил с утверждением, что Байден и его администрация якобы демонстрируют протурецкую позицию по сделке с истребителями F-16. По словам Эрдогана, Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен заверили лидера Турции в своей последовательности в этом вопросе.
Тем временем источник телеканала TRT в Минобороны Турции сообщил, что ведомство ожидает позитивного результата переговоров с США о продаже и модернизации американских истребителей F-16, а также конкретных шагов в этом направлении, передает ТАСС.
Источник также отметил, что «процесс идет», не уточнив, о чем конкретно идет речь.
В военном ведомстве Турции также отметили, что продолжается работа с Британией в сфере оборонной промышленности. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что следят за результатами дискуссий, проведенных на саммите НАТО в Вильнюсе, о снятии экспортных ограничений, в частности, на поставки Канадой продукции для производства вооружений.
Источник телеканала в Минобороны Турции назвал практику введения экспортных ограничений союзниками Анкары неуместным и неприемлемым, подчеркнув, что это негативно сказывается на силе и эффективности НАТО. Он пообещал, что в ведомстве будут следить за исполнением решений, принятых на саммите в Вильнюсе.
Накануне Байден пообещал продать Турции истребители F-16.
Байден предложил Эрдогану создать прямой канал связи
Президент США Байден на встрече с турецким лидером Эрдоганом в Вильнюсе предложил создать прямой канал связи
Президент США Джо Байден на встрече с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в Вильнюсе предложил создать прямой канал связи, сообщило издание Sabah.
Турецкое издание назвало предложение американского лидера важным итогом переговоров двух президентов. Как утверждается в статье, Байден в ходе беседы с Эрдоганом отметил, что возможность такого моментального контакта может быть полезна, поскольку не исключается необходимость срочно связаться на уровне лидеров ввиду стремительности развития мировых событий, передает ТАСС.
В то же время издание напоминает, что еще будучи кандидатом в президенты США от Демократической партии Байден говорил о сотрудничестве с оппозицией в Турции, «чтобы путем выборов отстранить Эрдогана от власти». Однако сейчас лидер США, как говорится в материале, «чувствует необходимость напомнить турецкому президенту о своей дружбе».
Во вторник Эрдоган на встрече с Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе объявил о новом этапе отношений между Турцией и США, а также пожелал действующему главе американской администрации успеха на предстоящих выборах президента. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО.