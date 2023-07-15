Байден попытался укусить ребенка в Финляндии

Fox News: Джо Байден попытался укусить ребенка на встрече перед отъездом из Финляндии

Президент США Джо Байден перед отъездом из Финляндии попытался укусить за плечо маленькую девочку, напугав ребенка, сообщают американские СМИ.

Инцидент произошел в четверг, когда Байден готовился к вылету из Хельсинки. Перед посадкой на самолет глава Белого дома приветствовал сотрудников посольства и их родных, сообщает телеканал Fox News.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, как 80-летний президент США наклоняется к девочке, которая сидит на руках у матери, и пытается укусить ее за плечо. В сюжете говорится, что девочка выглядит испуганной. Когда Байден пытался поцеловать ее, она повернула голову, передает РИА «Новости».

Американские журналисты также обратили внимание, что девочка извивается на руках у матери, чтобы избежать контакта с президентом США.

Накануне сообщалось, что Байден споткнулся во время подъема по трапу перед вылетом в США из аэропорта в Хельсинки.