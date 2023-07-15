Байден попытался укусить ребенка в Финляндии

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15 июля, суббота  |  Последнее обновление — 02:15  |  vz.ru
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Нефтяной союз России и саудитов бесит Запад

МЭА вбивает клин между Россией и Саудовской Аравией Александр Манзюк/ТАСС
Саудовская Аравия теряет лидерство в ОПЕК+ и отдает его России, уверяет Международное энергетическое агентство. При этом цены на нефть уже стабилизировались, пишут западные СМИ. Однако в реальности Саудовская Аравия не является жертвой России и идет на сокращение добычи осознанно. Именно потому, что на самом деле до стабилизации нефтяных цен еще может быть далеко.  Подробности...
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Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО

PA Images/Reuters
Министр обороны Британии Бен Уоллес рекомендовал украинскому правительству быть более признательным западным странам. Владимир Зеленский язвительно ответил, что может благодарить главу военного ведомства каждый день, а после записал видео, где говорит спасибо 47 раз. Каковы истинные причины этой перепалки и к каким последствиям она может привести как самого Зеленского, так и страны НАТО?  Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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Прибалтика помогает России обманывать европейские санкции

Заготовка леса в России по-прежнему процветает Владимир Смирнов/ТАСС
Производство туалетной бумаги в Евросоюзе оказалось под угрозой, а все из-за тотального запрета на ввоз российской древесины и изделий из нее. Однако внезапно выяснилось, что проблему эту успешно решает европейский бизнес. Обходить антироссийские санкции мешают бизнесмены Прибалтики, но не только они. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Маскарад Зеленского затянулся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Главная стилистическая проблема Зеленского – его нарочитость. Нарочито небрежная небритость. Говорящий костюм, который должен означать: «моя страна воюет». Но это как если бы Олаф Шольц оделся в стиле Октоберфеста, Эммануэль Макрон пришел в костюме королевского мушкетера, а Джо Байден натянул на свой плохо соображающий череп ковбойскую шляпу. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

«Око за око» против искусственного интеллекта

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
В чем сила бюрократии, почему она засасывает и перемалывает личность любого человека? В обезличивании. Кто виноват в том, что тысячи штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, автоматически списываются со счетов невиновных людей? Никто. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как Россия может спутать карты Варшаве

Кирилл Аверьянов
Кирилл Аверьянов, политолог
Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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США против «русской партии» Сербии

Киев требует от Запада ядерную бомбу

Зачем Макрон и Байден поменялись местами

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Итальянский художник нарисовал в Мариуполе мурал в поддержку детей Донбасса

Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким способом вы завариваете чай?
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
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Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Зачем Украине грандиозный советский памятник

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    Байден попытался укусить ребенка в Финляндии

    Fox News: Джо Байден попытался укусить ребенка на встрече перед отъездом из Финляндии
    		   
    15 июля 2023, 02:15
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден перед отъездом из Финляндии попытался укусить за плечо маленькую девочку, напугав ребенка, сообщают американские СМИ.

    Инцидент произошел в четверг, когда Байден готовился к вылету из Хельсинки. Перед посадкой на самолет глава Белого дома приветствовал сотрудников посольства и их родных, сообщает телеканал Fox News.

    На кадрах, опубликованных каналом, видно, как 80-летний президент США наклоняется к девочке, которая сидит на руках у матери, и пытается укусить ее за плечо. В сюжете говорится, что девочка выглядит испуганной. Когда Байден пытался поцеловать ее, она повернула голову, передает РИА «Новости».

    Американские журналисты также обратили внимание, что девочка извивается на руках у матери, чтобы избежать контакта с президентом США.

    Накануне сообщалось, что Байден споткнулся во время подъема по трапу перед вылетом в США из аэропорта в Хельсинки.

    Байден объявил о плохих новостях для Зеленского
    Байден заявил Зеленскому, что Украина никуда не денется от США
    		   
    12 июля 2023, 18:33
    Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона «никуда не денется» от американской, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе.

    «Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами», – обратился в шутку Байден к Зеленскому, передает ТАСС.

    До начала встречи с Байденом украинский президент в Twitter (заблокирован в РФ) заявил, что на переговорах планируется обсудить безопасность Украины и все, что ее усилит.

    Ранее сообщалось, что страны «Группы семи» (G7) начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, говорится в декларации семи государств об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

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    Истязавшую ребенка в прямом эфире тюменскую стримершу арестовали
    В пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили об аресте истязавшей ребенка в прямом эфире стримерши

    13 июля 2023, 13:06

    Текст: Антон Никитин

    Тюменская стримерша, которая обвиняется в причинении своему ребенку физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев во время видеотрансляции в соцсетях, по решению суда отправится в СИЗО до 11 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

    Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области сообщила, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Г., 1990 года рождения, которая обвиняется в причинении своему ребенку физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, а также в иных насильственных действиях (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), подозреваемая будет содержаться под стражей по 11 сентября 2023 года, сообщает Ura.ru.

    Женщине предъявлено обвинение в истязании ребенка, об ее аресте ходатайствовал следователь. Из представленных суду материалов известно, что с 14 мая по 10 июля этого года она «била своего сына по малозначительным поводам, принуждала его жить в антисанитарных условиях, без спального места и с отсутствием каких-либо средств личной гигиены, без регулярного питания», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что обвиняемая свою вину не признает и отрицает применение к ребенку какого-либо насилия. Согласна лишь с тем, что оскорбляла его. «Причастность к совершению вменяемого ей преступления будет проанализирована судом после завершения предварительного следствия и передачи дела в суд», – уточнили в объединенной пресс-службе судов.

    Видео, в котором женщина во время онлайн-трансляции в соцсетях кричала на сына, используя нецензурную лексику и оскорбления, грозила выгнать его из дома, «зарезать и закопать», появилось в Telegram-каналах 10 июля. Записавшие трансляцию подписчики просили органы опеки привлечь женщину к ответственности. После задержания женщины ее дети 12 и четырех лет были переданы в социально-реабилитационный центр.

    В региональном СУ СК сообщили, что следователи провели обыски по месту жительства обвиняемой, идут допросы очевидцев, соседей и знакомых женщины, выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

    Напомним, во вторник в Госдуме попросили проверить стримершу из Тюмени из-за жестокого обращения с сыном.

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    В Госдуме предложили признать многодетными семьи с двумя детьми

    13 июля 2023, 09:30

    Текст: Александра Юдина

    Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением признать многодетными семьи с двумя детьми.

    По его словам, наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве позволит повысить качество жизни семьи, передает РИА «Новости».

    Даванков подчеркнул, что в России отмечается относительно низкое количество семей с тремя и более детьми – многие семьи предпочитают не увеличивать количество детей, так как семья не способна финансово обеспечить всех детей в достаточном объеме.

    Ранее ЛДПР выступила с инициативой, в соответствии с которой семьи, прожившие в браке не менее 10 лет, смогут бесплатно получить землю под строительство дома.

    Коментарии (26)
    Байден поручил подготовить три тысячи резервистов для развертывания в Европе
    Президент США Байден поручил усилить американское присутствие в Европе
    		   
    14 июля 2023, 11:04
    Фото: marine_corps/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Президент США Джо Байден уполномочил военных призвать до трех тысяч резервистов для поддержки операций в Европе, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного генерала.

    Пока до конца не ясно, намерен ли глава Пентагона Ллойд Остин на самом деле развернуть три тысячи резервистов в европейских странах в ближайшее время. Однако, пишет Politico, этот шаг демонстрирует, что учебная миссия вооруженных сил США в Европе, а также развертывание нескольких новых бригад после начала спецоперации на Украине привели к сокращению численности личного состава.

    Пресс-служба Белого дома подтвердила сообщения СМИ, сообщив, что Байден подписал исполнительный указ о привлечении до 3 тыс. резервистов к участию в операции Atlantic Resolve в зоне оперативной ответственности Европейского командования ВС США. По мнению американского президента, такие меры усилят регулярные части Вооруженных сил США для эффективного выполнения операции Atlantic Resolve в зоне ответственности европейского командования и вблизи нее, передает ТАСС.

    Как отметил представитель европейского командования США капитан Билл Спикс, хотя этот шаг даст европейскому командованию ВС США «большую гибкость» для защиты континента, он не изменит фактическую численность сил в Европе.

    Операция Atlantic Resolve проводится США с 2014 года для усиления восточного фланга НАТО и наращивания американского военного присутствия в Европе.

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    Трамп назвал подталкивающие США к третьей мировой войне причины
    Экс-президент Трамп рассказал, что подталкивает США к третьей мировой войне
    		  
    14 июля 2023, 20:32
    Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден своим решением задействовать для поддержки восточного фланга НАТО военные резервы США подталкивает страну к войне.

    Трамп подчеркнул, что при этом сам Байден даже не может подняться по ступенькам на борт Air Force One, не споткнувшись, передает РИА «Новости».

    По мнению Трампа, последнее, что должна делать администрация Байдена, – подталкивать страну к войне. Он уточнил, что, способствуя эскалации конфликта на Украине, Белый дом фактически вовлекает вооруженные силы США в войну.

    Ранее сообщалось, что Байден уполномочил военных призвать до трех тысяч резервистов для поддержки операций в Европе.

    Коментарии (3)
    Байден встретился с Тихановской в Вильнюсе
    Байден перед вылетом из Вильнюса провел встречу с Тихановской

    13 июля 2023, 06:25

    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден перед тем, как вылететь в Финляндию, провел в Вильнюсе встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщили в Белом доме.

    Байден заверил Тихановскую в приверженности США защите прав человека, в том числе «проведению свободных и честных выборов в Белоруссии», передает ТАСС.

    Байден прибыл в Финляндию для участия в саммите Северных стран, который состоится в четверг. Это первый в истории Финляндии визит президента США, не связанный с переговорами с лидерами России или СССР, передает РИА «Новости».

    Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем. Тихановской она также рекомендовала «приготовиться».

    Суд в Минске приговорил заочно лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 и 18 годам лишения свободы в связи с заговором с целью захвата госвласти неконституционным путем.


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    Байден пообещал продать F-16 Турции
    Байден выразил уверенность в успехе продажи истребителей F-16 Турции
    		   
    12 июля 2023, 21:37
    Фото: U.S. Air Force/Val Gempis
    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты преуспеют в продаже Турции истребителей F-16, заявил глава Белого дома Джозеф Байден после саммита НАТО в Вильнюсе.

    Байден выразил уверенность в том, что США смогут продать F-16 Турции и успешно закрыть сделку, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Ранее его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американский президент поддерживает идею о поставках F-16 Турции. Анкара запросила у Вашингтона 40 таких истребителей.

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    Байден заявил о понимании Зеленским второстепенности вопроса о членстве в НАТО
    Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения ее конфликта с Россией
    		   
    12 июля 2023, 23:28
    Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украина не станет членом НАТО, пока не завершится вооруженный конфликт, заявил глава американского государства Джо Байден.

    «Зеленский понимает одну вещь: неважно, в НАТО он сейчас или нет, пока есть обязательства (членов альянса перед Киевом)», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    Байден утверждает, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским «прошли очень хорошо», были достигнуты все поставленные цели. Отвечая на вопрос о том, какое послание передал саммит НАТО миру, президент США заявил: «Мы вместе», – передает ТАСС.

    По словам Байдена, военные, участвовавшие в саммите НАТО, «все еще оптимистично настроены», но «знают», что украинское контрнаступление – «это трудная задача». На вопрос о том, удастся ли решить «вопрос с Крымом», Байден ответил: «17 других вопросов также должны быть в полной мере решены. Крым важен, но есть еще много других дел». Он указал, что Украина испытывает нехватку артиллерийских снарядов.

    Напомним, Зеленский усомнился в долгосрочной поддержке Украины. Он согласился, что Украина сейчас не может присоединиться к НАТО. При этом ранее он выражал недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс.

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    На месте гибели ребенка в Тарасовке обнаружили части кассетной бомбы
    На месте гибели ребенка в Тарасовке следователи обнаружили, предположительно, поражающие элементы кассетного боеприпаса

    14 июля 2023, 01:16

    Текст: Ольга Никитина

    Российские следователи обнаружили на месте гибели ребенка в поселке Тарасовка Запорожской области, по предварительной информации, поражающие элементы кассетного боеприпаса.

    Оперативная группа Следственного комитета России прибыла в Тарасовку на место гибели ребенка в результате украинского обстрела. При осмотре места трагедии следователи обнаружили так называемые оперения стабилизатора – поражающие элементы кассетного боеприпаса, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, на стенах частного дома заметили повреждения, характерные для поражающих элементов.

    Все найденные части планируется направить на экспертизу, чтобы установить тип боеприпаса.

    Ранее Пентагон сообщил, что кассетные боеприпасы, переданные Вашингтоном Киеву, прибыли на украинскую территорию. В американском военном ведомстве отметили, что на Украине уже находились кассетные боеприпасы, «переданные ранее третьими странами».

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    Байден споткнулся на трапе перед вылетом из Хельсинки
    Американский президент Байден споткнулся на трапе перед вылетом из Хельсинки

    14 июля 2023, 09:11

    Текст: Александра Юдина

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден споткнулся во время подъема по трапу перед вылетом в США из аэропорта в Хельсинки, сообщает пресс-пул Белого дома.

    Уточняется, что примерно на половине пути он «совсем немного споткнулся», но продолжил подниматься, после подъема Байден обернулся, чтобы помахать сотрудникам, стоявшим на взлетной полосе, передает ТАСС.

    Позднее видео произошедшего опубликовала газета New York Post, на кадрах видео в Telegram-канале «Пул N3» видно, что Байден споткнулся, после чего ускорил шаг, чтобы добраться до входа в самолет.

    Напомним, «паркинсоники нередко падают и спотыкаются». Примером человека с таким заболеванием служит глава американского государства Джо Байден, который заваливается везде и имеет все признаки паркинсонизма, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, рассуждая о частых причинах падения пожилых людей.

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    Байден запутался в количестве стран – членов НАТО
    		   
    12 июля 2023, 21:28
    Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе выступления после саммита в Вильнюсе не смог назвать точное количество стран – членов Североатлантического альянса.

    «Скоро НАТО станет тридцать вторым. Будет тридцать три свободных. Три, два свободных члена, защищающих вместе наших людей и территории», – цитирует Байдена РИА «Новости».

    В апреле Финляндия присоединилась к НАТО, став 31-м членом альянса. Заявку Швеции пока не одобрили Венгрия и Турция. Украина также не получила приглашения в альянс.

    До этого Байден в шутку сообщил «плохие новости» для украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что Украина «никуда не денется» от США.

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    Байден пошутил о сроках приема Украины в НАТО
    Президент США Байден заявил о возможности принять Украину в НАТО через 1 час 20 минут после окончания боевых действий

    12 июля 2023, 19:32

    Текст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ответ на вопрос о том, сколько времени потребуется Западу на то, чтобы принять Украину в НАТО после окончания боевых действий, заявил, что это произойдет через 1 час 20 минут, передает пресс-пул Белого дома.

    После двусторонней встречи, состоявшейся в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский выступили перед репортерами. При этом Байден не дал Зеленскому ответить на вопрос о том, как скоро Украина планирует оказаться в НАТО после окончания боевых действий, заявив вместо этого в шутливой форме, что это произойдет через 1 час 20 минут. Глава Белого дома также посетовал на то, что журналисты задают содержательные вопросы, передает ТАСС.

    Ранее в среду Зеленский признал, что Украина не может присоединиться к НАТО, пока продолжается конфликт.

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    Стая собак напала на ребенка на Сахалине
    Стая бездомных собак на Сахалине напала на семилетнюю девочку

    12 июля 2023, 05:26

    Текст: Антон Антонов

    В Углегорске в больницу доставили семилетнюю девочку, на которую напала стая бездомных собак, у ребенка рваные раны обеих ног, промежности и ягодиц.

    Девочку спасли прохожие. В пресс-службе Сахалинской области сообщили, что организована проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и организаций при реализации полномочий по отлову безнадзорных собак. В СК сообщили, что открыто уголовное дело по статье о халатности, передает ТАСС.

    Напомним, спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов призвал поменять закон о контроле над бездомными животными после гибели ребенка в результате нападения бездомных собак.

    Коментарии (3)
    Байден решил изучить возможность передачи ракет большой дальности Киеву

    12 июля 2023, 21:56

    Текст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит возможность одобрения передачи ракет большой дальности Украине, сообщил пресс-пул Белого дома.

    В сообщении говорится, что Байдена «проинформировали о ходе украинского контрнаступления, но он не может разглашать детали». Об обещании изучить возможность передачи ракет большой дальности Киеву президент США заявил, отвечая на вопросы журналистов в международном аэропорту Вильнюса, готовясь отправиться в Хельсинки из столицы Литвы, где он участвовал в саммите НАТО и ряде двусторонних встреч, передает ТАСС.

    Напомним, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки Украине тактических баллистических ракет ATACMS, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

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    Кеннеди заявил о подготовке Байдена к наземной войне с Россией
    Кеннеди-младший: Байден, мобилизуя резервистов, готовится к наземной войне с Россией

    14 июля 2023, 22:51

    Текст: Ольга Никитина

    Американский президент Джо Байден, принявший решение о мобилизации резервистов, ведет подготовку к наземной войне с Россией, заявил претендент на пост президента США Роберт Кеннеди-младший.

    Кеннеди-младший на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что «сотни тысяч молодых украинцев уже погибли» из-за того, что американские элиты, желая «воплотить собственные геополитические фантазии», довели их страну до вооруженного конфликта.

    Теперь, отказываясь признавать поражение, Байден готовится пожертвовать также американскими жизнями, подчеркнул кандидат в президенты США, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу стало известно, что Байден уполномочил военных призвать до 3 тыс. резервистов для «поддержки операций» в Европе.

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