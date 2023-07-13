В США потребовали отстранить Трампа от выборов

Newsweek: Активисты призвали отстранить Трампа от выборов в США за подстрекательство к мятежу

Две правозащитные группы призывают запретить бывшему американскому президенту Дональду Трампу выдвигать свою кандидатуру на пост президента США за якобы подстрекательство к мятежу и захвату Капитолия 6 января 2021 года, сообщили СМИ.

Как пишет Newsweek, группы Free Speech For People (FSFP) и Mi Familia Vota Education Fund написали письма секретарям штатов и должностным лицам избирательных комиссий в Калифорнии, Колорадо, Джорджии, Мичигане, Массачусетсе, Нью-Йорке, Северной Каролине, Орегоне и Пенсильвании с требованием «выполнить свой долг», запретив Трампу участвовать в выборах 2024 года за якобы нарушение 14-й поправки, связанное с его действиями во время теракта 6 января, передает РИА «Новости».

Отмечается, что третий раздел 14-й поправки, принятой после гражданской войны 1861-1865 годов, гласит, что лицо, «участвовавшее в мятеже или восстании» после принесения присяги в Конгрессе, не должно быть допущено к повторному выдвижению своей кандидатуры.

По данным издания, Трамп не впервые сталкивается с призывами лишить его права баллотироваться на государственные должности за якобы нарушение третьего раздела 14-й поправки.

В 2022 году прогрессивная предвыборная группа MoveOn разместила в Интернете петицию с требованием лишить Трампа права баллотироваться в связи с утверждениями о том, что бывший президент и его союзники «планировали, поощряли и оплачивали преступный сговор, который вылился в мятеж 6 января».

Ранее Минюст США рекомендовало суду отклонить аргумент экс-президента Дональда Трампа о том, что он обладает иммунитетом по делу о штурме Капитолия в 2021 году.

6 января 2021 года сторонники Трампа атаковали Конгресс, желая помешать утверждению результатов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла в результате выстрела сотрудника полиции Капитолия.