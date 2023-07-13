Глава «Росатома» рассказал о признаках подготовки Киевом удара по ЗАЭС

Гендиректор «Росатома» Лихачев: Показания пленных украинских диверсантов говорят о подготовке Киевом удара по ЗАЭС

Показания попавших в плен украинских диверсантов и разведданные Вооруженных сил России свидетельствуют о подготовке Киевом удара по Запорожской АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Гендиректор «Росатома» сообщил журналисту Павлу Зарубину, в Telegram-канале которого размещена видеозапись комментария Лихачева, что разведданные Вооруженных сил России и показания, в том числе попавших в плен диверсантов, говорят о признаках подготовки Киевом атаки на Запорожскую АЭС. По словам Лихачева, с одной стороны, украинской стороной готовились наводчики и обозначения целей, а с другой стороны, Киев заявлял о том, что Россия готовится якобы «взорвать» ЗАЭС.

Лихачев также отметил вклад МАГАТЭ в опровержение заявлений Киева. Он подчеркнул, что сегодня четыре человека из МАГАТЭ трудятся непосредственно на территории Запорожской атомной станции, им были продемонстрированы соответствующие помещения, и они сделали абсолютно точный вывод, что станция не носит признаков минирования.

Лихачев также напомнил, что руководство МАГАТЭ – Рафаэль Гросси – современными способами, в том числе и в соцсети Twitter, донес эту оценку своих экспертов. «И таким образом все, кто хотел устроить провокацию, в данном случае были выведены на чистую воду», – отметил генеральный директор «Росатома».

Он подчеркнул, что надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв атомной станции, когда у тебя там непосредственно каждый день работают 3,5 тыс. человек. «При этом еще и очень значимая часть людей – приехавшая со всей России для того, чтобы помочь в этот момент и с технологическими вопросами на станции, и с вопросами ее безопасности, и с вопросом развития города Энергодара. Мы вкладываем очень большие деньги и очень многие силы для того, чтобы жизнь там (в городе – прим. ВЗГЛЯД) наладилась», – добавил глава «Росатома».

Ранее в четверг глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что силовики получили неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками ракетной атаки на Запорожскую АЭС.