Вице-спикер Госдумы Чернышов пострадал в ДТП Эксперт: Закон о запрете смены пола защищает конституционные и семейные ценности Эксперт Головко: Закон о запрете смены пола защищает конституционные и семейные ценности 14 июля 2023, 12:52 Текст: Алина Власенко

Принятый Госдумой закон о запрете смены пола защищает конституционные, традиционные и семейные ценности, заявил завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко. Он уточнил, что принятый закон направлен на запрет исключительно идеологической смены пола, поскольку такие операции противоречат российским ценностям и традициям. «Пол определяется природой. Поэтому это, безусловно, логичное действие, которое можно только приветствовать, потому что закон противодействует манипуляциям, когда влияют даже на несовершеннолетних, пытаются их дестабилизировать: внушить мальчикам, что они девочки, и наоборот. Это, ко всему прочему, помимо ценностей объективных, негативно сказывается на их будущем, здоровье», – подчеркнул Головко в комментарии РАПСИ. Эксперт уточнил, что в исключительных случаях такие операции проводятся в связи с медицинской необходимостью. «Однако в последние десятилетия при помощи новейших западных идеологий … стали возникать ситуации, когда подобные операции стали проводиться просто по желанию, секундному настроению. И собственно закон, который принят, направлен на запрет исключительно идеологической смены пола», – заявил Головко. Напомним, Госдума в пятницу приняла закон, устанавливающий запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающий государственную регистрацию смены пола без операций. Херш рассказал, почему американские СМИ больше не пишут про контрнаступление ВСУ

Американские СМИ не пишут про контрнаступление ВСУ по причине его провала, заявил публицист из США Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack. По словам Херша, материалы про отсутствие успехов у ВСУ в ходе контрнаступления в последние недели исчезли с первых полос газет The Washington Post и The New York Times, передает Lenta.ru. Он добавил, что во время публикации материалов о спецоперации на Украине журналисты в США опираются на данные чиновников из Госдепа США и Белого дома, а те не знают о катастрофе во время наступления ВСУ. Также журналист со ссылкой на источник указал, что кассетные боеприпасы, которые отправил Вашингтон Киеву, не изменят ход конфликта. Путин назвал условие продления зерновой сделки Путин: Россия продлит зерновую сделку при выполнении обязательств перед ней

Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед ней, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», – подчеркнул он, комментируя ситуацию с зерновой сделкой, передает ТАСС. Российский лидер уточнил, что Москва может приостановить свое участие в зерновой сделке – до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания по этим договоренностям. «И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены – ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова», – указал Путин. «Что касается условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, то да, там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы: это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции, и многие другие моменты. Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все игра в одни ворота», – подчеркнул он. «Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но, слушайте, хватит в конце концов», – уточнил Путин. Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо по сохранению зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ООН не смогла исполнить работу по реализации зерновой сделки в отношении России. Новости СМИ2 Военкор Коц: Бойцы «Вагнера» снялись с полевых лагерей

Группа «Вагнер» якобы начала передислокацию из полевых лагерей, колонну с сотрудниками ЧВК заметили на дорогах России, сообщил военный корреспондент Александр Коц. Длинная колонна без тяжелой техники едет по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции, сообщил Коц в своем Telegram-канале. Он предположил, что «Вагнер» начал передислокацию из полевых лагерей. В колонне замечены автобусы с белорусскими номерами, что «может косвенно говорить о пункте назначения», указал военкор. Ранее Минобороны перечислило количество переданных армии вооружений от ЧВК «Вагнер». Путин дал совет ученому, который создает квантовый компьютер Президент Путин посоветовал ученому Семерикову, который работает над созданием квантового компьютера, не забывать жену

Президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» посоветовал научному сотруднику Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Илье Семерикову, который работает над созданием квантового компьютера, не забывать свою жену. Российский ученый Илья Семериков, работающий над созданием квантового компьютера, рассказал президенту, что этот процесс поглощает все его время и внимание, передает ТАСС. «Все <…> крутится вокруг двух вещей: квантового компьютера и людей. Это две вещи, которые мне в жизни интереснее всего», – признался Семериков. «Жену не забывайте, это вам дорого обойдется», – с улыбкой посоветовал ему Путин. «Жена ваша тоже героиня», – добавил глава государства. Вернувшись к серьезному тону, президент, обращаясь к Семерикову, заметил: «Вам можно только позавидовать, так же как посочувствовать людям, которые с тоской думают, что завтра на работу. А вы с работы не хотите уходить». «Да, это же счастье, вот в этом и есть счастье. Когда человек живет тем делом, которому он посвятил свою жизнь», – сказал Путин. Семериков также рассказал, что от момента начала работы по созданию квантового компьютера прошло почти десять лет. «За эти десять лет мы многому очень научились», – заметил он. «Главное, чтобы участники процесса не вышли на пенсию», – пошутил глава государства. В свою очередь президент признался, что при поиске ответов на те или иные вопросы он думает о них круглосуточно, тогда решения приходят сами собой, совершенно неожиданно. Путин рассказал, что его нередко спрашивают, как он до чего-то додумался. «Ответ очень простой. Я думаю об этом постоянно – и днем, и ночью. Засыпаю – думаю об этом, просыпаюсь – думаю об этом. Решение какого-то вопроса [тогда] находится совершенно неожиданно», – поделился Путин. Ранее в четверг президенту России показали отечественные квантовые разработки. Глава государства также проверил работу защищенной видеосвязи на основе квантовых сетей. Новости СМИ2 Денисенко раскрыл подробности убийства Ржицкого

Подозреваемый в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара и экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого Сергей Денисенко раскрыл подробности преступления. Денисенко в видео объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, опубликованном Следственным комитетом России в своем Telegram-канале, сообщил, что сначала произвел один выстрел. После этого Ржицкий развернулся к нему боком, и Денисенко выстрелил еще раз. Жертва повернулась спиной, после чего тот добил его. В четверг Первомайский райсуд Краснодара арестовал Денисенко до 10 сентября 2022 года. Ранее СКР сообщал, что подозреваемым в убийстве Ржицкого является Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании в городе Туапсе у него обнаружили пистолет и глушитель. Мужчина заявил, что его завербовали украинские спецслужбы для совершения этого преступления. Стало известно, что Байден пообещал Эрдогану в обмен на прием Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден якобы предложил главе Турции Тайипу Эрдогану финансовую помощь от МВФ в размере 11–13 млрд долларов в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО, заявил американский публицист Сеймур Херш. «Байдену нужна была победа, а Турция испытывает острый финансовый кризис», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Херша. Напомним, ранее Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО в ответ на активацию переговоров о безвизовом режиме между Турцией и ЕС. Новости СМИ2 Раскрыты детали согласованного НАТО плана атаки на Россию Bild: Согласованный НАТО план атаки на Россию подразумевает развертывание 300 тыс. военных

План атаки на Россию, впервые после окончания холодной войны согласованный Североатлантическим альянсом, содержит в себе 4,4 тыс. страниц, пишут немецкие СМИ. Немецкое издание Bild опубликовало некоторые плана, который НАТО представляет как «самый крупный оборонный план со времен холодной войны». В частности, НАТО на случай якобы возможного нападения со стороны России предусматривает развертывание 300 тыс. военных в высокой степени готовности. Главкому силами НАТО в Европе в случае угрозы будет позволено принимать ряд решений без дополнительных согласований в альянсе, передает РИА «Новости». Важная роль в оборонных планах отводится Германии. По информации немецкого издания, страна станет важнейшим логистическим узлом для НАТО. Кроме того, альянс обсуждает открытие в немецком Висбадене второго штаба сухопутных сил НАТО – вдобавок к уже существующему штабу в турецком Измире. Некоторые страны альянса, согласно плану, возьмут на себя защиту союзников восточного фланга. В частности, Германия должна будет защищать Литву, Великобритания – Эстонию, а Канада – Латвию. Предусматривает план также защиту трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры на случай актов саботажа. Страны НАТО намерены укреплять подразделения, наделенные тяжелыми вооружениями, развивать системы противовоздушной обороны, наращивать запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем. Наконец, страны-члены НАТО подтвердили приверженность к повышению трат на оборону до уровня в минимум 2% от своего ВВП. Reuters ранее сообщало, что в НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России. Москва подчеркивала, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе свидетельствуют о возвращении альянса к схемам холодной войны, это вызвано противостоянием «одного миллиарда» и «другой части человечества». Крейсер «Петр Великий» решили списать ТАСС: Крейсер «Петр Великий» решили списать после возвращения в строй «Адмирала Нахимова»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» планируется списать после того, как однотипный корабль «Адмирал Нахимов» пройдет ремонт и будет модернизирован, сообщил источник, близкий к Военно-морскому флоту. Источник ТАСС сообщил, что принципиальное решение о списании «Петра Великого» принято. По его данным, значительная часть экипажа «Петра Великого» уже перешла на борт «Нахимова», а оставшаяся часть обеспечивает живучесть корабля. Отмечается, что официально данная информация не подтверждена. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» планируется отправить на ходовые испытания в 2023 году. Два года назад газета ВЗГЛЯД отмечала, что самый крупный в мире надводный боевой корабль атомный крейсер «Петр Великий» собирались модернизировать. Отмечалось, что в ходе модернизации «Адмирал Нахимов» собираются оснастить современным оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Крейсер «Петр Великий», который 18 апреля отметил 25 лет со дня поднятия Андреевского флага, является флагманом Северного флота, крупнейшим действующим неавианесущим ударным боевым кораблем в мире. Новости СМИ2 Путин заявил, что западные танки горят лучше советских Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться

Украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», – отметил глава государства. По его мнению, «это малоприятное обстоятельство». «А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72», – передает ТАСС слова президента. Он рассказал, что с 4 июня ВС России уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard. «Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум – это западного производства [техника], в том числе и Leopard», – сообщил президент. Ранее сообщалось о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области. Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий для тушений пожаров

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным при личной встрече закупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. Турецкие власти выделили Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) 100 млн лир на закупку вертолетов и самолетов, заявил Эрдоган, передает РИА «Новости». Он пояснил, что Анкара намеревается закупить у Москвы несколько самолетов-амфибий, поскольку они «существенно влияют на тушение пожаров». Эрдоган уточнил, что планирует обсудить этот вопрос при личной встрече с Путиным. Закупка двух-трех самолетов повысит эффективность борьбы с пожарами в лесах, сказал он. На большей части турецкой территории пришла жара, температура превышает 30 градусов, в пятницу ожидается пик с температурой до 44 градусов в нескольких регионах. В феврале 2023 года российские самолеты Бе-200 тушили в Турции появившиеся после землетрясений пожары возле населенного пункта Яхачи и порта Искендерун. Новости СМИ2 Власти США хотели наказать Зеленского за взбесивший Белый дом твит WP: США допускали изменение пункта о приглашении Украины в НАТО из-за твита Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев, пишет Washington Post. Источники Washington Post сообщили, что официальные лица США рассматривали возможность того, чтобы убрать из итогового заявления саммита НАТО слово «приглашение» в контексте Украины, передает РИА «Новости». Публичный упрек со стороны Зеленского в адрес лидеров НАТО, продолжает издание, «привел делегацию в ярость». Американская сторона намеревалась изменить формулировки саммита НАТО, чтобы сделать его «менее благоприятным» для присоединения Украины к альянсу. Европейские чиновники сообщили Washington Post, что официальные лица США предлагали пересмотреть или вовсе исключить фразу о том, что члены НАТО смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда альянс будет согласен на это и в случае, если киевский режим выполнит необходимые условия. Тем не менее изначальный контекст был сохранен. Источники издания объясняют это тем, что изменение формулировок документа привело бы к задержке его публикации. WP добавляет, что инцидент свидетельствует о недовольстве в НАТО действиями украинской стороны. Отмечается, что даже некоторые «самые ярые» сторонники Зеленского начинают задаваться вопросом о том, действует ли он в интересах Украины. Ранее американские СМИ писали, что высказанное Зеленским недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс разгневало американских чиновников. Эксперт назвал недостатки «берлинских подушек» по сравнению с «лежачими полицейскими» Эксперт Чеботарев предположил рост ДТП с пешеходами из-за установки «берлинских подушек» в Подмосковье

Есть риски того, что применение новых искусственных дорожных неровностей может повысить количество ДТП с участием пешеходов, сказал газете ВЗГЛЯД директор центра транспортного моделирования института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Александр Чеботарев, комментируя установку «берлинских подушек» в Подмосковье. Пресс-служба Минтранса сообщила, что на дорогах Подмосковья начали устанавливать «берлинские подушки», которые служат альтернативным вариантом «лежачих полицейских». Конструкции разместили перед двумя пешеходными переходами на бульваре Строителей в Красногорске. Отмечается, что искусственные неровности представляют из себя четырехугольники с выпуклой серединой и занимают не всю проезжую часть, а лишь центр каждой полосы, оставляя место для проезда по дороге.

«Эти искусственные дорожные неровности сейчас установлены в качестве эксперимента. По его результатам будет понятна эффективность этих «берлинских подушек». Главное, чтобы они не снижали показатель безопасности дорожного движения», – говорит Чеботарев. Он подчеркивает, что искусственные дорожные неровности устанавливаются в наиболее опасных местах и перед оживленными пешеходными переходами, чтобы водители снижали скорость. Проехать по «лежачиму полицейскому» и не заметить автомобилист попросту не может, ведь машина на скорости подпрыгнет на нем. Однако нередко за водителями замечается, что в местах, где дорожная неровность износилась и продавлена, скорость не снижается или снижается незначительно. «С учетом того, что часть транспортных средств, в частности, грузовые автомобили, автобусы и другие спокойно могут проезжать по этим «берлинским подушкам», ведь ширина колес позволяет не задевать их, то это, безусловно, положительно отразится на комфорте пассажиров общественного транспорта. В то же время легковой автомобиль может проехаться по этим подушкам только одним колесом и также проигнорировать неровность, что несет определенные риски», – считает собеседник. Он выразил сомнение, что дорожная неровность в принципе сможет заставить водителей снижать скорость. «Боюсь, это может сказаться на безопасности дорожного движения. Я, честно говоря, вижу риски того, что применение данных подушек может повысить количество ДТП с участием пешеходов», – заключил Чеботарев. Ранее в России рассматривали возможность введения умных «лежачих полицейских», которые оснащены системой фото- или видеофиксации. Новости СМИ2 Захарова объяснила, почему закрыли дело о кокаине в Белом доме Захарова сравнила расследования дел о кокаине в Белом доме и отравления «Новичком»

Дело об обнаруженном в Белом доме кокаине секретная служба США закрыла, поскольку «можно на самих себя выйти», сыронизировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на новость о том, что секретная служба США закрыла дела о найденном на территории Белого дома кокаине. В качестве причины указывалась невозможность определить владельца наркотика. Она отметила, что «это же не отравление боевым химическим оружием типа «новичок», раскрываемое по фотографии дохлых уток в пруду за пару дней». «Тут дело мудреное, можно и на самих себя выйти в ходе расследования. По масштабу как убийство президента Кеннеди. Даже еще сложнее, раз сразу сдались», – указала дипломат. Она задала риторический вопрос, будет ли так же с расследованием подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Экспертиза подтвердила, что порошок, обнаруженный в Белом доме, является кокаином. Кроме того, стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в зависимости от кокаина. Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует ТАСС: Путин отметил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует

Вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой, но пока что юридически такие компании, в том числе «Вагнер», не существуют, заявил президент Владимир Путин. «Ну так ЧВК «Вагнер» не существует!» – передает ТАСС слова главы государства со ссылкой на специального корреспондента газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова, который задал президенту вопрос о том, сохранится ли эта компания как боевая единица. Путин в этой связи отметил, что в России нет закона о частных военных организациях, а значит, и «такого юрлица нет». «Группа [«Вагнер»] есть, но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», – отметил российский лидер. Президент считает, что в ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» все «очень просто и очевидно для российского общества». «Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно, так… То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление… Я скажу так, очень аккуратно…», – сказал Путин. Глава государства рассказал, что на встрече с представителями данной ЧВК в Кремле 29 июня он дал «оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны – того, что они сделали в ходе событий 24 июня», а также «показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения». Как пишет «Коммерсант», Путин заявил, что предложил участникам встречи несколько вариантов трудоустройства, и в том числе – под руководством их непосредственного командира с позывным «Седой», под началом которого бойцы «Вагнера» служили последние 16 месяцев. «Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил. А [основатель «Вагнера» Евгений] Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», – рассказал Путин, слова которого приводит Колесников. Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что группа «Вагнер» начала передислокацию из полевых лагерей, колонну с сотрудниками ЧВК заметили на дорогах России. Новости СМИ2 Эксперт: Украинцы в Европе сравнялись с выходцами из Африки по умению выбивать пособия Эксперт Шеслер рассказала, как в ЕС «стонут от этих украинских беженцев»

«Нет ничего удивительного в том, что украинцы приезжают домой на праздники, по делам, чтобы решить свои какие-то вопросы. Удивительно только то, что Европа не замечает, что беженцами этих людей можно назвать только условно», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, правозащитница Лариса Шеслер, комментируя негодование европейцев из-за того, что украинцы отправляются в отпуск в свою родную страну. Чешские СМИ сообщили, что билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, а украинские беженцы едут в родную страну только отдохнуть. Словацкий политик Марек Курта назвал это удивительным, поскольку никогда не слышал, чтобы кто-либо ездил в зону боевых действий на время отпуска. Он выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы вообще являются беженцами.

«В Европе очень много людей с Украины, которые поехали туда в поисках европейских благ, пособий, европейской жизни. И зачастую это люди, которые хорошо знают Польшу, как получить максимальное пособие. Для них это все очень опробовано, проверено», – говорит Шеслер. Она рассказывает, что не так давно общалась с человеком, который проживает в Западной Европе, и он рассказал, что там «уже стонут от этих украинских беженцев», которые ведут себя нахально и могут посоревноваться по наглости с любыми выходцами из Африки или Ближнего Востока по умению «выбивать себе возможные льготы». «Нет ничего удивительного в том, что украинцы приезжают домой на праздники, по делам, чтобы решить свои какие-то вопросы. Удивительно только то, что Европа не замечает, что беженцами этих людей можно назвать только условно. Потому что настоящие беженцы, которые действительно убегают от войны, от снарядов над головой, они, конечно, не думают туда-сюда ездить, пересекать границу, делать маникюр на Украине, чтобы приехать потом в Европу красивыми», – замечает эксперт. По ее словам, простые европейские обыватели уже давно увидели, как их деньги тратятся на тех, кто в этом на самом-то деле не нуждается. Тем более, что бюджет европейских стран несет совершенно непосильную нагрузку, размещая украинских беженцев, обеспечивая их питанием, социальными льготами, медициной и прочими благами. «Несмотря на то, что население недовольно, и в странах Западной Европы якобы существует демократия, на самом деле, европейские жители не имеет никакого решающего голоса. Все будет так, как решат кураторы, западноевропейские власти. Они ждут как определит Запад, до каких пор ему поддерживать Украину», – заключила Шеслер. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как население Украины сокращается и стареет. Отмечается, что с февраля прошлого года страну покинули более 20 млн человек, из которых 8,6 млн так и не вернулись на родину.